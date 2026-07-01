«ЗНАМЯ ТРУДА»

«ЗНАМЯ ТРУДА» - об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическая га­зе­та, ор­ган со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии.

Вы­хо­ди­ла не­ре­гу­ляр­но в 1907-1914 годах, пер­во­на­чаль­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1908 года в Па­ри­же. Все­го вы­шло 53 но­ме­ра, не­ко­то­рые - сдво­ен­ные. С 1909 года в со­став ре­дак­ции вхо­ди­ли Н. Д. Авк­сен­ть­ев, Н. И. Ра­кит­ни­ков и В. М. Чер­нов. Га­зе­та кри­ти­ко­ва­ла российское пра­ви­тель­ст­во (осо­бен­но за раз­ру­ше­ние кре­сть­ян­ской об­щи­ны в хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы), при­зы­ва­ла к бой­ко­ту Государственной ду­мы, ос­ве­ща­ла дея­тель­ность ра­бо­чих и коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций, рас­смат­ри­ва­ла про­грамм­ные, так­тические и ор­га­ни­зационные во­про­сы пар­тии эсе­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)