ЗЛОБИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
ЗЛОБИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ - русский писатель.
Из семьи студентов-эсеров, в 1905 году высланных в Сибирь. Провёл детство в Рязани и Башкирии. В 1917 году вступил в Красную Гвардию, затем был матросом. В 1921-1924 годах учился в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова в Москве. В 1924 году сослан на три года в Башкирию, где был учителем-словесником, экономистом. По возвращении в Москву работал на радио, в детских журналах. С началом Великой Отечественной войны ушёл в ополчение; c октября 1941 года - в плену, в лагере подпольно выпускал рукописную листовку «Пленная правда». В январе 1945 года освобождён советскими войсками, участвовал во взятии Берлина.
Дебютировал как поэт (под псевдонимом Аргус) в 1917 году. Первая книга - сказка в стихах для детей «Переполох» (1924 год). Завоевал известность историческими произведениями о народных восстаниях: повести «Салават Юлаев» (1929 год, в 1941 году экранизирована Я. А. Протазановым, в том же году переработана в роман), материалы для которой Злобин собирал в экспедициях по Южному Уралу, и «Степан Разин» (1939 год, переработана в роман в 1951 году), роман «Остров Буян» (1948 год) о социальном конфликте в Новгороде в 1650 году.
Историческую прозу Злобина отличают динамичность повествования, красочность бытовых деталей, умение раскрыть глубинную противоречивость характеров героев. Теме военнопленных посвящена повесть «Восставшие мертвецы» (1947 год, рукопись, переданная в журнале «Новый мир», была конфискована КГБ; в 1956 году повесть переработана в роман «Пропавшие без вести», опубликован в 1962 году). В конце жизни Злобин писал исторический роман-эпопею «Утро века»; был завершён лишь 1-й том, охватывающий период с начала XX века до русско-японской войны (опубликован под названием «По обрывистому пути» в 1967 году, посмертно). Государственная премия СССР (1952 год).