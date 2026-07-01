ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ­ДЕРАЦИИ - один из сим­во­лов пре­зи­дент­ской вла­сти ко­то­рый слу­жит для при­не­се­ния при­ся­ги Пре­зи­ден­том .

Ис­поль­зу­ет­ся при всту­п­ле­нии в долж­ность вновь из­бран­но­го Пре­зи­ден­та РФ (впер­вые - Б. Н. Ель­ци­на в 1996 году) и в др. слу­ча­ях в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми Государственного про­то­ко­ла. Уч­ре­ж­дён в 1995 году пер­во­на­чаль­но как ор­ден «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 1-й сте­пе­ни с це­пью, в 1996 году пе­ре­име­но­ван в Знак Пре­зи­ден­та РФ. Опи­са­ние ут­верж­де­но Ука­зом Пре­зи­ден­та от 27.07.1999 года (с из­ме­не­ния­ми и до­пол­не­ния­ми от 06.05.2000 года).

Знак - рав­но­ко­неч­ный зо­ло­той крест с рас­ши­ряю­щи­ми­ся кон­ца­ми и уз­ким вы­пук­лым ран­том по кра­ям. На ли­це­вой сто­ро­не, по­кры­той ру­би­но­вой эма­лью, - на­клад­ное изо­бра­же­ние Государственного гер­ба РФ. На обо­рот­ной сто­ро­не кре­ста - круг­лый ме­даль­он, по ок­руж­но­сти ко­то­ро­го - де­виз «Поль­за, честь и сла­ва», в ниж­ней час­ти - изо­бра­же­ние лав­ро­вых вет­вей. Цепь из­го­тов­ле­на из зо­ло­та, се­реб­ра и эма­ли, со­сто­ит из 17 че­ре­дую­щих­ся звень­ев - изо­бра­же­ний Государственного гер­ба РФ и круг­лых ро­зе­ток с де­ви­зом. На обо­рот­ной сто­ро­не звень­ев по­ме­ща­ют­ся на­клад­ки с име­нем ка­ж­до­го Пре­зи­ден­та РФ и го­дом его всту­п­ле­ния в долж­ность. Ав­тор эс­ки­за - художник Е. И. Ух­на­лёв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)