ЗОГРАФ

ЗОГРАФ, сёстры - российские музыканты, сёстры.

Алек­сан­д­ра Юрь­ев­на Зо­граф-Ду­ло­ва [9(21) апреля 1850 год, м. Лю­бим­ское Яро­слав­ской губернии – 1919 год, Мо­ск­ва], пиа­ни­ст­ка, пе­да­гог .

В 1870 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су фортепиано Н.Г. Ру­бин­штей­на .

Кон­цер­ти­ро­ва­ла в Рос­сии и за ру­бе­жом. Пре­по­да­ва­ла в Ни­ко­ла­ев­ском иниверсите в Мо­ск­ве (1873-1881 годы). Опуб­ли­ко­ва­ны её вос­по­ми­на­ния о Ру­бин­штей­не (журнал «Му­зы­ка», 1912 год).

Её сын Г.Н. Ду­лов (1875-1940 годы) - скри­пач, 1-й скри­пач Мек­лен­бург­ско­го квар­те­та (Санкт-Пе­тер­бург, 1896-1901 годы), профессор Московской консерватории (1912-1924 годы); внуч­ка - ар­фи­ст­ка В.Г. Ду­ло­ва.

Ва­лен­ти­на Юрь­ев­на Зо­граф-Плак­си­на (1866 год, Мо­ск­ва – 1930 год, там же), фортепианный пе­да­гог, об­щественный дея­тель.

В 1891 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су фортепиано В.И. Са­фо­но­ва (тео­ре­тич. пред­ме­ты изу­ча­ла у А.С. Арен­ско­го и С.И. Та­нее­ва).

В том же го­ду вме­сте с му­жем, скри­па­чом А.Л. Плак­си­ным, ос­но­ва­ла Музыкальное училище Зо­граф-Плак­си­ной - пер­вое в Мо­ск­ве об­ще­дос­туп­ное музыкальное училище, ве­ла в нём класс фортепиано (сре­ди пер­вых её уче­ни­ков - М.И. Цве­тае­ва), до 1928 года бы­ла ди­рек­то­ром (cм. Му­зы­каль­ное учи­ли­ще при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии ).

В 1921-1924 годы профессор Московской кон­сер­ва­то­рии.

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