ЗМАЕВИЧ, МАТВЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ

Змаевич, Матвей Христофорович (Змаиевич Матия Крстов; серб. Матија Змајевиħ) (06.01.1680, Пераст, Далмация, ныне Черногория — 23.08[03.09].1735, Тавров под Воронежем) — российский военно-морской деятель.

Из знатного черногорского рода Змаевичей. Был капитаном венецианского флота. Убив на дуэли своего недруга, вынужден был бежать, скрывался в Стамбуле. В 1710 поступил на русскую военную службу. В 1712 прибыл в Санкт-Петербург, назначен командиром отряда галер на Балтийском море, произведен в капитаны 1-го ранга. С 1714 — командующий русским галерным флотом на Балтике. Отличился в Гангутском сражении 1714 . В 1715—1716 организовал переброску русских войск морем в Данию. В 1719 произведен в чин шаутбенахта (соответствовал контр-адмиралу). С 1721 вице-адмирал, назначен руководителем работ по возведению фортеции в Галерной гавани на Васильевском острове Петербурга. Под надзором З. построено несколько экспериментальных судов, в частности, «конная» (для перевозки лошадей) галера и первая русская подводная лодка (1721—1724). В 1723 откомандирован для постройки кораблей в Воронеж.

После возвращения в Петербург в 1725 З. стал членом Адмиралтейств-коллегии, командующим галерным флотом и главным командиром Петербургского порта. Адмирал флота (1727). В 1728 обвинен в злоупотреблении служебным положением, по приговору суда с него были взысканы крупные суммы, он был разжалован до вице-адмирала, сослан в Тавров (речной порт и адмиралтейство близ Воронежа). Там готовил построенные им корабли к войне с Турцией, умер в начале новой русско-турецкой войны.

Лит.: Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. М., 2011; Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 г. СПб., 1996; Пульвер Е. А., Пульвер Ю. А. Воронежская мозаика. Воронеж, 1983.