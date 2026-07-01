ЗНАМЕНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗНАМЕНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - ис­то­рик Русской Церк­ви.

Из се­мьи свя­щен­но­слу­жи­те­ля. Окон­чил Ни­же­го­род­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1856 год), Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1860 год). Пре­по­да­вал в Са­мар­ской се­ми­на­рии (1860-1861 годы), Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1861-1897 годы); ор­ди­нар­ный профессор ка­фед­ры цер­ков­ной ис­то­рии (с 1868 года). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1860 год), доктор цер­ков­ной ис­то­рии (1873 год), доктор ис­то­рии hono­ris causa Московского университета (1892 год). Пред­се­да­тель ко­мис­сии по со­став­ле­нию «Опи­са­ния ру­ко­пи­сей Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря, на­хо­дя­щих­ся в биб­лио­те­ке Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии». Ре­дак­тор журнала «Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник». Почетный член Санкт-Пе­тер­бург­ской, Мо­с­ков­ской, Ки­ев­ской ду­хов­ных ака­де­мий, действительный член Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских, Ис­то­рического общества Не­сто­ра-ле­то­пис­ца.

Поч­ти все ис­сле­до­ва­ния Знаменского по­свя­ще­ны си­но­даль­но­му пе­рио­ду в ис­то­рии русской Церк­ви. В «Ру­ко­во­дстве к рус­ской цер­ков­ной ис­то­рии» (1870 год, пе­ре­издано в 2005 году) он об­ра­ща­ет­ся к изу­че­нию ре­ли­ги­оз­ной жиз­ни все­го об­ще­ст­ва, ис­сле­дуя ход хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния кре­сть­ян­ст­ва и при­ход­скую жизнь. Про­бле­ма­ти­ке при­ход­ско­го ду­хо­вен­ст­ва по­свя­ще­ны работа «Приходское духовенство на Руси XVI и XVII веков» (1865 год) и док­тор­ская диссертация Знаменского «При­ход­ское ду­хо­вен­ст­во в Рос­сии со вре­ме­ни ре­фор­мы Пет­ра» (1873 год, пе­ре­издана в 2003 году). Ис­сле­до­ва­ние бы­ло одоб­ре­но митрополитом Мо­с­ков­ским Ма­ка­ри­ем (Бул­га­ко­вым).

В ис­сле­до­ва­нии «Ду­хов­ные шко­лы в Рос­сии до ре­фор­мы 1808 года» (1881 год, пе­ре­издано в 2001 году) Знаменский впер­вые ос­ве­тил ис­то­рию русской ду­хов­ной шко­лы в XVIII веке. Сочинение «Ис­то­рия Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии за пер­вый пе­ри­од её су­ще­ст­во­ва­ния (1842-1870 годы)» (вып. 1-3, 1891-1892 годы) ос­но­ва­но как на ар­хив­ных дан­ных, так и на лич­ных вос­по­ми­на­ни­ях ав­то­ра и уст­ных рас­ска­зах пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов ака­де­мии, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся со­об­ще­ния Н. И. Иль­мин­ско­го.

В сво­их цер­ков­но-пуб­ли­ци­стических ра­бо­тах, а так­же бу­ду­чи ре­дак­то­ром «Пра­во­слав­но­го со­бесед­ни­ка», Знаменский вы­сту­пал в под­держ­ку диа­ло­га Церк­ви с со­вре­мен­ным ему се­ку­ля­ри­зи­рую­щим­ся об­ще­ст­вом и про­тив край­не­го кон­сер­ва­тиз­ма, за­щи­щал идеи ар­химандрита Фео­до­ра (А. М. Бу­харе­ва) о во­цер­ков­ле­нии жиз­ни от не­спра­вед­ли­вой кри­ти­ки В. И. Ас­ко­чен­ско­го. В кон­це жиз­ни Знаменский пе­ре­дал своё иму­ще­ст­во Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (пре­ж­де все­го на сти­пен­дии сту­ден­там); ока­зы­вал под­держ­ку мис­сио­нер­ско­му дви­же­нию сре­ди ино­слав­ных ко­рен­ных на­ро­дов.