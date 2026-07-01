ЗОГРАФ
ЗОГРАФ, сёстры - российские музыканты, сёстры.
Александра Юрьевна Зограф-Дулова [9(21) апреля 1850 год, м. Любимское Ярославской губернии – 1919 год, Москва], пианистка, педагог.
В 1870 году окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано Н.Г. Рубинштейна.
Концертировала в России и за рубежом. Преподавала в Николаевском иниверсите в Москве (1873-1881 годы). Опубликованы её воспоминания о Рубинштейне (журнал «Музыка», 1912 год).
Её сын Г.Н. Дулов (1875-1940 годы) - скрипач, 1-й скрипач Мекленбургского квартета (Санкт-Петербург, 1896-1901 годы), профессор Московской консерватории (1912-1924 годы); внучка - арфистка В.Г. Дулова.
Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина (1866 год, Москва – 1930 год, там же), фортепианный педагог, общественный деятель.
В 1891 году окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано В.И. Сафонова (теоретич. предметы изучала у А.С. Аренского и С.И. Танеева).
В том же году вместе с мужем, скрипачом А.Л. Плаксиным, основала Музыкальное училище Зограф-Плаксиной - первое в Москве общедоступное музыкальное училище, вела в нём класс фортепиано (среди первых её учеников - М.И. Цветаева), до 1928 года была директором (cм. Музыкальное училище при Московской консерватории).
В 1921-1924 годы профессор Московской консерватории.