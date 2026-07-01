ЗЛОБИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ЗЛОБИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - учитель пения, автор духовно-музыкальных сочинений.

Сын отставного подполковника. Учился в регентском классе Придворной певческой капеллы, который окончил со званием «учитель пения и теории музыки». С 1904 года преподавал пение во Владикавказском кадетском корпусе, получив для этого свидетельство от Главного управления военно-учебных заведений. В 1908 году награжден орденом св. Станислава 3-й степени.

А.П. Злобин - автор 8 духовно-музыкальных сочинений и нескольких романсов. Песнопения № 4, 5, 7, 8 представляют собой 4-голосные переложения обиходной монодии, а № 6 - болгарского распева 2-го гласа. Переложения А.П. Злобина написаны в удобной для хора тесситуре и отличаются бережным отношением к первоисточнику. Мелодии, помещенной в партию дисканта, отводится основная роль. Партия баса очень подвижна. Фактура хоральная. Гармонии переложений просты; обращает на себя внимание обилие плагальных оборотов и отсутствие хроматизмов. Динамичность достигается благодаря фактурным и тембровым модификациям в музыкальной ткани. За счет смен состава исполнителей в разных разделах песнопений происходит и изменение характера исполнения (наиболее ярко - в песнопении «Благообразный Иосиф»).

В авторских сочинениях А.П. Злобина отдает предпочтение умеренным темпам и контрастной динамике (от pianissimo до fortissimo), использует больший арсенал гармонических средств, чем в переложениях, а также демонстрирует владение полифоническими приемами (напр., второй раздел причастного стиха «Вкусите» представляет собой 4-голосное фугато, а в кульминации «Святый Боже » фактура меняется от 4-голосной до 8-голосной и звучание достигает fortissimo). Муз. разнообразие создается благодаря постоянным отклонениям в родственные тональности, частой смене фактур (с хоральной на полифоническую и наоборот). Обилие септаккордов и задержаний, прерванные обороты, автентические и барочные кадансы придают музыке А.П. Злобина некоторую сентиментальность.