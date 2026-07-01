ЗИЯУР РАХМАН
ЗИЯУР РАХМАН - государственный и политический деятель Бангладеш.
Из семьи государственного служащего. Окончил военную академию в Пакистане. С 1953 года на военной службе. Участвовал в боевых действиях в ходе индо-пакистанского вооруженного конфликта 1965 года, а затем в вооружуженной борьбе за независимость Восточной Бенгалии. 26.03.1971 года от имени арестованного лидера восточно-бенгальского движения Шейха Муджибур Рахмана объявил о создании Народной Республики Бангладеш.
С августа 1975 года командующий бангладешской армией. 07.11.1975 года ввёл военное положение и возглавил военную администрацию, взявшую на себя управление государством. 21.04.1977 года занял пост президента страны. В сентябре 1978 года создал и возглавил Националистическую партию Бангладеш, которая стала ведущей политической организацией страны.
В период правления Зияур Рахмана проводился курс на развитие рыночных отношений, идеологической основой государства был провозглашён бангладешский национализм, укрепились позиции исламских организаций. Погиб при подавлении военного путча в городе Читтагонг. В Бангладеш именем Зияур Рахмана названы многие общественные заведения, международный аэропорт в городе Дакка. День прихода Зияур Рахмана к власти (7 ноября) отмечается в Бангладеш как национальный праздник - День национальной революции и солидарности.