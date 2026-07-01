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«ЗНАМЯ ТРУДА»
«ЗНАМЯ ТРУДА» - общественно-политическая газета, орган социалистов-революционеров партии.
Выходила нерегулярно в 1907-1914 годах, первоначально в Санкт-Петербурге, с 1908 года в Париже. Всего вышло 53 номера, некоторые - сдвоенные. С 1909 года в состав редакции входили Н. Д. Авксентьев, Н. И. Ракитников и В. М. Чернов. Газета критиковала российское правительство (особенно за разрушение крестьянской общины в ходе столыпинской аграрной реформы), призывала к бойкоту Государственной думы, освещала деятельность рабочих и кооперативных организаций, рассматривала программные, тактические и организационные вопросы партии эсеров.
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