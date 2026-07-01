ЗМЕЕВИК

ЗМЕЕВИК - ус­лов­ное на­зва­ние груп­пы средневековых аму­ле­тов.

Змеевик - дву­сто­рон­няя ме­тал­ли­че­ская (ре­же ка­мен­ная) под­вес­ка в ви­де ме­даль­о­на (или др. фор­мы, ха­рак­тер­ной для на­груд­ных ико­нок), несущая на од­ной сто­ро­не ка­но­ническое хри­сти­ан­ское изо­бра­же­ние ( Хри­ста , Бо­го­ма­те­ри, свя­тых), на дру­гой - т. н. змее­вид­ную ком­по­зи­цию: изо­бра­же­ние че­ло­ве­че­ской го­ло­вы (ре­же - по­лу­фи­гуры или пол­ной фи­гу­ры), ок­ру­жён­ной змея­ми.

Змее­вид­ная ком­по­зи­ция яв­ля­ет­ся мо­ди­фи­ка­ци­ей т. н. гор­го­ней­о­нов - клас­сических изо­бра­же­ний го­ло­вы гор­го­ны Ме­ду­зы, ис­поль­зо­вав­ших­ся как обе­ре­ги. Змее­вики име­ют ви­зантийское про­ис­хо­ж­де­ние. На мно­гих змее­виках (в т. ч. на ран­них древнерусских змее­виках) име­ют­ся над­пи­си - как пра­ви­ло, гре­че­ские - за­кли­на­ние или его часть. Су­дя по ним, на обо­ро­те змее­вика изо­бра­жал­ся де­мон бо­лез­ней, по­ра­жаю­щих жен­скую мат­ку (ὑστέρα, в славянских вер­си­ях - дна).

На древнерусских змее­виках встре­ча­ют­ся вла­дельческие над­пи­си, в т. ч. с муж­ски­ми име­на­ми. По-ви­ди­мо­му, пер­во­на­чаль­но змее­вики бы­ли обе­ре­га­ми от жен­ских бо­лез­ней, позд­нее ис­поль­зо­ва­лись как обе­рег от раз­ных злых сил. Не­ко­то­ры­ми змее­виками, в т. ч. зо­ло­ты­ми, об­ла­да­ли пред­ста­ви­те­ли эли­ты об­ще­ст­ва; например змее­вик XI века с над­пи­сью вла­дель­ца с хри­сти­ан­ским име­нем Ва­си­лий, най­ден­ный под Чер­ни­го­вом и, оче­вид­но, при­над­ле­жав­ший Вла­ди­ми­ру Все­во­ло­до­ви­чу Мо­но­ма­ху. Эта на­ход­ка (т. н. чер­ни­гов­ская грив­на ) ста­ла од­ним из сти­му­лов для специального изу­че­ния змее­виков.

Ико­но­гра­фические мо­ди­фи­ка­ции змее­виков соз­да­ва­лись до XV века, часть от­ли­вок да­ти­ру­ет­ся по над­пи­сям XVIII века. Змее­вики от­ра­жа­ют дли­тель­ную тра­ди­цию со­хра­не­ния суе­ве­рий, за­им­ст­во­ван­ных из ви­зантийской тра­ди­ции и рас­про­стра­няв­ших­ся в рам­ках хри­сти­ан­ско­го куль­тур­но­го ком­плек­са.

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