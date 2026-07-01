ЗЛОБИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

ЗЛОБИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ - русский пи­са­тель.

Из се­мьи сту­ден­тов-эсе­ров, в 1905 году вы­слан­ных в Си­бирь. Про­вёл дет­ст­во в Ря­за­ни и Баш­ки­рии . В 1917 году всту­пил в Крас­ную Гвар­дию, за­тем был мат­ро­сом. В 1921-1924 годах учил­ся в Выс­шем литературно-ху­дожественном институте име­ни В. Я. Брю­со­ва в Мо­ск­ве. В 1924 году со­слан на три го­да в Баш­ки­рию, где был учи­те­лем-сло­вес­ни­ком, эко­но­ми­стом. По воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву ра­бо­тал на ра­дио, в дет­ских жур­на­лах. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны ушёл в опол­че­ние; c октября 1941 года - в пле­ну, в ла­гере под­поль­но вы­пус­кал ру­ко­пис­ную лис­тов­ку «Плен­ная прав­да». В январе 1945 года ос­во­бо­ж­дён советскими вой­ска­ми, уча­ст­во­вал во взя­тии Бер­ли­на .

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (под псевдонимом Ар­гус) в 1917 году. Пер­вая кни­га - сказ­ка в сти­хах для де­тей «Пе­ре­по­лох» (1924 год). За­вое­вал из­вест­ность ис­то­рическими про­из­ве­де­ния­ми о народных вос­ста­ни­ях: по­вес­ти «Са­ла­ват Юла­ев» (1929 год, в 1941 году эк­ра­ни­зи­ро­ва­на Я. А. Про­та­за­но­вым, в том же го­ду пе­ре­ра­бо­та­на в ро­ман), ма­те­риа­лы для ко­то­рой Злобин со­би­рал в экс­пе­ди­ци­ях по Южному Ура­лу, и «Сте­пан Ра­зин» (1939 год, пе­ре­ра­бо­та­на в ро­ман в 1951 году), ро­ман «Ост­ров Бу­ян» (1948 год) о со­ци­аль­ном кон­флик­те в Нов­го­ро­де в 1650 году.

Ис­то­рическую про­зу Злобина от­ли­ча­ют ди­на­мич­ность по­ве­ст­во­ва­ния, кра­соч­ность бы­то­вых де­та­лей, уме­ние рас­крыть глу­бин­ную про­ти­во­ре­чи­вость ха­рак­те­ров ге­ро­ев. Те­ме во­ен­но­плен­ных по­свя­ще­на по­весть «Вос­став­шие мерт­ве­цы» (1947 год, ру­ко­пись, пе­ре­дан­ная в журнале «Но­вый мир», бы­ла кон­фи­ско­ва­на КГБ; в 1956 году по­весть пе­ре­ра­бо­та­на в ро­ман «Про­пав­шие без вес­ти», опубликован в 1962 году). В кон­це жиз­ни Злобин пи­сал ис­то­рический ро­ман-эпо­пею «Ут­ро ве­ка»; был за­вер­шён лишь 1-й том, ох­ва­ты­ваю­щий пе­ри­од с начала XX века до русско-японской вой­ны (опубликован под названием «По об­ры­ви­сто­му пу­ти» в 1967 году, посмертно). Государственная премия СССР (1952 год).