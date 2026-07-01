ЗНАМЕНСКОЕ-САДКИ

ЗНАМЕНСКОЕ-САДКИ - уса­деб­ный ан­самбль на юго-за­па­де Мо­ск­вы, в зо­не от­ды­ха «Бит­ца».

В 1617-1676 годах деревня Сад­ки («Вер­хо­во тож») на реке Бит­ца при­над­ле­жа­ла ро­ду Ла­ды­жен­ских (с 1644 года вот­чи­на). Со­глас­но пис­цо­вой кни­ге Московского уезда 1627-1628 годов, в ней бы­ла усадь­ба по­ме­щи­ка с дво­ра­ми при­каз­чи­ков, люд­ским и кре­сть­ян­ским. В 1676-1750 годах ею вла­де­ли кня­зья Уру­со­вы. При князе Н. С. Уру­со­ве Сад­ки ста­ли сель­цом, в ко­то­ром, по дан­ным 1678 года, на­хо­ди­лись усадь­ба, 6 кре­сть­ян­ских дво­ров и 1 бо­быль­ский двор; в 1687 году по­строе­на де­ревянная од­но­гла­вая церковь Зна­ме­ния Бо­го­ма­те­ри, по ко­то­рой ста­ло име­но­вать­ся се­ло. Со­глас­но опи­са­нию 1704 года, селе на­хо­ди­лись 2 усадь­бы, 9 кре­сть­ян­ских дво­ров и 2 «дво­ра ни­щих»; ве­ро­ят­но, де­ревянный 2-этаж­ный гос­под­ский дом уже сто­ял от­дель­но на ле­вом бе­ре­гу ре­ки, на­про­тив се­ла.

Из уго­дий Знаменское-Садки мно­го де­ревь­ев (в основном ли­по­вых) бы­ло ис­поль­зо­ва­но для соз­да­ния Ан­не­нгоф­ско­го са­да в Ле­фор­то­во. В 1750-1874 годах селом вла­де­ли кня­зья Тру­бец­кие, при ко­то­рых сфор­ми­ро­вал­ся уса­деб­ный ан­самбль. В первой половине XIX века в усадьбе жи­ли и гос­ти­ли М. П. По­го­дин, князь П. А. Вя­зем­ский, ро­ди­те­ли графа Л. Н. Тол­сто­го - граф Н. И. Тол­стой и М. Н. Тол­стая (урождён­ная княж­на Вол­кон­ская). В 1874-1876 годах Знаменское-Садки при­над­ле­жа­ло И. П. Шаб­лыки­ну, а в 1876 году усадь­бу ку­пил М. Н. Кат­ков, на­след­ни­ки ко­то­ро­го вла­де­ли им до 1918 года.

По­сле на­цио­на­ли­за­ции главный дом пе­ре­дан Московскому центральному ра­бо­че­му коо­пе­ра­ти­ву («цен­ное ис­то­ри­ко-ху­дожественное иму­ще­ст­во» вы­ве­зе­но Му­зей­ным от­де­лом Нар­ком­про­са в Мо­ск­ву), позд­нее - дет­ско­му до­му; кон­ный и скот­ный дво­ры - Зна­мен­ской тру­до­вой ком­му­не, за­тем - сов­хо­зу. Впо­след­ст­вии всю усадь­бу за­ни­мал сельскохозяйственный тех­ни­кум с под­соб­ным хо­зяй­ст­вом. С 1959 году здесь на­хо­дил­ся НИИ ве­те­ри­нар­ной ви­ру­со­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии, с начала 1970-х годов - Центральная ла­бо­ра­то­рия ох­ра­ны при­ро­ды Министерства сельского хозяйства СССР (с 1993 года - Все­российский НИИ ох­ра­ны при­ро­ды; его под­раз­де­ле­ние - Русский со­ко­ли­ный центр). В 1999-2000 годах воз­ве­де­ны со­ору­же­ния кон­но­спор­тив­но­го ком­плек­са «Зна­мен­ское-Сад­ки».

Со­хра­ни­лись: 2-этаж­ный с ме­зо­ни­ном главный дом в фор­мах зре­ло­го клас­си­циз­ма (пред­по­ло­жи­тель­но 1780-е годы; пе­ре­страи­вал­ся во второй половине XIX века; во второй половине 1960-х годов рес­тав­ри­ро­ван и ре­кон­ст­руи­ро­ван; час­тич­но со­хра­ни­лось оформ­ле­ние ин­терь­е­ров, в т. ч. двух­свет­но­го за­ла с хо­ра­ми для му­зы­кан­тов и рос­пи­сью пе­ре­кры­тий); боль­шой оран­же­рей­ный ком­плекс (по­след­няя четверть XVIII - начало XIX веков; ны­не - в ви­де двух от­дель­но стоя­щих со­ору­же­ний); де­ревянный фли­гель (середина XIX века; вто­рой, за­пад­ный, ут­ра­чен); по­стро­ен­ные в «за­пруд­ной час­ти» (середина XIX века; пред­по­ло­жи­тель­но архитектор М. Д. Бы­ков­ский) кон­ный двор (в руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии) и скот­ный двор (ис­ка­жён при рес­тав­ра­ции и ре­кон­ст­рук­ции 1999-2000 годов) - с мо­ти­ва­ми средневековой ар­хитек­ту­ры. Пей­заж­ный парк с пру­дом с на­сып­ны­ми ост­ров­ка­ми (со­хра­нил­ся один) на реке Бит­ца. Уце­ле­ли 2 из трёх ду­бов, вы­са­жен­ных в 1787 году пе­ред южным фа­са­дом главного до­ма в честь по­се­ще­ния Знаменского-Садки императрицей Ека­те­ри­ной II. Ка­мен­ная Зна­мен­ская церковь, по­стро­ен­ная в 1754-1756 годах в сти­ле позд­не­го ели­за­ве­тин­ско­го ба­рок­ко, ра­зо­бра­на в 1929 году.

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