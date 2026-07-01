ЗЛАТАРСКИЙ ВАСИЛ НИКОЛОВ
ЗЛАТАРСКИЙ (ЗЛАТАРСКИ) ВАСИЛ НИКОЛОВ - болгарский историк, археолог.
Окончил Санкт-Петербургский (1891 год, ученик В. Г. Васильевского) и Берлинский (1895 год) университеты. С 1901 года профессор Софийского университета (в 1906-1908 и 1919-1920 годах декан историко-филологического факультета; в 1913-1914, 1924-1925 годах ректор университета). С 1900 года член Болгарского общества ревнителей знаний (с 1911 года - Болгарская академия наук; с 1921 года заместитель председателя Болгарской академии наук). С 1911 года председатель Болгарского исторического общества. Член- корреспондент Петербургской Академии наук (1911 год), многих других славянских академий наук и научных обществ.
Автор свыше 200 научных трудов, главным образом по истории болгарского Средневековья, которые обобщил в своей основной работе «История Болгарского государства в средние века». Главным фактором исторического развития считал государство. Уделял большое внимание изучению роли протоболгар в средневековой Болгарии, основное содержание истории которой в VII-IX веках видел в борьбе двух этнических элементов, закончившейся ассимиляцией протоболгар славянами. Внёс большой вклад в изучение болгаро-византийских отношений, политической и военной истории Византии. Систематизировал и ввёл в научный оборот документы по средневековой истории Болгарии, вёл раскопки в монастыре Патлейна, городах Плиска, Червен и др.