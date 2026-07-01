ЗМЕИНОГОРСК

ЗМЕИНОГОРСК - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Ал­тай­ско­го края, центр Змеи­но­гор­ско­го района.

Население 11,0 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в го­рах Руд­ный Ал­тай, у южного под­но­жия Ко­лы­ван­ско­го хреб­та (на высоте около 450 м), на ре­ках Кор­бо­ли­ха и Зме­ев­ка, в 45 км от железнодорожной станции Треть­я­ко­во.

В 1736 году на тер­ри­то­рии современного Змеиногорска, в рай­оне го­ры Змее­вая, бы­ли об­на­ру­же­ны се­реб­ря­но-цин­ко­вые ру­ды, на­ча­та их раз­ра­бот­ка; при руд­ни­ке ос­но­ван поселок Зме­ев (позд­нее - Змеи­но­горск). В 1757 году построе­на кре­пость. На Змеи­но­гор­ском руд­ни­ке во второй половине XVIII века бы­ли вне­дре­ны изо­бре­те­ния И. И. Пол­зу­но­ва, К. Д. Фро­ло­ва, в 1806-1809 годах от руд­ни­ка до се­реб­ро­пла­виль­но­го за­во­да П. К. Фро­ло­вым по­строе­на пер­вая в Рос­сии кон­но-рель­со­вая чу­гун­ная до­ро­га (дли­ной около 2 км). До второй половины XIX века.

Змеи­но­горск - важ­ный центр российской руд­ной промышленности (око­ло по­ло­ви­ны до­бы­чи се­реб­ра на Ал­тае). В конце XIX века на­ча­лось ис­то­ще­ние за­па­сов руд (се­реб­ро­пла­виль­ный за­вод за­крыт в 1893 году). С 1894 года село Змеи­но­гор­ское, ок­руж­ной центр (с 1898 года уезд­ный) Том­ской губернии (1894-1917 годы), Ал­тай­ской губернии (1917-1921 годы), в 1921-1925 годах во­ло­ст­ной центр Змеи­но­гор­ско­го (с 1922 года - Руб­цов­ско­го) уез­да. В начале 1920-х годов в ок­ре­ст­но­стях се­ла бы­ли об­на­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния по­ли­ме­тал­лических руд. В 1925-1963 годах и с 1965 года рай­он­ный центр в со­ста­ве Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), с 1937 года - Ал­тай­ско­го края. С 1943 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1952 года го­род.

Со­хра­нил­ся ис­то­рический центр го­ро­да [в т. ч. бывшая кон­то­ра Змеи­но­гор­ско­го руд­ни­ка, пло­ти­на и за­во­дской пруд (1786 год), Дом гор­ных офи­це­ров (1825 год)], к вос­то­ку от не­го - пло­щадь с тор­го­вы­ми ря­да­ми (XIX век) и др. В го­ре Змее­вая - фраг­мен­ты Змеи­но­гор­ско­го, Пет­ров­ско­го и Че­ре­па­нов­ско­го руд­ни­ков (XVIII-XIX века). Ме­мо­ри­ал По­бе­ды в честь по­гиб­ших в го­ды Великой Отечественной вой­ны . Му­зей ис­то­рии раз­ви­тия гор­но­го про­изводства (ос­но­ван в 1827 году П. К. Фро­ло­вым; вновь от­крыт в 1985 году). Пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

На ок­раи­не и в ок­ре­ст­но­стях Змеи­но­горска изу­че­ны пер­вые в пред­горь­ях Ал­тая сто­ян­ки эпо­хи Му­стье и верх­не­го па­лео­ли­та, об­ра­зую­щие мик­ро­рай­он, ис­сле­до­ва­лись сле­ды древ­них гор­ных раз­ра­бо­ток и свя­зан­ные с ни­ми по­се­ле­ния брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (от­кры­ты и впер­вые под­роб­но опи­са­ны П. С. Пал­ла­сом, по­се­тив­шим Змеи­но­гор­ский руд­ник в 1771 году).

Близ Змеи­но­горска - до­бы­ча по­ли­ме­тал­лич. руд (За­ре­чен­ский руд­ник); вы­яв­лен ряд кур­ган­ных мо­гиль­ни­ков.

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