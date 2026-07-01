ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - один из символов президентской власти который служит для принесения присяги Президентом.
Используется при вступлении в должность вновь избранного Президента РФ (впервые - Б. Н. Ельцина в 1996 году) и в др. случаях в соответствии с нормами Государственного протокола. Учреждён в 1995 году первоначально как орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени с цепью, в 1996 году переименован в Знак Президента РФ. Описание утверждено Указом Президента от 27.07.1999 года (с изменениями и дополнениями от 06.05.2000 года).
Знак - равноконечный золотой крест с расширяющимися концами и узким выпуклым рантом по краям. На лицевой стороне, покрытой рубиновой эмалью, - накладное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне креста - круглый медальон, по окружности которого - девиз «Польза, честь и слава», в нижней части - изображение лавровых ветвей. Цепь изготовлена из золота, серебра и эмали, состоит из 17 чередующихся звеньев - изображений Государственного герба РФ и круглых розеток с девизом. На оборотной стороне звеньев помещаются накладки с именем каждого Президента РФ и годом его вступления в должность. Автор эскиза - художник Е. И. Ухналёв.