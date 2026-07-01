ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ - русский художественный промысел.
Возник в начале XIX века в Златоусте (ныне Челябинской область, РФ). Изделия из стали (клинки, столовые приборы, охотничьи топорики) украшаются композициями, выполненными гравированием, «рисовкой» (нанесение рисунка резервирующим составом с последующим вытравливанием узора), насечкой золотом и серебром, золочением и серебрением, сочетающимися с воронением (при котором разность нагрева стали используется для придания ей различных цветовых оттенков от чёрно-бархатистого до голубого или фиолетового).
Сочетание нескольких видов техники позволяет достигать цветового и фактурного разнообразия, определяющего характерный для Златоустовской гравюры на стали эффект живописности. В 1820-1830-е годы изготовлялись главным образом сабельные клинки со строгими по формам античными аллегорическими мотивами, живо трактованными сценами охоты, орнаментом в духе рококо (основоположник традиций златоустовской школы авторского украшения холодного оружия и традиций техники художественного убранства металла И. Н. Бушуев, мастера И. П. Бояршинов, С. А. Фетисов и др.).
В 1840-е годы распространилось производство ларцов, подсвечников и т. д. В начале XX века в отделке часто использовались резное дерево, кость, эмаль, цветной камень. В советское время выполнялись изделия, предназначенные для широкого круга потребителей: столовые приборы, ножи для бумаги, настенные тарелочки, украшенные орнаментом, пейзажными и сюжетными композициями (художники М. Д. Раков, Г. М. Берсенев, Л. Н. Валиев, О. А. Аверкин, А. Л. Богачёв и др.). Ныне традиции промысла продолжают: предприятие «Златоустовская гравюра на стали» (входит в состав холдинга «ПО им. И. Н. Бушуева»), художественные мастерские «ЛиК», «Практика», «Формула» и др.