ЗМЕЙСКИЙ МОГИЛЬНИК

ЗМЕЙСКИЙ МОГИЛЬНИК - алан­ский грун­то­вой мо­гиль­ник X-XIV веков на юго-восточной ок­раи­не ста­ни­цы Змей­ская (Ки­ров­ский район Северной Осе­тии, Рос­сия).

Пер­вые рас­коп­ки в 1812-1813 годах про­вёл Ф. С. Пан­кра­тов (Гре­бе­нец); в ре­зуль­та­те рас­ко­пок В. А. Куз­не­цо­ва в 1957-1959 годах, Н. И. Гид­жра­ти в 1981-1982 годах, В. Л. Рос­ту­но­ва в 1983 году, Р. Ф. Фи­да­ро­ва (1982 год, сис­те­ма­ти­че­ские с 1990 год) изу­че­но бо­лее 400 мо­гил.

В основном Т-об­раз­ные ка­та­ком­бы (в ка­ме­ре до 10 по­гре­бе­ний), есть про­стые ямы; для XIII-XIV веков ха­рак­тер­ны так­же ямы с кир­пич­ной об­клад­кой сте­нок. Не­ред­ки по­гре­бе­ния взнуз­дан­ных ко­ней в специальных ямах. Сре­ди на­хо­док - бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ные ору­жие (в т. ч. саб­ли), сна­ря­же­ние всад­ни­ка и ко­ня (в т. ч. ого­ло­вья, фраг­мен­ты сё­дел, ко­жа­ных по­пон с ап­пли­ка­ция­ми), оде­ж­да, го­лов­ные убо­ры, обувь из ко­жи, шёл­ка, шер­сти, хол­що­вой тка­ни (в т. ч. ук­ра­шен­ные зо­ло­чё­ны­ми бу­бен­чи­ка­ми, ажур­ны­ми про­рез­ны­ми бляш­ка­ми, ап­пли­ка­ция­ми из зо­ло­чё­ной ко­жи), ук­ра­ше­ния из брон­зы и дра­го­цен­ных ме­тал­лов, ке­ра­мическая и стек­лян­ная по­су­да.

Змейский могильник счи­та­ют го­род­ским нек­ро­по­лем, свя­зан­ным с Верх­ним Джу­ла­том. Змейский могильник рас­по­ло­жен на северо-восточной пе­ри­фе­рии го­ро­ди­ща, где пред­став­ле­ны ма­те­риа­лы эне­о­ли­та, се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры, ко­бан­ской куль­ту­ры и алан­ской куль­ту­ры первой половины I-го тысячелетия. В ок­ре­ст­но­стях из­вес­тен и алан­ский под­кур­ган­ный ка­та­комб­ный мо­гиль­ник первой половины I-го тысячелетия.

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