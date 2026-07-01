«ЗОДЧИЙ»

«ЗОДЧИЙ» - ар­хитектурный и ху­дожественно-тех­нический жур­нал Санкт-Пе­тербургского общества ар­хи­тек­то­ров.

Из­да­вал­ся в 1872-1917 годах (еже­ме­сяч­но, c 1902 года еже­не­дель­но), один но­мер вы­шел в 1924 году. Ини­циа­тор из­да­ния - архитектор И. С. Кит­нер. В 1892-1895 годах редактор жур­на­ла - Л. Н. Бе­нуа.

В «Зодчем» пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи по во­про­сам тео­рии ар­хи­тек­ту­ры, ис­то­рии русской и за­ру­беж­ной ар­хи­тек­ту­ры, тех­нического об­ра­зо­ва­ния, стро­ительного за­ко­но­да­тель­ст­ва, городского бла­го­ус­т­рой­ст­ва, а так­же про­грам­мы ар­хитектурных кон­кур­сов, све­де­ния о ху­дожественно-тех­нических вы­став­ках, от­чё­ты общества и др. По­зи­ция жур­на­ла от­ра­жа­ла ис­то­рические из­ме­не­ния ар­хитектурной сти­ли­сти­ки - от эк­лек­тиз­ма до мо­дер­на и не­оклас­си­ки.

Имел еже­недель­ные при­ло­же­ния: «Лис­ток ар­хи­тек­тур­но­го жур­на­ла "Зод­чий"» (1876-1877 год), «Вос­крес­ное при­бав­ле­ние к жур­на­лу "Зод­чий"» (1878 год), «Не­де­ля строи­те­ля. При­бав­ле­ние к жур­на­лу "Зод­чий"» (1881-1903 годы). В 1884 году из­дан сбор­ник кон­курс­ных про­ек­тов хра­ма на мес­те по­ку­ше­ния на жизнь императора Алек­сан­д­ра II (Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва храм).

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