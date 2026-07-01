«ЗНАНИЕ - СИЛА»
«ЗНАНИЕ - СИЛА» - ежемесячный научно-популярный и научно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи.
Издаётся в Москве с января 1926 года (в 1942-1945 годах не выходил). Публикует материалы о научных сенсациях, достижениях в различных отраслях знаний - физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии, а также произведения научной фантастики. В разные годы авторами журнала были А. Л. Чижевский, К. Э. Циолковский, Л. Д. Ландау, Ю. П. Герман, В. К. Коккинаки, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, А. Л. Яншин, В. Л. Янин, С. В. Мейен, В. Е. Хаин, Н. Я. Эйдельман, Т. И. Заславская, М. К. Мамардашвили, А. В. Мень и другие. Тираж 9 тысяч экземпляров (2007 год).