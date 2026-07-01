ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ - русский ху­дожественный про­мы­сел.

Воз­ник в начале XIX века в Зла­то­ус­те (ны­не Че­ля­бин­ской область, РФ). Из­де­лия из ста­ли (клин­ки, сто­ло­вые при­бо­ры, охот­ни­чьи то­по­ри­ки) ук­ра­ша­ют­ся ком­по­зи­ция­ми , вы­пол­нен­ны­ми гра­ви­ро­ва­ни­ем, «ри­сов­кой» (на­не­се­ние ри­сун­ка ре­зер­ви­рую­щим со­ста­вом с по­сле­дую­щим вы­трав­ли­ва­ни­ем узо­ра), на­сеч­кой зо­ло­том и се­реб­ром, зо­ло­че­ни­ем и се­реб­ре­ни­ем, со­че­таю­щи­ми­ся с во­ро­не­ни­ем (при ко­то­ром раз­ность на­гре­ва ста­ли ис­поль­зу­ет­ся для при­да­ния ей различных цве­то­вых от­тен­ков от чёр­но-бар­ха­ти­сто­го до го­лу­бо­го или фио­ле­то­во­го).

Со­че­та­ние не­сколь­ких видов тех­ни­ки по­зво­ля­ет дос­ти­гать цве­то­во­го и фак­тур­но­го раз­но­об­ра­зия, оп­ре­де­ляю­ще­го ха­рак­тер­ный для Златоустовской гравюры на стали эф­фект жи­во­пис­но­сти. В 1820-1830-е годы из­го­тов­ля­лись главным образом са­бельные клин­ки со стро­ги­ми по фор­мам ан­тич­ны­ми ал­ле­го­рическими мо­ти­ва­ми, жи­во трак­то­ван­ны­ми сце­на­ми охо­ты, ор­на­мен­том в ду­хе ро­ко­ко (ос­но­во­по­лож­ник тра­ди­ций зла­то­ус­тов­ской шко­лы ав­тор­ско­го ук­ра­ше­ния хо­лод­но­го ору­жия и тра­ди­ций тех­ни­ки ху­дожественного уб­ран­ст­ва ме­тал­ла И. Н. Бу­шу­ев, мас­те­ра И. П. Бо­яр­ши­нов, С. А. Фе­ти­сов и др.).

В 1840-е годы рас­про­стра­ни­лось про­изводство лар­цов, под­свеч­ни­ков и т. д. В начале XX века в от­дел­ке час­то ис­поль­зо­ва­лись рез­ное де­ре­во, кость, эмаль, цвет­ной ка­мень. В советское вре­мя вы­пол­ня­лись из­де­лия, пред­на­зна­чен­ные для ши­ро­ко­го кру­га по­тре­би­те­лей: сто­ло­вые при­бо­ры, но­жи для бу­ма­ги, на­стен­ные та­ре­лоч­ки, ук­рашен­ные ор­на­мен­том, пей­заж­ны­ми и сю­жет­ны­ми ком­по­зи­ция­ми (ху­дож­ни­ки М. Д. Ра­ков, Г. М. Бер­се­нев, Л. Н. Ва­ли­ев, О. А. Авер­кин, А. Л. Бо­га­чёв и др.). Ны­не тра­ди­ции про­мыс­ла про­дол­жа­ют: предприятие «Зла­то­ус­тов­ская гра­вю­ра на ста­ли» (вхо­дит в со­став хол­дин­га «ПО им. И. Н. Бу­шуе­ва»), художественные ма­стер­ские «ЛиК», «Практи­ка», «Фор­му­ла» и др.

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