ЗЛАТАРСКИЙ ВАСИЛ НИКОЛОВ

ЗЛАТАРСКИЙ (ЗЛАТАРСКИ) ВАСИЛ НИКОЛОВ - болгарский ис­то­рик, ар­хео­лог.

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский (1891 год, уче­ник В. Г. Ва­силь­ев­ско­го) и Бер­лин­ский (1895 год) университеты. С 1901 года профессор Со­фий­ско­го университета (в 1906-1908 и 1919-1920 годах де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета; в 1913-1914, 1924-1925 годах рек­тор университета). С 1900 года член Болгарского общества рев­ни­те­лей зна­ний (с 1911 года - Болгарская академия наук; с 1921 года заместитель председателя Болгарской академии наук). С 1911 года председатель Болгарского ис­то­рического общества. Член- корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1911 год), многих дру­гих славянских академий наук и на­учных об­ществ.

Ав­тор свыше 200 на­учных тру­дов, главным образом по ис­то­рии болгарского Сред­не­ве­ко­вья, ко­то­рые обоб­щил в сво­ей основной ра­бо­те «Ис­то­рия Бол­гар­ско­го го­су­дар­ст­ва в сред­ние ве­ка». Главным фак­то­ром ис­то­рического раз­ви­тия счи­тал го­су­дар­ст­во. Уде­лял боль­шое вни­ма­ние изу­че­нию ро­ли про­то­бол­гар в средневековой Бол­га­рии, основное со­дер­жа­ние ис­то­рии ко­то­рой в VII-IX веках ви­дел в борь­бе двух эт­нических эле­мен­тов, за­кон­чив­шей­ся ас­си­ми­ля­ци­ей про­то­бол­гар сла­вя­на­ми. Внёс боль­шой вклад в изу­че­ние бол­га­ро-ви­зантийских от­но­ше­ний, по­ли­тической и во­енной ис­то­рии Ви­зан­тии. Сис­те­ма­ти­зи­ро­вал и ввёл в на­учный обо­рот до­ку­мен­ты по средневековой ис­то­рии Бол­га­рии, вёл рас­коп­ки в монастыре Пат­лей­на, го­ро­дах Пли­ска, Чер­вен и др.