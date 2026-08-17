ЗЛОТА

ЗЛОТА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра брон­зо­во­го ве­ка (2800-2500 годы до н. э.) в бас­сей­не сред­ней и верх­ней Вис­лы.

На­зва­на по мо­гиль­ни­ку у города Зло­та (Свен­то­киш­ское вое­вод­ст­во, Южная Поль­ша) и вы­де­ле­на в осо­бую куль­ту­ру к 1950-м годам. По­се­ле­ния на вы­со­ких бе­ре­гах с уг­луб­лён­ны­ми жи­ли­ща­ми дли­ной до 7 м. Обшир­ные грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с по­гре­бе­ния­ми в ямах, под­бой­ных мо­ги­лах (в не­сколь­ких ва­ри­ан­тах), ка­та­ком­бах.

По­гре­бе­ние в скор­чен­ном по­ло­же­нии, час­то на ка­мен­ных вы­мос­тках; муж­чин и жен­щин хо­ро­ни­ли на раз­ном бо­ку и ори­ен­ти­ро­ва­ли в про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны. В об­ря­де ис­поль­зо­ва­лась ох­ра. В мо­ги­лы по­ме­ща­лись несколько со­су­дов, ка­мен­ные, в т. ч. крем­нё­вые, шли­фо­ван­ные то­по­ры, ян­тар­ные дис­ки, бу­си­ны, мед­ные спи­раль­ные про­ни­зи и бу­сы. Над мо­ги­ла­ми - кост­ри­ща и ос­тат­ки жерт­вен­ных жи­вот­ных (ко­ров, сви­ней, ло­ша­дей, овец, коз, со­бак). Из­вест­ны за­хо­ро­не­ния до­маш­них жи­вот­ных.

Ша­ро­вид­ные ам­фо­ры, куб­ки, мис­ки, горш­ки, со­су­ды с пет­ле­вид­ны­ми руч­ка­ми ор­на­мен­ти­ро­ва­ны в верх­ней час­ти от­тис­ка­ми шну­ра и его ими­та­ци­ей. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во. Злота при­над­ле­жит к кру­гу шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. В фор­ми­ро­ва­нии про­сле­жи­ва­ют­ся влия­ния ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ры, во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, ба­ден­ской куль­ту­ры. Злота сме­ни­лась уне­тиц­кой куль­ту­рой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)