«ЗНАК ПОЧЁТА» ОРДЕН

«ЗНАК ПОЧЁТА» ОРДЕН - од­на из выс­ших государственных на­град в СССР .

Уч­ре­ж­дён По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 25.11.1935 года. Опи­са­ние ор­де­на ут­вер­жде­но По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 11.06.1936 года (до­пол­не­но 19.06.1943 года), но­вая ре­дак­ция ут­вер­жде­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27.07.1981 года. Ста­тут впер­вые ут­вер­ждён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.03.1980 года.

Ор­де­ном на­гра­ж­да­лись гра­ж­да­не СССР и других го­су­дарств, пред­при­ятия, объ­е­ди­не­ния, уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции, рай­оны, го­ро­да и другие на­се­лён­ные пунк­ты СССР и иностран­ных го­су­дарств за вы­сокие дос­ти­же­ния в про­из­вод­ст­ве, научно-исследовательской, государственной, со­ци­аль­но-куль­тур­ной, спор­тив­ной и иной об­ще­ст­вен­но по­лез­ной дея­тель­но­сти, а так­же за про­яв­ле­ния гражданской доб­ле­сти. В 1947-1958 годах ор­де­ном на­гра­ж­да­лись так­же ли­ца за вы­слу­гу 10, 15, 20 лет и безу­преч­ную ра­бо­ту в различных от­рас­лях народного хо­зяй­ст­ва и в об­лас­ти нау­ки и куль­ту­ры.

Знак ор­де­на име­ет фор­му ова­ла, об­рам­лён­но­го по бо­кам ду­бо­вы­ми вет­вя­ми. В цен­тре - фи­гу­ры ра­бо­че­го и ра­бот­ни­цы, не­су­щих зна­мё­на с над­пи­сью «Про­ле­та­рии всех стран, со­еди­няй­тесь!». В верх­ней час­ти ор­де­на - пя­ти­ко­неч­ная звез­да, под ко­то­рой на фо­не зна­ме­ни над­пись «СССР». В ниж­ней час­ти ор­де­на - над­пись «Знак По­чё­та». Лен­та свет­ло-ро­зо­вая шёл­ко­вая муа­ро­вая с 2 про­доль­ны­ми оран­же­вы­ми по­лос­ка­ми по кра­ям. Ав­тор эс­ки­за - художник Д. С. Го­ляд­кин. Пер­во­на­чаль­но ор­ден но­сил­ся на пра­вой сто­ро­не гру­ди, по­сле др. ор­де­нов, с 1943 года - на ле­вой сто­ро­не, по­сле Друж­бы на­ро­дов ор­де­на. Вме­сто зна­ка ор­де­на на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той. Ор­ден из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра, с эма­лью и по­зо­ло­той.

Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - 13 ар­ти­стов Ан­самб­ля крас­но­ар­мей­ской пес­ни и пляс­ки ЦДКА имени М. В. Фрун­зе (26.11.1935 года), од­на­ко зна­ки ор­де­на с пер­вы­ми но­ме­ра­ми бы­ли вру­че­ны 78 кол­хоз­ни­кам-хлоп­ко­ро­бам Средней Азии (25.12.1935 года). 22.08.1988 года был пе­ре­име­но­ван в ор­ден По­чё­та в со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О со­вер­шен­ст­во­ва­нии по­ряд­ка на­гра­ж­де­ния го­су­дар­ст­вен­ны­ми на­гра­да­ми СССР». Из ста­ту­та ор­де­на (из­ме­нён 28.12.1988 года) ис­клю­че­но по­ло­же­ние о на­гра­ж­де­нии за про­яв­ле­ния гражданской доб­ле­сти (для это­го то­гда же уч­ре­ж­дён «За лич­ное му­же­ст­во» ор­ден); над­пись «Знак По­чё­та» за­ме­не­на на рель­еф­ное изо­бра­же­ние сер­па и мо­ло­та на фо­не рас­хо­дя­щих­ся лав­ро­вых вет­вей.

Все­го в 1935-1992 годах про­из­ве­де­но 1 580 850 на­гра­ж­де­ний. Советский ор­ден По­чё­та уп­разд­нён Ука­зом ВС РФ от 02.03.1992 года. В 1994 году в на­град­ной сис­те­ме РФ уч­ре­ж­дён но­вый По­чё­та ор­ден.

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