ЗНАМЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Знаменский районный историко-краеведческий музей.

Комплектование фонда музея началось в 1989 году.

При музее был создан клуб « Поиск», на базе которого учащиеся Знаменской средней школы помогали собирать материал и экспонаты для музея. Выступления по местному радио и материалы в районной газете также внесли свою лепту. Из самых отдаленных сел и деревень района привозили экспонаты и изделия, выполненные руками народных умельцев. И у каждой вещи была своя удивительная история.

В 1990 году при поддержке Администрации Знаменского района районный историко-краеведческий музей открыл свои двери для посетителей. Многие жители села передали в дар музею предметы, доставшиеся от предков. Было собрано много интересных предметов старины и крестьянского быта сибирской деревни. Сегодня для посетителей представлена экспозиция музея, в которую входят разделы: «Первые поселенцы на территории Знаменского района»,« Крестьянская изба- начало 20 века», «Святая Русь», « Боевые и трудовые подвиги знаменцев в годы Великой Отечественной войны », « Живая старина», «Современная история Знаменского района».

На конец 2014 года фонд музея насчитывал 5735 единиц хранения. К услугам посетителей экскурсии, выставки, музейные занятия и лекции, встречи, праздники народного календаря, экскурсии по селу, выездные мероприятия в организациях и учреждениях Знаменского района.

Сотрудниками музея постоянно разрабатываются и выпускаются в печать брошюры с краеведческим материалом, историческими документами и фотографиями об истории Знаменского района. Брошюры можно приобрести в музее. В 2015 году Знаменскому районному историко-краеведческому музею исполняется 25 лет.

Иллюстрации:

Знаменский районный историко-краеведческий музей.