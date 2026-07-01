«ЗНАНИЕ - СИЛА»

«ЗНАНИЕ - СИЛА» - еже­ме­сяч­ный на­уч­но-по­пу­ляр­ный и на­уч­но-ху­до­же­ст­вен­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный жур­нал для мо­ло­дё­жи.

Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с января 1926 года (в 1942-1945 годах не вы­хо­дил). Пуб­ли­ку­ет ма­те­риа­лы о на­учных сен­са­ци­ях, дос­ти­же­ни­ях в различных от­рас­лях зна­ний - фи­зи­ке, ас­тро­но­мии, кос­мо­ло­гии, био­ло­гии, ис­то­рии, эко­но­ми­ке, фи­ло­со­фии, пси­хо­ло­гии, со­цио­ло­гии, а так­же про­из­ве­де­ния на­учной фан­та­сти­ки. В раз­ные го­ды ав­то­ра­ми жур­на­ла бы­ли А. Л. Чи­жев­ский, К. Э. Ци­ол­ков­ский, Л. Д. Лан­дау, Ю. П. Гер­ман, В. К. Кок­ки­на­ки, А. Н. и Б. Н. Стру­гац­кие, А. Л. Ян­шин, В. Л. Янин, С. В. Мей­ен, В. Е. Ха­ин, Н. Я. Эй­дель­ман, Т. И. За­слав­ская, М. К. Ма­мар­да­шви­ли, А. В. Мень и другие. Ти­раж 9 тысяч эк­зем­п­ля­ров (2007 год).

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