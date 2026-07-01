«ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ»

«ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ» («ЗЛАТАЯ ЧЕПЬ») - название нескольких древнерусских некалендарных в своей основе четьих сборников относительно устойчивого состава, не связанных между собой по содержанию.

В которые входят Слова и поучения, естественнонаучные и исторические статьи, жития святых. В «Златой цепи» содержатся произведения византийских авторов: святителей Иоанна Златоуста , Василия Великого, Григория Богослова, Геннадия I, патриарха Константинопольского; труды славянских книжников: святителей Климента Охридского, Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, а также Козьмы Пресвитера и др., анонимные сочинения.

Большая часть поучений, входящих в «Златую цепь», посвящена истолкованию богослужения и устава: «Слово откровеньи святого отца нашего Григория Богослова о святой службе истолковано», «Воображение о церкви», «Слово святого Василия, толкование ученического чина, что есть иерей и по коему желанию глаголет священник, что есть остригание главы его, что есть манатья его, что есть стихирь его», «Слово о посте о Велицем, и о Петрове говеньи, и о Филиппове» и др.

Многие поучения посвящены церковным праздникам: «Слово о Воскресении Господни и о Светлой недели», «Слово святого Иоанна Златоустого на Благовещение архангела Гавриила святой Преславной Богородице», «В Неделю первую поста поучение Иоанна Златоустого», «Слово на Вербницы великого Антиоха Ерусалимского» и др. Некоторые Слова имеют катехизический характер: «Поучение правыя веры душеполезно», «Слово о Ветсем Законе и о Новем» и др.

Ряд статей посвящен посту, молитве и иным христианским добродетелям, в других поучениях осуждаются пороки («Слово святых отец о пьянстве», «Слово некоего старца о подвизе душевнем и пьянстве», «Слово святого Ефрема о мирстей суете» и др.), в т. ч. пороки духовенства («Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере»). Большое число статей посвящено взаимоотношениям внутри христианского общества (Слова «о соседе», «о монастырех», «о епископе », «о попех», «о князех», «о друзех», «о челяди», «о волхвах», «о тайне», «о рабех» и др.).

Наиболее широко распространенный тип «Златой цепи» («Златая цепь»-2, см. ниже) имеет немало общих статей с древне древнерусскими сборниками: Изборником Святослава 1073 года (105 статей), Изборником 1076 года (14 статей), Прологом (75 статей), Измарагдом (45 статей), Цветником (см.: Яковлев В.А. К литературной истории древнерус. сборников: Опыт исследования Измарагда // ЗИНУ. 1893. Т. 60. С. 14-23, 260-266; Лёвочкин И.В. Изборник Святослава и рус. сборники XV-XVII вв. // ТОДРЛ. 1985. Т. 40. С. 373-378). Ученые занимались исследованием «Златой цепи» в связи с изучением Торжественника (Черторицкая Т.В. Торжественник - памятник рус. литературы конца XIV-XVI веков: Литератур. история сборника: АКД. М., 1979), индексов отреченных книг (Кобяк Н.А. Индексы отреченных и запрещенных книг в русской письменности // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. С. 45-54), «Домостроя» (Некрасов И. С. Опыт историко-лит. исследования о происхождении древнерусского Домостроя // ЧОИДР. 1872. Кн. 3. С. 105, 116-126).

Свое происхождение «Златая цепь» ведет, по мнению ученых, от подобных памятников византийской литературы, которые, впрочем, не сохранились. Название «Златая цепь» (в наиболее ранних текстах - «Златая чепь», согласно особенностям севернорус. произношения) генетически родственно греческой σειραι и латинской catena aurea. Первоначально название «Златой цепи» в восточнославянской книжности относилось к Пандектам Никона Черногорца. Само словосочетание было заимствовано из предисловия к древнейшему (восточнослав.) переводу Пандектов: «Едина главизна от другой приемлющи вину, яко же ся некые златые чепи, с драгым камением и с женьчюгом сплетены, выю християньскую украшають» (Die Pandekten des Nikons vom Schwarzen Berge (Nikon Černogorec) in der ältesten slavischen Übersetzung / Hrsg. R. Pavlova und S. Bogdanova. Fr./M., 2000. Tl. 2. S. 14; ср.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 3. С. 819) (в обеих редакциях болг. перевода XIV в. слову «цепь» в этом месте соответствует «верига»). Применительно к Пандектам Никона Черногорца название «З. ц.» («Златые чепи») засвидетельствовано в русских источниках с середины XIII века - ранее его использования для обозначения др. сборников. Цитата из книги «Златые чепи» («пишеть бо в Златых чепех всея вселеныя святых отець»), приведенная в Житии прп. Авраамия Смоленского (Розанов С.П. Жития прп. Авраамия Смоленского и службы ему. СПб., 1912. С. 14; БЛДР. Т. 4. С. 48), как установил А.А. Турилов, почти дословно совпадает с частью 7-го Слова (разд. «Преподобного Марка ответ») Пандектов (Die Pandekten… Tl. 1. S. 116).

Возможно, первоначально словосочетание «Златая цепь» было применено к списку Пандектов, не имевшему (как, напр., в списке 1294 года- ГИМ. Син. № 217) собственного заглавия («Толкования заповедей Господних», «Толкования»), либо писец почему-либо не был удовлетворен имевшимся заглавием (ср.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 3. С. 819). В известной мере присвоению Пандектам заглавия «Златая цепь» могло способствовать то обстоятельство, что имя составителя (Никон Черногорец) не вынесено в заглавие сборника ни в греч., ни в славянской традиции.

В XV-XVII веках (более ранние примеры отсутствуют) заглавие «Златая цепь» встречается в русских списках Пандектов Никона как сокращенного (45 глав), так и полного (63 главы) вида древнейшей редакции перевода. В южнослав. традиции наименование Пандектов Никона Черногорца «З. ц.» не встречается. Отдельные списки памятника (прежде всего серб. пергаменный список из монастыря Дечаны второй половины XIV века - РНБ. F.п.I. 121 «Дечански Златни ланац» («Дечанская «Златая цепь»»)) именуются так только в научной литературе (Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей [ГПБ]. Л., 1953. С. 105; Мошин В. Палеографски албум на jужнословенското кирилско писмо. Скопjе, 1966. С. 102. Репр. 100; Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV веков, хранящихся в СССР: Для «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до кон. XIV в. включительно» // АЕ за 1965 г. М., 1966. С. 195. № 707; Цернић Л. Нека запажања о српским рукописима у збиркама Ленjинграда // АрхПр. 1980. Бр. 2. С. 361. № 7; и др.) по аналогии с древнерус. традицией (ср.: Крутова. 1990. Ч. 1. С. 11-12).

Установление факта, что «Златая цепь» является в ряде случаев заглавием списков древнейшей редакции перевода Пандектов Никона Черногорца (списки младших редакций перевода с таким названием неизв.), имело большое значение для изучения истории сборников с этим названием, однако включение этого вполне определенного переводного памятника в классификацию «Златой цепи» в качестве ее второйго типа (как это сделано в работах М.С. Крутовой) представляется неоправданным. С большим основанием можно говорить о том, что Пандекты связаны с предысторией возникновения сборников, именуемых «Златая цепь». Для последних книга Никона Черногорца послужила композиционно-типологическим образцом и отчасти, вероятно, источником.

Из сборников с названием «Златая цепь», возникших на древнерусской почве (в южнославянской традиции не зафиксированы), в настоящее время известны 2 типа, которые, за исключением заглавия, не обнаруживают между собой заметного генетического либо типологического сходства.

Первый тип («Златая цепь»-1) представляет собой сборник кратких поучений, в начальной части без календарной приуроченности (в известном смысле близкий к Измарагду и к не имеющему собственного названия новгородскому учительному сборнику середины XIV века - ГИМ. Хлуд. № 30Д), а в заключительной части (Слова 42-52) приуроченный к триодному циклу (что дает основание рассматривать эти Слова в качестве варианта триодного Торжественника). «Златая цепь»-1 известна в 2 полных списках: РГБ. Троиц. № 11, конец XIV - начало XV веков (СКСРК, XIV. № 335. С. 487-492), и НГОМЗ. НГ-30056/390, XVI век, несколько отличающихся друг от друга расположением и количеством статей (соответственно 52 и 46). Известен ряд выписок в сборниках XVI-XVII веков и в позднейших старообрядческих с заглавием «От Златой цепи (чепи)» (ГИМ. Син. № 818, 1-я треть XVII в.; РГБ. Унд. № 1421, XVII в.; РНБ. Солов. № 944/1054, сер. XVII в., и др.); старшая в сборнике сер. XVI в. (ГАЯО. № 420) включает начальные Слова «Златая цепь»-1.

Нижняя граница времени создания «Златой цепи»-1 определяется наличием в ее составе сочинений русских авторов второй половины XIII века - Матфея, еп. Сарайского, и свт. Серапиона, еп. Владимирского. Особенностью «Златой цепи»-1 как учительного сборника является большое число славянских и собственно русских сочинений: авторских (Космы Пресвитера, свт. Кирилла, еп. Туровского), анонимных (они, по-видимому, имеют русское происхождение и принадлежат, вероятно, прп. Феодосию Печерскому («Слово святых отец о пьянстве»), митр. Кириллу II или Кириллу, еп. Ростовскому («Слово и поучение к попам»)), псевдоэпиграфических (в частности, «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере»), а также апокрифов.

Гораздо более широкое распространение в русской книжности XV-XIX веков получил другой сборник с тем же названием («Златая цепь»-2), представленный десятками списков, которые можно условно разделить на 3 группы; внутри групп выявлены разные тексты, не вполне точно называемые редакциями (Крутова. 1990. Ч. 1. С. 13-14). «Златая цепь»-2 включает большое число статей, как правило, малого объема: богословского (в т. ч. «естественнонаучного», преимущественно космологического), догматического и полемического (антилатинского), канонического (и псевдоканонического), а также учительного (зачастую в вопросо-ответной форме) содержания; ряд входящих в него текстов носит апокрифический характер (постатейную роспись состава см.: Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 365-388 (2-я паг.); Крутова. 1990. Ч. 1. С. 67-183; Ч. 2. С. 185-267, с пометой II). Состав и структура «Златой цепи»-2 (обилие мелких статей разнородного содержания) роднят ее с Изборником 1073 года и отчасти с Пандектами Никона Черногорца, но от последних отличает отсутствие тематических разделов. При дробности, сложности и даже пестроте содержания «Златой цепи»-2 сравнительно невелика по объему, ее списки, как правило, не являются отдельными книгами, а входят в сборники смешанного состава.

Главным источником формирования «Златой цепи»-2 является Изборник Святослава 1073 год. В связи с этим следует отметить типологически близкий опыт перекомпоновки статей Изборника и дополнения его др. текстами, сопровождающими древнейший рус. список «Пчелы» (РГАДА. Ф. 370. (РО Б-ки МГАМИД). № 370), к-рый был переписан в первой четверти XV века в одном из новгородских мон-рей игум. Стефаном (Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в РГАДА. М., 2000. С. 206-214. № 79). Из других источников сборника можно указать Измарагд, Пролог (преимущественно учительную его часть), Пандекты Никона Черногорца в древнейшем переводе, Кормчую книгу неустановленной редакции, Изборник 1076 года и др. Для ряда статей «Златая цепи»-2 источник не определяется однозначно. Патериковые повести и ряд поучений «Златой цепи»-2 могут в равной степени восходить и к учительной части Пролога, и к Пандектам Никона Черногорца, к-рые в свою очередь служили источниками проложных статей (см., напр.: Давыдова С.А. Патериковые чтения в составе древнерусского Пролога // ТОДРЛ. 1990. Т. 43. С. 263-281; Словарь древнерусского языка, XI-XIV веков М., 2008. Т. 8. С. 701-762. Прил.; Прокопенко Л.В. Состав и источники Пролога за сентябрьскую половину года по спискам XII - начала XV века// Лингвистическое источниковедение и история русского языка (в печати)), для некоторых случаев нельзя исключить посредства «Мерила праведного». Отдельные канонические статьи могли быть заимствованы как из Кормчей, так и из Пандектов.

Слабо исследовано и не получило четкой характеристики ядро памятника, общее для большинства его списков, не выявлены преобладающие тенденции развития - увеличение или сокращение числа статей. Время возникновения «Златой цепи»-2 определяется по преимуществу датировкой старших списков - не позднее середины XV века. Статьи, имеющие датирующее значение (такие как антилат. полемические тексты, Шестоднев Георгия Писиды и др.) и указывающие на время не ранее конца XIV века, не относятся к ядру сборника, а являются принадлежностью отдельных списков или небольших их групп.

Во второй четверти XVI века «Златая цепь»-2 была включена в число некалендарных дополнений к Великим Минеям-Четьим (Софийский и Успенский комплекты) под 31 июля (Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 365-388 (2-я паг.)). Типологически к «Златой цепи»-2 близок также ряд сборников XV-XVI веков., не имеющих собственного названия, напр. сборник выписок преимущественно из аскетических сочинений третьей четверти XV века - РГАДА. Ф. 196 (собр. Ф. Ф. Мазурина). Оп. 1. № 640 (см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XV века С. 218-233. № 81).

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