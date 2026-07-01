ЗНАМЕНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗНАМЕНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - историк Русской Церкви.
Из семьи священнослужителя. Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1856 год), Казанскую духовную академию (1860 год). Преподавал в Самарской семинарии (1860-1861 годы), Казанской духовной академии (1861-1897 годы); ординарный профессор кафедры церковной истории (с 1868 года). Магистр богословия (1860 год), доктор церковной истории (1873 год), доктор истории honoris causa Московского университета (1892 год). Председатель комиссии по составлению «Описания рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии». Редактор журнала «Православный собеседник». Почетный член Санкт-Петербургской, Московской, Киевской духовных академий, действительный член Общества истории и древностей российских, Исторического общества Нестора-летописца.
Почти все исследования Знаменского посвящены синодальному периоду в истории русской Церкви. В «Руководстве к русской церковной истории» (1870 год, переиздано в 2005 году) он обращается к изучению религиозной жизни всего общества, исследуя ход христианского просвещения крестьянства и приходскую жизнь. Проблематике приходского духовенства посвящены работа «Приходское духовенство на Руси XVI и XVII веков» (1865 год) и докторская диссертация Знаменского «Приходское духовенство в России со времени реформы Петра» (1873 год, переиздана в 2003 году). Исследование было одобрено митрополитом Московским Макарием (Булгаковым).
В исследовании «Духовные школы в России до реформы 1808 года» (1881 год, переиздано в 2001 году) Знаменский впервые осветил историю русской духовной школы в XVIII веке. Сочинение «История Казанской духовной академии за первый период её существования (1842-1870 годы)» (вып. 1-3, 1891-1892 годы) основано как на архивных данных, так и на личных воспоминаниях автора и устных рассказах преподавателей и студентов академии, среди которых выделяются сообщения Н. И. Ильминского.
В своих церковно-публицистических работах, а также будучи редактором «Православного собеседника», Знаменский выступал в поддержку диалога Церкви с современным ему секуляризирующимся обществом и против крайнего консерватизма, защищал идеи архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) о воцерковлении жизни от несправедливой критики В. И. Аскоченского. В конце жизни Знаменский передал своё имущество Казанской духовной академии (прежде всего на стипендии студентам); оказывал поддержку миссионерскому движению среди инославных коренных народов.