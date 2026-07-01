ЗМЕИНОГОРСК
ЗМЕИНОГОРСК - город в России, в южной части Алтайского края, центр Змеиногорского района.
Население 11,0 тысяч человек (2007 год). Расположен в горах Рудный Алтай, у южного подножия Колыванского хребта (на высоте около 450 м), на реках Корболиха и Змеевка, в 45 км от железнодорожной станции Третьяково.
В 1736 году на территории современного Змеиногорска, в районе горы Змеевая, были обнаружены серебряно-цинковые руды, начата их разработка; при руднике основан поселок Змеев (позднее - Змеиногорск). В 1757 году построена крепость. На Змеиногорском руднике во второй половине XVIII века были внедрены изобретения И. И. Ползунова, К. Д. Фролова, в 1806-1809 годах от рудника до сереброплавильного завода П. К. Фроловым построена первая в России конно-рельсовая чугунная дорога (длиной около 2 км). До второй половины XIX века.
Змеиногорск - важный центр российской рудной промышленности (около половины добычи серебра на Алтае). В конце XIX века началось истощение запасов руд (сереброплавильный завод закрыт в 1893 году). С 1894 года село Змеиногорское, окружной центр (с 1898 года уездный) Томской губернии (1894-1917 годы), Алтайской губернии (1917-1921 годы), в 1921-1925 годах волостной центр Змеиногорского (с 1922 года - Рубцовского) уезда. В начале 1920-х годов в окрестностях села были обнаружены месторождения полиметаллических руд. В 1925-1963 годах и с 1965 года районный центр в составе Сибирского края (1925-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), с 1937 года - Алтайского края. С 1943 года рабочий посёлок, с 1952 года город.
Сохранился исторический центр города [в т. ч. бывшая контора Змеиногорского рудника, плотина и заводской пруд (1786 год), Дом горных офицеров (1825 год)], к востоку от него - площадь с торговыми рядами (XIX век) и др. В горе Змеевая - фрагменты Змеиногорского, Петровского и Черепановского рудников (XVIII-XIX века). Мемориал Победы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Музей истории развития горного производства (основан в 1827 году П. К. Фроловым; вновь открыт в 1985 году). Предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
На окраине и в окрестностях Змеиногорска изучены первые в предгорьях Алтая стоянки эпохи Мустье и верхнего палеолита, образующие микрорайон, исследовались следы древних горных разработок и связанные с ними поселения бронзового и раннего железного веков (открыты и впервые подробно описаны П. С. Палласом, посетившим Змеиногорский рудник в 1771 году).
Близ Змеиногорска - добыча полиметаллич. руд (Зареченский рудник); выявлен ряд курганных могильников.