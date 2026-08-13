«ЗМИЕВЫ ВАЛЫ»
«ЗМИЕВЫ ВАЛЫ» - древнерусские фортификационные сооружения в Среднем Поднепровье, по берегам рек Рось, Днепр, Сула и другим.
Суммарная длина сохранившихся участков валов (высота от 0,5 до 4 м, часто со рвами) до 1000 км. Название происходит от былинного сюжета о Змие и русском богатыре, оградивших плужной бороздой пределы родных земель. В письме архиепископа Бруно Кверфуртского к германскому императору Генриху II Святому (1008 год) упоминается о завершении строительства Владимиром Святославичем пограничного укрепления к югу от Киева; в «Повести временных лет» «Змиевы валы» упоминались при описании событий конца XI века в качестве топографических ориентиров.
Систематически изучались в 1970-1980-е годы М. П. Кучерой и Ю. Ю. Моргуновым. Сохранились остатки бревенчатых стен, созданных в традициях древнерусской (срубной) и западнославянской (крюковой) фортификации. Возведение подобных пограничных «длинных стен» известно для ряда древних государств (смотрите, например, Великая китайская стена, Адрианова стена, Засечные черты); защита укреплений осуществлялась специальными переселенцами.
Начало строительства, «Змиевых валов» по-видимому, связано с нападением печенегов в 980 году; в строительстве участвовали польские мастера, выведенные Владимиром Святославичем при отвоевании червенских городов. К началу XI века «Змиевы валы» сложились в многорядную систему, расширявшуюся вместе с южными границами Древнерусского государства.