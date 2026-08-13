«ЗМИЕВЫ ВАЛЫ»

«ЗМИЕВЫ ВАЛЫ» - древнерусские фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния в Среднем По­днеп­ро­вье, по бе­ре­гам рек Рось, Днепр, Су­ла и другим.

Сум­мар­ная дли­на со­хра­нив­ших­ся участ­ков ва­лов (высота от 0,5 до 4 м, час­то со рва­ми) до 1000 км. Название про­ис­хо­дит от бы­лин­но­го сю­же­та о Змие и русском бо­га­ты­ре, ог­ра­див­ших плуж­ной бо­роз­дой пре­де­лы род­ных зе­мель. В пись­ме ар­хи­епископа Бру­но Квер­фурт­ско­го к германскому императору Ген­ри­ху II Свя­то­му (1008 год) упо­ми­на­ет­ся о за­вер­шении строи­тель­ст­ва Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем по­гра­нич­но­го ук­ре­п­ле­ния к югу от Кие­ва; в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» «Змиевы валы» упо­ми­на­лись при опи­са­нии со­бы­тий конца XI века в ка­че­ст­ве то­по­гра­фических ори­ен­ти­ров.

Сис­те­ма­ти­че­ски изу­ча­лись в 1970-1980-е годы М. П. Ку­че­рой и Ю. Ю. Мор­гу­но­вым. Сох­ра­ни­лись ос­тат­ки бре­вен­ча­тых стен, соз­дан­ных в тра­ди­ци­ях древнерусской (сруб­ной) и западнославянской (крю­ко­вой) фор­ти­фи­ка­ции. Воз­ве­де­ние по­доб­ных по­гра­нич­ных «длин­ных стен» из­вест­но для ря­да древ­них го­су­дарств (смотрите, например, Великая ки­тайская стена, Ад­риа­но­ва сте­на, За­сеч­ные чер­ты); за­щи­та ук­реп­ле­ний осу­ще­ст­в­ля­лась специальными пе­ре­се­лен­ца­ми.

На­ча­ло строи­тель­ст­ва, «Змиевых валов» по-ви­ди­мо­му, свя­за­но с на­па­де­ни­ем пе­че­не­гов в 980 году; в строи­тель­ст­ве уча­ст­во­ва­ли польские мас­те­ра, вы­ве­ден­ные Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем при от­вое­ва­нии чер­вен­ских го­ро­дов. К началу XI века «Змиевы валы» сло­жи­лись в мно­го­ряд­ную сис­те­му, рас­ши­ряв­шую­ся вме­сте с южными гра­ни­ца­ми Древнерусского го­су­дар­ст­ва .

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