ЗЛАТАНОВ ДИМИТР

ЗЛАТАНОВ ДИМИТР - церковный певец македонских и греческих традиций.

Учился в сельском греческом училище. С детства пел в церкви, позднее учился в Патриаршей певческой школе в Канстантинополе (существовала в 1816-1821 годы), которая восприняла реформу греческого церковного пения Хрисанфа из Мадита, и Д. Златанов одним из первых познакомился с т. н. Новым методом. Обладающий феноменальным голосом (по свидетельству современников, диапазоном в 3 октавы), после сдачи экзамена он стал главным певцом кафедрального собора Св. Софии в Фессалонике. Благодаря прекрасному голосу его приглашали не только на архиерейские службы, но и на рядовые службы в другие церкви Македонии, а также Малой Азии, в частности Смирны (совр. Измир, Турция).

Затем Д. Златанов уехал в Афины, где во время состязания в мастерстве пения с известными афинскими псалтами у него произошло кровоизлияние в горло, из-за чего он был вынужден на какой-то период прервать певческую карьеру и обратиться к сочинению церковных песнопений. Он создавал пространные пападические произведения, которые из-за сложности могли быть исполнены только выдающимися певцами (согласно сведениям болгарского певца и знатока пения греческого традиции Христо Шалдева).

Первым известным его песнопением стало «Достойно есть» на 8-й глас; оно было напечатано в сборнике « Литургия » Каллистрата Зографского (см.: Восточно церковно пение. 1905. С. 150) и надписано как произведение «Димитрия Вулгараки Градоборскаго». В 1978 г. в Македонии был найден церковнопевч. сборник с 2 др. его произведениями, а в 2003 году - сборник под редакцией Д. Златанова, включавший неизвестные ранее его сочинения.

С 1840 по 1860 годы, увлеченный идеей болгарской церковной независимости, Д. Златанов обучал болгарскихпевцов церковному пению (на церковнославянском язяке), заложив основы солунской церковнопевческой школы. Согласно П. Диневу, будучи воспитанником греческой традиции, Д. Зладатнов широко применял орнаментику как при исполнении песнопений, так и в мелотворчестве. Позднее под влиянием церковнославянского языка, на котором Д. Златанов начал петь, «он освободился от чрезмерных голосовых колебаний и от чуждой для болгарского уха... восточности». Эта певческая стилистика была засвидетельствована его учениками - иером. Петром (Димитровым) и его братом архидиак. Иоанном Димитровым по прозвищу Осман (из с. Зарова, ныне Никополи, близ Лангадаса, Греция), которые много лет служили и пели в кафедральной церкви св. Недели в Софии, а также Христо Попмитревым из Гюмендже (ныне Гумениса, Греция), который был одним из первых псалтов, начавших петь в церквах Эгейской Македонии на церковнославянском языке.

Как известного церковного певца Д. Златанова характеризует (впервые в истории болгарской музыки) греческий исследователь Г. Пападопулос (1890 год). Данные о Д. Златанове опубликовали И. Снегаров (1937 год), Х. Шалдев (1939 год), П. Динев (1963 год ), С. Хырков (2007 год), а также македонские историки музыки М. Георгиевский (1979 год) и Я. Коджабашия (2003 год).

В настоящее время в Болгарии, Македонии и Греции Д. Златанов считается одним из самых видных представителей церковнопевческой традиции периода Балканского возрождения.