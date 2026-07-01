ЗИЯУР РАХМАН

ЗИЯУР РАХМАН - государственный и по­ли­тический дея­тель Банг­ла­деш .

Из се­мьи государственного слу­жа­ще­го. Окон­чил во­енную ака­де­мию в Па­ки­ста­не. С 1953 года на во­енной служ­бе. Уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях в хо­де ин­до-па­кистанского воо­руженного кон­флик­та 1965 года, а за­тем в воо­ружуженной борь­бе за не­за­ви­си­мость Восточной Бен­га­лии. 26.03.1971 года от име­ни аре­сто­ван­но­го ли­де­ра восточно-бенгальского дви­же­ния Шей­ха Муд­жи­бур Рах­ма­на объ­я­вил о соз­да­нии Народной Рес­пуб­ли­ки Банг­ла­деш.

С августа 1975 года ко­мандующий банг­ла­деш­ской ар­ми­ей. 07.11.1975 года ввёл во­енное по­ло­же­ние и воз­гла­вил во­енную ад­ми­ни­ст­ра­цию, взяв­шую на се­бя управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом. 21.04.1977 года за­нял пост пре­зи­ден­та стра­ны. В сентябре 1978 года соз­дал и воз­гла­вил На­цио­на­ли­стическую пар­тию Банг­ла­деш, ко­то­рая ста­ла ве­ду­щей по­ли­тической ор­га­ни­за­ци­ей стра­ны.

В пе­ри­од прав­ле­ния Зияур Рахмана про­во­дил­ся курс на раз­ви­тие ры­ноч­ных от­но­ше­ний, идео­ло­гической ос­но­вой го­су­дар­ст­ва был про­воз­гла­шён банг­ла­деш­ский на­цио­на­лизм , ук­ре­пи­лись по­зи­ции ис­лам­ских ор­га­ни­за­ций. По­гиб при по­дав­ле­нии во­енного пут­ча в городе Чит­та­гонг. В Банг­ла­деш име­нем Зияур Рахмана на­зва­ны многие об­щественные за­ве­де­ния, ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в городе Дак­ка. День при­хо­да Зияур Рахмана к вла­сти (7 но­яб­ря) от­ме­ча­ет­ся в Банг­ла­деш как национальный празд­ник - День национальной ре­во­лю­ции и со­ли­дар­но­сти.