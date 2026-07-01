ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРAЦИЯ
Златоустовская операция — наступательная операция 24 июня — 13 июля 1919 г.
Наступательная операция 5-й армии Восточного фронта Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) под командованием М.Н. Тухачевского против Восточного фронта (под командованием Р. И. Гайды) Русской армии А.В. Колчака во время Гражданской войны. Командование РККА ставило задачу полностью разгромить Западную армию генерала М. В. Ханжина. З. о. проводилась сразу после завершения Уфимской операции 1919. 26-я и 27-я стрелковые дивизии РККА форсировали реку Уфа (24—25 июня 1919), затем разделились: 27-я дивизия продвигалась по Бирскому тракту, нанося удар по ослабленным частям Уральской группы; 26-я дивизия наступала по долине р. Юрюзань, заходя в тыл корпуса генерала В.О. Каппеля, дислоцировавшегося на линии железной дороги Самара — Златоуст. 2—4 июля 1919 шли бои у с. Насибаш, была занята станция Кропачево. 26-я дивизия была окружена в районе Верхней Киги, но освобождена силами 27-й дивизии (5 июля 1919). 24-я дивизия взяла Белорецкий и Тирлянский заводы. Войска Русской армии отступили на линию Куса — Бердяуш — Сатка, куда с двух сторон подступили 24-я и 35-я стрелковые дивизии (10 июля 1919). 13 июля 1919 Златоуст заняли силы РККА.
Цель операции (окружение и уничтожение Западной армии) достигнута не была, но захват основных горнопромышленных центров Южн. Урала позволил продолжить наступление (см. Челябинская операция 1919).
Лит.: Лучевников П. С. Гражданская война на Южном Урале. 1918—1919 гг. Челябинск, 1958; Горелик Я., Солоницын Г. Достижение внезапности в Златоустовской операции (1919 г.) // Военно-исторический журнал. 1977. № 5.