ЗОДЖИ
ЗОДЖИ (псевдоним; настоящее имя У Тейн Хан) - бирманский поэт, прозаик, литературовед, историк.
Окончил университет в Рангуне (1929 год); в 1931-1936 годах преподаватель английской и бирманской литературы. В 1938-1940 годах учился в Лондоне и Дублине. С 1941 года библиотекарь (с 1961 года почетный профессор) университета в Рангуне. Работал в Министерстве образования. В 1930-е годы один из лидеров литературного движения кхисанг, проповедовавшего идею обогащения национальной словесности и языка путём использования художественного опыта иноязычных литератур.
Переводчик произведений Мольера, Калидасы и др. Автор статей, монографий о национальной культуре, истории, литературе (в т. ч. о творчестве Такина Кодо Хмайна); рассказов, написанных в подражание бирманским классическим образцам. Лирику Зоджи (поэма «Древний Паган», стихи «Тростник», «Цветы питау» и др.) отличают медитативность, изысканность стиля, использование традиционных поэтических форм; многие стихотворения пронизаны патриотическим пафосом.