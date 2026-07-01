ЗИЯ УЛЬ-ХАК МУХАММАД

ЗИЯ УЛЬ-ХАК МУХАММАД - государственный и по­ли­тический дея­тель Па­ки­ста­на .

Окон­чил Кол­ледж Святого Сте­фа­на в Де­ли. С 1943 года на служ­бе в анг­ло-индийской ар­мии, вое­вал в Бир­ме (ны­не Мьян­ма), Ма­лайе, Ин­до­не­зии. По­сле об­ра­зо­ва­ния Па­ки­ста­на (1947 год) на служ­бе в па­кистанских воо­руженных си­лах. В 1972 году при­свое­но зва­ние генерал-май­о­ра. С 1975 года командир об­ще­вой­ско­во­го кор­пу­са, с 1976 года начальник шта­ба ар­мии. 05.07.1977 года ор­га­ни­зо­вал государственный пе­ре­во­рот, в хо­де ко­то­ро­го бы­ло сверг­ну­то пра­ви­тель­ст­во З. А. Бхут­то, по­сле че­го воз­гла­вил во­енную ад­ми­ни­ст­ра­цию, взяв­шую на се­бя управ­ле­ние стра­ной.

16.09.1978 года при­ве­дён к при­ся­ге в ка­че­ст­ве пре­зи­ден­та. На ре­фе­рен­ду­ме 19.12.1984 года пол­но­мо­чия Зия уль-Хака бы­ли про­дле­ны на 5 лет. По­сле от­ме­ны 30.12.1985 года во­енного по­ло­же­ния со­хра­нил за со­бой по­сты пре­зи­ден­та и начальника шта­ба ар­мии. В пе­ри­од прав­ле­ния Зия уль-Хака основное вни­ма­ние уде­ля­лось раз­ви­тию ры­ноч­ных от­но­ше­ний, ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, при­ва­ти­за­ции промышленных пред­при­ятий и бан­ков. По­сле­до­ва­тель­но про­во­дил­ся курс на ис­лами­за­цию па­кистанского об­ще­ст­ва.

Бы­ли зна­чи­тель­но ук­ре­п­ле­ны и мо­дер­ни­зи­ро­ва­ны воо­руженные си­лы, Па­ки­стан стал ядер­ной дер­жа­вой. В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­во Зия уль-Хак де­ла­ло ак­цент на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с США и их со­юз­ни­ка­ми по НАТО, а так­же с му­сульманскими го­су­дар­ст­ва­ми Ближ­не­го Вос­то­ка; в пе­ри­од воо­руженного про­ти­во­бор­ст­ва в Аф­га­ни­ста­не ак­тив­но под­дер­жи­ва­ло афганскую оп­по­зи­цию , пре­дос­та­вив па­кистанскую тер­ри­то­рию для под­го­тов­ки и раз­ме­ще­ния её бое­вых от­ря­дов. Зия уль-Хак по­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе, об­стоя­тель­ст­ва ко­то­рой ос­та­ют­ся не­вы­яс­нен­ны­ми.