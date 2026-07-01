ЗМЕЕВИК
ЗМЕЕВИК - условное название группы средневековых амулетов.
Змеевик - двусторонняя металлическая (реже каменная) подвеска в виде медальона (или др. формы, характерной для нагрудных иконок), несущая на одной стороне каноническое христианское изображение (Христа, Богоматери, святых), на другой - т. н. змеевидную композицию: изображение человеческой головы (реже - полуфигуры или полной фигуры), окружённой змеями.
Змеевидная композиция является модификацией т. н. горгонейонов - классических изображений головы горгоны Медузы, использовавшихся как обереги. Змеевики имеют византийское происхождение. На многих змеевиках (в т. ч. на ранних древнерусских змеевиках) имеются надписи - как правило, греческие - заклинание или его часть. Судя по ним, на обороте змеевика изображался демон болезней, поражающих женскую матку (ὑστέρα, в славянских версиях - дна).
На древнерусских змеевиках встречаются владельческие надписи, в т. ч. с мужскими именами. По-видимому, первоначально змеевики были оберегами от женских болезней, позднее использовались как оберег от разных злых сил. Некоторыми змеевиками, в т. ч. золотыми, обладали представители элиты общества; например змеевик XI века с надписью владельца с христианским именем Василий, найденный под Черниговом и, очевидно, принадлежавший Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Эта находка (т. н. черниговская гривна) стала одним из стимулов для специального изучения змеевиков.
Иконографические модификации змеевиков создавались до XV века, часть отливок датируется по надписям XVIII века. Змеевики отражают длительную традицию сохранения суеверий, заимствованных из византийской традиции и распространявшихся в рамках христианского культурного комплекса.