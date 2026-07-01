ЗИВИЕ
ЗИВИЕ (Секкезский клад) - группа находок на холме у деревне Зивие, в 45 км к востоку от города Секкез, юго-восточнее озера Урмия, северо-западный Иран.
Найдена случайно в 1947 году, поступила в продажу несколькими партиями, состав которых не полностью достоверен. Включает золотые изделия - пектораль, часть диадемы, пластины с изображениями (вероятно, обкладки мечей, колчанов, нашивные пластины, части поясов и др.), серебряный диск с золотыми аппликациями, части бронзовой «ванны», серебряные и бронзовые части узды и поясов, железное оружие, плакетки и фигурки из слоновой кости, керамические ритоны и др.
Прослеживается связь с луристанскими бронзами, искусством Ассирии, Урарту, Восточного Средиземноморья, часть изделий относят к местной традиции, развивавшейся в гос-ве Мана (вошло в державу Мидии). Некоторые изображения выполнены в скифо-сибирском зверином стиле; вопрос о том, отражают они один из его истоков или зону влияния, остаётся дискуссионным.
Традиции, представленные в Зивие, имеют продолжение в искусстве ахеменидского Ирана. На холме - городище с сырцовыми стенами, есть слои VII века до н. э., глазурованные изразцы и др. Основная часть Зивие связывают с кладом или погребением VII века до н. э. местного правителя или завоевателя, часть вещей - с культурным слоем городища.