«ЗОДЧИЙ»
«ЗОДЧИЙ» - архитектурный и художественно-технический журнал Санкт-Петербургского общества архитекторов.
Издавался в 1872-1917 годах (ежемесячно, c 1902 года еженедельно), один номер вышел в 1924 году. Инициатор издания - архитектор И. С. Китнер. В 1892-1895 годах редактор журнала - Л. Н. Бенуа.
В «Зодчем» публиковались статьи по вопросам теории архитектуры, истории русской и зарубежной архитектуры, технического образования, строительного законодательства, городского благоустройства, а также программы архитектурных конкурсов, сведения о художественно-технических выставках, отчёты общества и др. Позиция журнала отражала исторические изменения архитектурной стилистики - от эклектизма до модерна и неоклассики.
Имел еженедельные приложения: «Листок архитектурного журнала "Зодчий"» (1876-1877 год), «Воскресное прибавление к журналу "Зодчий"» (1878 год), «Неделя строителя. Прибавление к журналу "Зодчий"» (1881-1903 годы). В 1884 году издан сборник конкурсных проектов храма на месте покушения на жизнь императора Александра II (Воскресения Христова храм).