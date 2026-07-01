ЗНАТОЧЕСТВО

ЗНАТОЧЕСТВО - на­прав­ле­ние и ме­тод в ис­кус­ст­во­зна­нии.

Знаточество, как не­отъ­ем­ле­мая со­став­ляю­щая кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния про­из­ве­де­ний искусства, су­ще­ст­во­ва­ло с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (М. Ми­ки­эль, Дж. Ва­за­ри); ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось в XVII-XVIII веках, по ме­ре раз­ви­тия ча­ст­но­го со­би­ра­тель­ст­ва и ху­дожественного рын­ка (например, Ф. Баль­ди­нуч­чи в Ита­лии, Р. де Пиль во Фран­ции, Дж. Ри­чард­сон в Анг­лии). Ин­ди­ви­ду­аль­ный вкус, стра­ст­ная лю­бовь к искусству и от­каз от ака­де­мической дог­ма­ти­ки в поль­зу не­по­сред­ст­вен­но­го изу­че­ния про­из­ве­де­ний по­зво­ли­ли зна­то­кам, ко­то­рые не бы­ли профессиональными ис­то­ри­ка­ми искусства, су­ще­ст­вен­но рас­ши­рить гра­ни­цы это­го пред­ме­та. С этих по­зи­ций ба­рон К. Ф. Ру­мор (Гер­ма­ния) изу­чал Вы­со­кое Воз­ро­ж­де­ние в Ита­лии, Т. То­ре (Фран­ция) от­крыл Я. Вер­ме­ра, братьев Гон­кур об­ра­ти­ли вни­ма­ние на не­мод­ную то­гда французскую шко­лу XVIII века (А. Ват­то, Ф. Бу­ше, Ж. О. Фра­го­нар), Э. Фро­ман­тен изу­чал Рем­бранд­та и голландскую жи­во­пись XVII века. В ду­хе знаточества изу­ча­ли итальянскую жи­во­пись Дж. Кроу (Анг­лия) и Дж. Б. Ка­валь­ка­зел­ле (Ита­лия), а так­же А. Вен­ту­ри и Л. Вен­ту­ри.

Как на­учное на­прав­ле­ние знаточество сло­жи­лось во второй половине XIX - начале XX веков, в пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния национальных му­зе­ев во Фран­ции, Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и др. ев­ропейских стра­нах, бур­но­го раз­ви­тия ху­дожественного рын­ка. На дан­ном эта­пе наи­бо­лее ост­ро сто­я­ла про­бле­ма ат­ри­бу­ций про­из­ве­де­ний искусства: оп­ре­де­ле­ния ав­тор­ст­ва, вре­ме­ни и мес­та соз­да­ния, от­де­ле­ния ра­бот мас­те­ра от сти­ли­сти­че­ски близ­ких ра­бот его пред­ше­ст­вен­ни­ков, со­вре­мен­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей. Один из пер­вых профессиональных зна­то­ков, итальянского жи­во­пи­сец Дж. Мо­рел­ли (пуб­ли­ко­вав­ший­ся под псевдонимом Иван Лер­моль­ефф), ме­дик по об­ра­зо­ва­нию, раз­ра­ба­ты­вал ме­тод ат­ри­бу­ций, ос­но­ван­ный на ана­ли­зе не­зна­чительных де­та­лей (фор­ма ног­тя, моч­ка уха и т. д.), в ко­то­рых, по его мне­нию, ин­стинк­тив­но об­на­ру­жи­ва­ет се­бя ин­ди­ви­ду­аль­ность ху­дож­ни­ка. Зна­то­ки сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния в боль­шин­ст­ве сво­ём кри­ти­че­ски от­но­си­лись к ме­то­ду Мо­рел­ли , счи­тая его слиш­ком уп­ро­щён­ным и ме­ха­ни­сти­че­ским. По сло­вам М. Фрид­лен­де­ра, от то­го, «чем ав­тор вы­да­ёт се­бя», зна­то­ки об­ра­ти­лись к то­му, «в чём он се­бя про­яв­ля­ет», т. е. от раз­бо­ра отдельных де­та­лей они пе­ре­шли к ана­ли­зу це­ло­ст­но­го впе­чат­ле­ния от кар­ти­ны. Не пре­неб­ре­гая до­ку­мен­таль­ны­ми сви­де­тель­ст­ва­ми и воз­мож­но­стя­ми тех­нической экс­пер­ти­зы, зна­то­ки все­гда от­да­ва­ли пред­поч­те­ние «су­ж­де­нию гла­за» - субъ­ек­тив­ной ви­зу­аль­ной оцен­ке, по­ла­гая, что че­ло­ве­че­ский глаз ос­та­ёт­ся наи­бо­лее со­вер­шен­ным ин­ст­ру­мен­том для изу­че­ния искусства.

Знаточество - един­ст­вен­ное на­прав­ле­ние, ко­то­рое рас­смат­ри­ва­ло во­прос о ху­дожественном ка­че­ст­ве как на­учную про­бле­му, под­чёр­ки­вая роль ин­туи­тив­но­го и бес­соз­на­тель­но­го в вос­при­ятии искусства. Круп­ней­шие зна­то­ки бы­ли ли­бо ди­рек­то­ра­ми му­зе­ев, ак­тив­но фор­ми­ро­вав­ши­ми кол­лек­ции (в Бер­ли­не - В. Бо­де и М. Фрид­лен­дер, в Лон­до­не - Дж. По­уп-Хен­нес­си), ли­бо ча­ст­ны­ми со­би­ра­те­ля­ми и экс­пер­та­ми ху­дожественного рын­ка (Б. Бе­рен­сон в США и Ита­лии, Р. Лон­ги в Ита­лии); Ж. Виль­ден­штейн (США) был по­том­ст­вен­ным тор­гов­цем кар­ти­на­ми. Уси­лия­ми зна­то­ков был оп­ре­де­лён кор­пус ра­бот мно­гих уже из­вест­ных ху­дож­ни­ков, от­кры­ты но­вые име­на. Знаточество за­ло­жи­ло ос­но­вы му­зей­ной дея­тель­но­сти, сис­те­ма­тического изу­че­ния па­мят­ни­ков искусства, вве­ло в на­учный обо­рот це­лые пла­сты ху­дожественного на­сле­дия, не­из­вест­ные ра­нее, тем са­мым соз­дав фун­да­мент для даль­ней­ше­го изу­че­ния искусства пред­ста­ви­те­ля­ми др. школ и на­прав­ле­ний. В отечественном ис­кус­ст­во­зна­нии эле­мен­ты знаточества при­сут­ст­во­ва­ли в дея­тель­но­сти В. Н. Ла­за­ре­ва, В. Ф. Ле­вин­со­на-Лес­син­га и не­ко­то­рых др. учё­ных.

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