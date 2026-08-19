ЗЛАТНИК
ЗЛАТНИК - первая русская золотая монета.
Выпускалась князем Владимиром Святославичем около конца X века. На одной стороне изображён Иисус Христос с надписью «Иисус Христос», а на другой - князь, с небольшим родовым знаком над плечом и надписью, имевшей 2 формулы: «Владимир, а се его злато» или «Владимир на столе» (т. е. на престоле). Не вызывают сомнения данные об 11 монетах. Масса златника 4,0-4,4 г, т. е. близка весовой норме солида. В качестве образца могли служить монеты византийского императора Василия II Болгаробойцы.
Некоторые учёные приписывали златник князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху, другие - ему и Владимиру Святославичу, однако златники чеканились в течение недолгого времени. Появление златника связывают с потребностью декларировать политическое значение Руси при Владимире Святославиче, этому способствовало также наличие запаса драгоценных металлов. Повлияло и сокращение притока арабских дирхемов в Восточную Европу (смотрите также Сребренник). С златником связывают и появление в русской весовой системе золотника.