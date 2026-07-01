ЗИЗАНИЙ СТЕФАН ИВАНОВИЧ
ЗИЗАНИЙ СТЕФАН ИВАНОВИЧ - западно-русский православный духовный писатель и церковный деятель, священник.
Младший брат Л. И. Зизания.
О жизни Зизания известно сравнительно немного. В качестве дидаскала преподавал в Виленской братской школе (смотрите Братские школы). В 1595 году, отстаивая интересы православия в западнорусских землях, вступил в острый конфликт с митрополитом Киевским Михаилом Рогозой, примкнувшим к сторонникам унии. За издание «Книжицы на Римский костёл» Зизаний был подвергнут прещению Михаилом Рогозой и заключён в тюрьму, откуда, однако, сумел бежать. Православный Брестский собор в 1596 году оправдал Зизания и снял с него наложенное прещение.
Зизаний - автор сочинений и переводов «Изложение о православной вере», «Казанье святого Кирилла патриарха Иерусалимского об антихристе и знаках его, с расширением науки против ересей розных», а также неизданного сочинения «Защита Православия от папизма» (Синодальная рукопись № 274).