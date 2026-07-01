ЗНАТОЧЕСТВО
ЗНАТОЧЕСТВО - направление и метод в искусствознании.
Знаточество, как неотъемлемая составляющая коллекционирования произведений искусства, существовало с эпохи Возрождения (М. Микиэль, Дж. Вазари); широко распространилось в XVII-XVIII веках, по мере развития частного собирательства и художественного рынка (например, Ф. Бальдинуччи в Италии, Р. де Пиль во Франции, Дж. Ричардсон в Англии). Индивидуальный вкус, страстная любовь к искусству и отказ от академической догматики в пользу непосредственного изучения произведений позволили знатокам, которые не были профессиональными историками искусства, существенно расширить границы этого предмета. С этих позиций барон К. Ф. Румор (Германия) изучал Высокое Возрождение в Италии, Т. Торе (Франция) открыл Я. Вермера, братьев Гонкур обратили внимание на немодную тогда французскую школу XVIII века (А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонар), Э. Фромантен изучал Рембрандта и голландскую живопись XVII века. В духе знаточества изучали итальянскую живопись Дж. Кроу (Англия) и Дж. Б. Кавальказелле (Италия), а также А. Вентури и Л. Вентури.
Как научное направление знаточество сложилось во второй половине XIX - начале XX веков, в период формирования национальных музеев во Франции, Германии, Великобритании и др. европейских странах, бурного развития художественного рынка. На данном этапе наиболее остро стояла проблема атрибуций произведений искусства: определения авторства, времени и места создания, отделения работ мастера от стилистически близких работ его предшественников, современников и последователей. Один из первых профессиональных знатоков, итальянского живописец Дж. Морелли (публиковавшийся под псевдонимом Иван Лермольефф), медик по образованию, разрабатывал метод атрибуций, основанный на анализе незначительных деталей (форма ногтя, мочка уха и т. д.), в которых, по его мнению, инстинктивно обнаруживает себя индивидуальность художника. Знатоки следующего поколения в большинстве своём критически относились к методу Морелли, считая его слишком упрощённым и механистическим. По словам М. Фридлендера, от того, «чем автор выдаёт себя», знатоки обратились к тому, «в чём он себя проявляет», т. е. от разбора отдельных деталей они перешли к анализу целостного впечатления от картины. Не пренебрегая документальными свидетельствами и возможностями технической экспертизы, знатоки всегда отдавали предпочтение «суждению глаза» - субъективной визуальной оценке, полагая, что человеческий глаз остаётся наиболее совершенным инструментом для изучения искусства.
Знаточество - единственное направление, которое рассматривало вопрос о художественном качестве как научную проблему, подчёркивая роль интуитивного и бессознательного в восприятии искусства. Крупнейшие знатоки были либо директорами музеев, активно формировавшими коллекции (в Берлине - В. Боде и М. Фридлендер, в Лондоне - Дж. Поуп-Хеннесси), либо частными собирателями и экспертами художественного рынка (Б. Беренсон в США и Италии, Р. Лонги в Италии); Ж. Вильденштейн (США) был потомственным торговцем картинами. Усилиями знатоков был определён корпус работ многих уже известных художников, открыты новые имена. Знаточество заложило основы музейной деятельности, систематического изучения памятников искусства, ввело в научный оборот целые пласты художественного наследия, неизвестные ранее, тем самым создав фундамент для дальнейшего изучения искусства представителями др. школ и направлений. В отечественном искусствознании элементы знаточества присутствовали в деятельности В. Н. Лазарева, В. Ф. Левинсона-Лессинга и некоторых др. учёных.