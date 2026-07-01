ЗИЗАНИЙ СТЕФАН ИВАНОВИЧ

ЗИЗАНИЙ СТЕФАН ИВАНОВИЧ - западно-русский пра­во­слав­ный ду­хов­ный пи­са­тель и цер­ков­ный дея­тель, свя­щен­ник.

Млад­ший брат Л. И. Зи­за­ния.

О жиз­ни Зизания из­вест­но срав­ни­тель­но не­мно­го. В ка­че­ст­ве ди­да­ска­ла пре­по­да­вал в Ви­лен­ской брат­ской шко­ле (смотрите Брат­ские шко­лы). В 1595 году, от­стаи­вая ин­те­ре­сы пра­во­сла­вия в западнорусских зем­лях, всту­пил в ост­рый кон­фликт с митрополитом Ки­ев­ским Ми­хаи­лом Ро­го­зой, примк­нув­шим к сто­рон­ни­кам унии. За из­да­ние «Кни­жи­цы на Рим­ский кос­тёл» Зизаний был под­верг­нут пре­ще­нию Ми­хаи­лом Ро­го­зой и за­клю­чён в тюрь­му, от­ку­да, од­на­ко, су­мел бе­жать. Пра­во­слав­ный Бре­ст­ский со­бор в 1596 году оп­рав­дал Зизания и снял с не­го на­ло­жен­ное пре­ще­ние.

Зизаний - ав­тор со­чи­не­ний и пе­ре­во­дов «Из­ло­же­ние о пра­во­слав­ной ве­ре», «Ка­за­нье свя­то­го Ки­рил­ла пат­ри­ар­ха Иеру­са­лим­ско­го об ан­ти­хри­сте и зна­ках его, с рас­ши­ре­ни­ем нау­ки про­тив ере­сей роз­ных», а так­же не­из­дан­но­го сочинения «За­щи­та Пра­во­сла­вия от па­пиз­ма» (Си­но­даль­ная ру­ко­пись № 274).