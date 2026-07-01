ЗОДЖИ

ЗОДЖИ (псевдоним; настоящее имя У Тейн Хан) - бирманский по­эт, про­за­ик, ли­те­ра­ту­ро­вед, ис­то­рик.

Окон­чил университет в Ран­гу­не (1929 год); в 1931-1936 годах пре­по­да­ва­тель английской и бирманской литературы. В 1938-1940 годах учил­ся в Лон­до­не и Дуб­ли­не . С 1941 года биб­лио­те­карь (с 1961 года почетный профессор) университета в Ран­гу­не. Ра­бо­тал в Министерстве об­ра­зо­ва­ния. В 1930-е годы один из ли­де­ров литературного дви­же­ния кхи­санг, про­по­ве­до­вав­ше­го идею обо­га­ще­ния национальной сло­вес­но­сти и язы­ка пу­тём ис­поль­зо­ва­ния ху­дожественного опы­та ино­языч­ных ли­те­ра­тур.

Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний Моль­е­ра, Ка­ли­да­сы и др. Ав­тор ста­тей, мо­но­гра­фий о национальной куль­ту­ре, ис­то­рии, литературе (в т. ч. о твор­че­ст­ве Та­ки­на Ко­до Хмай­на); рас­ска­зов, на­пи­сан­ных в под­ра­жа­ние бирманским клас­сическим об­раз­цам. Ли­ри­ку Зоджи (по­эма «Древ­ний Па­ган», сти­хи «Тро­ст­ник», «Цве­ты пи­тау» и др.) от­ли­ча­ют ме­ди­та­тив­ность, изы­скан­ность сти­ля, ис­поль­зо­ва­ние тра­диционных по­этических форм; многие сти­хо­тво­ре­ния про­ни­за­ны пат­рио­тическим па­фо­сом.