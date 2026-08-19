ЗЛАТНИК

ЗЛАТНИК - пер­вая русская зо­ло­тая мо­не­та.

Вы­пус­ка­лась князем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем около конца X века. На од­ной сто­ро­не изо­бра­жён Ии­сус Хри­стос с над­пи­сью «Ии­сус Хри­стос», а на дру­гой - князь, с не­боль­шим ро­до­вым зна­ком над пле­чом и над­пи­сью, имев­шей 2 фор­му­лы: «Вла­ди­мир, а се его зла­то» или «Вла­ди­мир на сто­ле» (т. е. на пре­сто­ле). Не вы­зы­ва­ют со­мне­ния дан­ные об 11 мо­не­тах. Мас­са златника 4,0-4,4 г, т. е. близ­ка ве­со­вой нор­ме со­ли­да. В ка­че­ст­ве об­раз­ца мог­ли слу­жить мо­не­ты ви­зантийского императора Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы.

Не­ко­то­рые учё­ные при­пи­сы­ва­ли златник князю Вла­ди­ми­ру Все­во­ло­до­ви­чу Мо­но­ма­ху, дру­гие - ему и Вла­ди­ми­ру Свя­то­сла­ви­чу, од­на­ко златники че­ка­ни­лись в те­че­ние не­дол­го­го вре­ме­ни. По­яв­ле­ние златника свя­зы­ва­ют с по­треб­но­стью дек­ла­ри­ро­вать по­ли­тическое зна­че­ние Ру­си при Вла­ди­ми­ре Свя­то­сла­ви­че, это­му спо­соб­ст­во­ва­ло так­же на­ли­чие за­па­са дра­го­цен­ных ме­тал­лов. По­влия­ло и со­кра­ще­ние при­то­ка арабских дир­хе­мов в Восточную Ев­ро­пу (смотрите так­же Среб­рен­ник). С златником свя­зы­ва­ют и по­яв­ле­ние в русской ве­со­вой сис­те­ме зо­лот­ни­ка.

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