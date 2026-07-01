ЗМЕЙСКИЙ МОГИЛЬНИК
ЗМЕЙСКИЙ МОГИЛЬНИК - аланский грунтовой могильник X-XIV веков на юго-восточной окраине станицы Змейская (Кировский район Северной Осетии, Россия).
Первые раскопки в 1812-1813 годах провёл Ф. С. Панкратов (Гребенец); в результате раскопок В. А. Кузнецова в 1957-1959 годах, Н. И. Гиджрати в 1981-1982 годах, В. Л. Ростунова в 1983 году, Р. Ф. Фидарова (1982 год, систематические с 1990 год) изучено более 400 могил.
В основном Т-образные катакомбы (в камере до 10 погребений), есть простые ямы; для XIII-XIV веков характерны также ямы с кирпичной обкладкой стенок. Нередки погребения взнузданных коней в специальных ямах. Среди находок - богато декорированные оружие (в т. ч. сабли), снаряжение всадника и коня (в т. ч. оголовья, фрагменты сёдел, кожаных попон с аппликациями), одежда, головные уборы, обувь из кожи, шёлка, шерсти, холщовой ткани (в т. ч. украшенные золочёными бубенчиками, ажурными прорезными бляшками, аппликациями из золочёной кожи), украшения из бронзы и драгоценных металлов, керамическая и стеклянная посуда.
Змейский могильник считают городским некрополем, связанным с Верхним Джулатом. Змейский могильник расположен на северо-восточной периферии городища, где представлены материалы энеолита, северокавказской культуры, кобанской культуры и аланской культуры первой половины I-го тысячелетия. В окрестностях известен и аланский подкурганный катакомбный могильник первой половины I-го тысячелетия.