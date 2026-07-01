ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МУЗЕЙ

Златоустовский краеведческий музей - один из старейших в России основан в 1825 году как музей Златоустовского горного округа. Первыми коллекциями музея были коллекция минералов и горных пород и коллекция холодного форменного и украшенного оружия. С 1833 года музей размещался в залах верхнего этажа вновь построенного Арсенала.

Описание музея оставил П.П. Аносов в работе «Статистическое описание Златоустовских горных заводов по 1838 год». Второе рождение Златоустовского музея относится к 1920-м годам. С 24 февраля 1924 года Михаил Федорович Шестопалов приступил к организации Окружного музея, с 1 октября 1925 года он был зачислен в штат заведующим музеем и пробыл в этой должности до 1 октября 1930 года. Он был первым советским директором. Златоустовский окружной музей размещался в небольшой комнате площадью 42 кв.м. Златоустовского механико-металлургического техникума. В момент его открытия насчитывалось 150 экспонатов. Через несколько месяцев, благодаря усилиям общества краеведов, фонды музея выросли до 2000 экспонатов. Музею было предоставлено новое помещение площадью 480 кв.м - ранее занятое столярными мастерскими техникума, совершенно не приспособленное для размещения музея. В мае 1925 года музей был открыт для посещения. К октябрю 1927 года музейный фонд имел 20000 учтенных экспонатов. В этот период фонды музея пополнялись разными путями. Президиум Уральского областного Совета народного хозяйства от 14 марта 1927 года постановил передать музейное имущество Южно-Уральского треста (бывшего имущества музея в Арсенале) Златоустовскому окружному музею. 1922-1923 годы Златоустовскому педагогическому техникуму был сдан на хранение бывший уездный художественно-промышленный музей. Были переданы музею живописные работы таких крупных художников, как Петровичев, Танильских, Блюменталь, Бурлюк, Сугаровский, Лежнев, так же произведения из бронзы, фарфора, стекла. Всего 27 штук. 30 января 1928 года был организован при Златоустовском окружном музее художественный отдел. В 1929 году Златоустовский окружной музей перевели в здание Свято-Троицкого Собора, где он размещался до 1933 года. С 1933 года по настоящее время музей располагается в бывшем доме горного начальника. Здание музея является памятником истории и культуры федерального значения. В годы Великой Отечественной войны музей был закрыт, здание занято Харьковским архивом. Открыли в 1944 году. В 1969 году музей был закрыт на реконструкцию. Новая экспозиция была открыта в 1976 году. В 1970-1980-е годы, в результате активной экспедиционной работы сформирована этнографическая коллекция. Появилась коллекция древнерусской живописи и медной пластики. Коллекция редкой книги была сформирована из книг XVIII - начала XX века, переданных из научной библиотеке музея. Были приобретенные старопечатные книги. В Златоустовском городском краеведческом музее экспонируется уникальное украшенное холодное оружие златоустовских мастеров I-й половины XIX века: И.Н. Бушуева и И.П. Бояршинова, изделия из булатной стали, чугунное художественное литье Кусинского и Каслинского заводов, работы современных Златоустовских мастеров выполненные в традициях златоустовской гравюры на металле.

Иллюстрации:

Златоустовский городской краеведческий музей.