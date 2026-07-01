ЗИЯ УЛЬ-ХАК МУХАММАД
ЗИЯ УЛЬ-ХАК МУХАММАД - государственный и политический деятель Пакистана.
Окончил Колледж Святого Стефана в Дели. С 1943 года на службе в англо-индийской армии, воевал в Бирме (ныне Мьянма), Малайе, Индонезии. После образования Пакистана (1947 год) на службе в пакистанских вооруженных силах. В 1972 году присвоено звание генерал-майора. С 1975 года командир общевойскового корпуса, с 1976 года начальник штаба армии. 05.07.1977 года организовал государственный переворот, в ходе которого было свергнуто правительство З. А. Бхутто, после чего возглавил военную администрацию, взявшую на себя управление страной.
16.09.1978 года приведён к присяге в качестве президента. На референдуме 19.12.1984 года полномочия Зия уль-Хака были продлены на 5 лет. После отмены 30.12.1985 года военного положения сохранил за собой посты президента и начальника штаба армии. В период правления Зия уль-Хака основное внимание уделялось развитию рыночных отношений, частного предпринимательства, приватизации промышленных предприятий и банков. Последовательно проводился курс на исламизацию пакистанского общества.
Были значительно укреплены и модернизированы вооруженные силы, Пакистан стал ядерной державой. В сфере внешней политики правительство Зия уль-Хак делало акцент на развитие сотрудничества с США и их союзниками по НАТО, а также с мусульманскими государствами Ближнего Востока; в период вооруженного противоборства в Афганистане активно поддерживало афганскую оппозицию, предоставив пакистанскую территорию для подготовки и размещения её боевых отрядов. Зия уль-Хак погиб в авиакатастрофе, обстоятельства которой остаются невыясненными.