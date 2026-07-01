ЗНАМЕНСКОЕ-САДКИ
ЗНАМЕНСКОЕ-САДКИ - усадебный ансамбль на юго-западе Москвы, в зоне отдыха «Битца».
В 1617-1676 годах деревня Садки («Верхово тож») на реке Битца принадлежала роду Ладыженских (с 1644 года вотчина). Согласно писцовой книге Московского уезда 1627-1628 годов, в ней была усадьба помещика с дворами приказчиков, людским и крестьянским. В 1676-1750 годах ею владели князья Урусовы. При князе Н. С. Урусове Садки стали сельцом, в котором, по данным 1678 года, находились усадьба, 6 крестьянских дворов и 1 бобыльский двор; в 1687 году построена деревянная одноглавая церковь Знамения Богоматери, по которой стало именоваться село. Согласно описанию 1704 года, селе находились 2 усадьбы, 9 крестьянских дворов и 2 «двора нищих»; вероятно, деревянный 2-этажный господский дом уже стоял отдельно на левом берегу реки, напротив села.
Из угодий Знаменское-Садки много деревьев (в основном липовых) было использовано для создания Анненгофского сада в Лефортово. В 1750-1874 годах селом владели князья Трубецкие, при которых сформировался усадебный ансамбль. В первой половине XIX века в усадьбе жили и гостили М. П. Погодин, князь П. А. Вяземский, родители графа Л. Н. Толстого - граф Н. И. Толстой и М. Н. Толстая (урождённая княжна Волконская). В 1874-1876 годах Знаменское-Садки принадлежало И. П. Шаблыкину, а в 1876 году усадьбу купил М. Н. Катков, наследники которого владели им до 1918 года.
После национализации главный дом передан Московскому центральному рабочему кооперативу («ценное историко-художественное имущество» вывезено Музейным отделом Наркомпроса в Москву), позднее - детскому дому; конный и скотный дворы - Знаменской трудовой коммуне, затем - совхозу. Впоследствии всю усадьбу занимал сельскохозяйственный техникум с подсобным хозяйством. С 1959 году здесь находился НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, с начала 1970-х годов - Центральная лаборатория охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР (с 1993 года - Всероссийский НИИ охраны природы; его подразделение - Русский соколиный центр). В 1999-2000 годах возведены сооружения конноспортивного комплекса «Знаменское-Садки».
Сохранились: 2-этажный с мезонином главный дом в формах зрелого классицизма (предположительно 1780-е годы; перестраивался во второй половине XIX века; во второй половине 1960-х годов реставрирован и реконструирован; частично сохранилось оформление интерьеров, в т. ч. двухсветного зала с хорами для музыкантов и росписью перекрытий); большой оранжерейный комплекс (последняя четверть XVIII - начало XIX веков; ныне - в виде двух отдельно стоящих сооружений); деревянный флигель (середина XIX века; второй, западный, утрачен); построенные в «запрудной части» (середина XIX века; предположительно архитектор М. Д. Быковский) конный двор (в руинированном состоянии) и скотный двор (искажён при реставрации и реконструкции 1999-2000 годов) - с мотивами средневековой архитектуры. Пейзажный парк с прудом с насыпными островками (сохранился один) на реке Битца. Уцелели 2 из трёх дубов, высаженных в 1787 году перед южным фасадом главного дома в честь посещения Знаменского-Садки императрицей Екатериной II. Каменная Знаменская церковь, построенная в 1754-1756 годах в стиле позднего елизаветинского барокко, разобрана в 1929 году.