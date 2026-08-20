ЗИЯ-ПАША

Зия-паша (тур. Ziya Paşa) псевдоним Абдул-Хамида Зияэддина) (1825 или 1829, Стамбул — 17.05.1880, Адана), османского поэта, переводчика.

Общественный и государственный деятель периода Танзимата , один из лидеров тайного общества «Новых османов» . Родился в районе Кандилли на азиатском побережье Босфора. После окончания лицея гуманитарных наук (Мектеб-и улум-и эдебийе), где овладел персидским и арабским языками, поступил на службу писарем в канцелярию великого везира. Помимо чиновничьей службы З. активно участвовал в литературной и интеллектуальной жизни Стамбула. Благодаря протекции великого везира Решид-паши З. быстро продвинулся по карьерной лестнице, получил должность сначала пятого, а затем и четвертого секретаря имперского двора (1859). Находясь на службе, З. изучил французский язык и стал активно работать над переводами сочинений Ж. Б. Мольера, Ж. Ж. Руссо, Ж. Лафонтена, Ф. Фенелона и др.

После смерти Решид-паши (1858) З. не нашел общего языка с новым великим везиром Мехмедом Эмин Али-пашой и за свои либеральные взгляды был удален из Стамбула: сначала З. в чине «паши» отправили мутасаррыфом (правителем) на Кипр (1862), затем в Амасью (1863) и, наконец, в Джаник (1865). Вернувшись в Стамбул на должность члена Высшего совета юридических установлений (1866), З. так и не смог ужиться при дворе. На фоне нарастания внутриполитической нестабильности, волнений в Балканских провинциях и на Крите З. вступил в открытую оппозицию великому везиру Али-паше и начал критиковать внутреннюю и внешнюю политику Порты на страницах газеты «Мухбир» (Корреспондент). Опасаясь очередной ссылки в отдаленную провинцию, З. вместе с Намыком Кемалем и другими видными деятелями созданного в 1865 тайного общества «Новые османы» уехал в Европу (1867) — сначала в Париж, затем в Лондон, где совместно с Намыком Кемалем начал издавать газету «Хюрриет» (Свобода). Разногласия между З., считавшим главной бедой Османской империи злоупотребления чиновников, и Намыком Кемалем, видевшим причины кризиса в порочности системы власти в целом, привели к тому, что З. начал издавать газету самостоятельно в Женеве (1869), однако вскоре издание было закрыто (1870). После смерти садразама Али-паши (1871) З. получил разрешение вернуться в Стамбул, где продолжил карьеру вельможи, занимая различные должности в Диване и Государственном совете. С восшествием на султанский трон Абдулхамида II (1876) З. вместе с Намыком Кемалем вошел в состав конституционной комиссии и принял активное участие в выработке проекта первой османской конституции. После октроирования (дарования) конституции члены общества «Новых османов» оказались в опале, и З. опять отправили подальше от Стамбула: в чине везира назначили вали сначала Сирии, затем Коньи (1877) и, наконец, правителем Аданы (1878), где он и скончался в 1880. Похоронен в стенах исторической мечети Аданы — Улу-Джами.

В историю турецкой литературы З. вошел как представитель переходного периода (от традиций диванной литературы к вестернизму). Выступая за демократизацию языка и придание османской литературе народного характера, в своих стихах З. тем не менее придерживался традиционных форм. Кроме дивана «Стихи Зия» и еще двух сборников стихов, содержащих суфийские мотивы и рационалистические идеи, перу З. принадлежит «Зафер-наме» (Книга побед), которая считается образцом сатиры в османо-турецкой литературе, а также прозаическое произведение «Сон», в котором он критиковал существующие в Османской империи порядки. Политически и идеологически окрашенные литературные произведения З. несли на себе печать его публицистических эссе по проблемам справедливости, равенства и морали.

Соч.: Ziya Paşa’nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti, ve Bütün Şiirleri. Ankara, 1987.

Лит.: Гордлевский В. А. Очерки по новой османской литературе. Переходная пора османской литературы: Избр. соч. Т. 2. М., 1961; Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992; История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т. М., 2006; Петросян Ю. А. «Новые османы» и борьба за конституцию 1876 г. в Турции. М., 1958; Смирнов В. Д. Очерк истории турецкой литературы. СПб., 1891; Hanioğlu M. Ş. A Brief History of the Late Ottoman Empire. Princeton, 2008; Mardin Ş. The Genesis of Young Ottoman Thought. Princeton, 1962; Zürcher E. J. Turkey: A Modern History. London, 2004.