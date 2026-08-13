«ЗНАК ПОЧЁТА» ОРДЕН
«ЗНАК ПОЧЁТА» ОРДЕН - одна из высших государственных наград в СССР.
Учреждён Постановлением ЦИК СССР от 25.11.1935 года. Описание ордена утверждено Постановлением Президиума ЦИК СССР от 11.06.1936 года (дополнено 19.06.1943 года), новая редакция утверждена Указом Президиума ВС СССР от 27.07.1981 года. Статут впервые утверждён Указом Президиума ВС СССР от 28.03.1980 года.
Орденом награждались граждане СССР и других государств, предприятия, объединения, учреждения, организации, районы, города и другие населённые пункты СССР и иностранных государств за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также за проявления гражданской доблести. В 1947-1958 годах орденом награждались также лица за выслугу 10, 15, 20 лет и безупречную работу в различных отраслях народного хозяйства и в области науки и культуры.
Знак ордена имеет форму овала, обрамлённого по бокам дубовыми ветвями. В центре - фигуры рабочего и работницы, несущих знамёна с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части ордена - пятиконечная звезда, под которой на фоне знамени надпись «СССР». В нижней части ордена - надпись «Знак Почёта». Лента светло-розовая шёлковая муаровая с 2 продольными оранжевыми полосками по краям. Автор эскиза - художник Д. С. Голядкин. Первоначально орден носился на правой стороне груди, после др. орденов, с 1943 года - на левой стороне, после Дружбы народов ордена. Вместо знака ордена награждённый имел право носить орденскую планку с орденской лентой. Орден изготавливался из серебра, с эмалью и позолотой.
Первые награждённые - 13 артистов Ансамбля красноармейской песни и пляски ЦДКА имени М. В. Фрунзе (26.11.1935 года), однако знаки ордена с первыми номерами были вручены 78 колхозникам-хлопкоробам Средней Азии (25.12.1935 года). 22.08.1988 года был переименован в орден Почёта в соответствии с Указом Президиума ВС СССР «О совершенствовании порядка награждения государственными наградами СССР». Из статута ордена (изменён 28.12.1988 года) исключено положение о награждении за проявления гражданской доблести (для этого тогда же учреждён «За личное мужество» орден); надпись «Знак Почёта» заменена на рельефное изображение серпа и молота на фоне расходящихся лавровых ветвей.
Всего в 1935-1992 годах произведено 1 580 850 награждений. Советский орден Почёта упразднён Указом ВС РФ от 02.03.1992 года. В 1994 году в наградной системе РФ учреждён новый Почёта орден.