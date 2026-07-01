ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРAЦИЯ

Златоустовская операция — наступательная операция 24 июня — 13 июля 1919 г.

Наступательная операция 5-й армии Восточного фронта Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) под командованием М.Н. Тухачевского против Восточного фронта (под командованием Р. И. Гайды) Русской армии А.В. Колчака во время Гражданской войны . Командование РККА ставило задачу полностью разгромить Западную армию генерала М. В. Ханжина. З. о. проводилась сразу после завершения Уфимской операции 1919 . 26-я и 27-я стрелковые дивизии РККА форсировали реку Уфа (24—25 июня 1919), затем разделились: 27-я дивизия продвигалась по Бирскому тракту, нанося удар по ослабленным частям Уральской группы; 26-я дивизия наступала по долине р. Юрюзань, заходя в тыл корпуса генерала В.О. Каппеля , дислоцировавшегося на линии железной дороги Самара — Златоуст. 2—4 июля 1919 шли бои у с. Насибаш, была занята станция Кропачево. 26-я дивизия была окружена в районе Верхней Киги, но освобождена силами 27-й дивизии (5 июля 1919). 24-я дивизия взяла Белорецкий и Тирлянский заводы. Войска Русской армии отступили на линию Куса — Бердяуш — Сатка, куда с двух сторон подступили 24-я и 35-я стрелковые дивизии (10 июля 1919). 13 июля 1919 Златоуст заняли силы РККА.

Цель операции (окружение и уничтожение Западной армии) достигнута не была, но захват основных горнопромышленных центров Южн. Урала позволил продолжить наступление (см. Челябинская операция 1919 ).

Лит.: Лучевников П. С. Гражданская война на Южном Урале. 1918—1919 гг. Челябинск, 1958; Горелик Я., Солоницын Г. Достижение внезапности в Златоустовской операции (1919 г.) // Военно-исторический журнал. 1977. № 5.