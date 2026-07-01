ЗИВИЕ

ЗИВИЕ (Сек­кез­ский клад) - груп­па на­ходок на хол­ме у деревне Зи­вие, в 45 км к вос­то­ку от города Сек­кез, юго-вос­точ­нее озера Ур­мия, северо-западный Иран.

Най­де­на слу­чай­но в 1947 году, по­сту­пи­ла в про­да­жу не­сколь­ки­ми пар­тия­ми, со­став ко­то­рых не пол­но­стью дос­то­ве­рен. Вклю­ча­ет зо­ло­тые из­де­лия - пек­то­раль, часть диа­де­мы, пла­сти­ны с изо­бра­же­ния­ми (ве­ро­ят­но, об­клад­ки ме­чей, кол­ча­нов, на­шив­ные пла­сти­ны, час­ти поя­сов и др.), се­реб­ря­ный диск с зо­ло­ты­ми ап­пли­ка­ция­ми, час­ти брон­зо­вой «ван­ны», се­реб­ря­ные и брон­зо­вые час­ти уз­ды и поя­сов, же­лез­ное ору­жие, пла­кет­ки и фи­гур­ки из сло­но­вой кос­ти, ке­ра­мические ри­то­ны и др.

Про­сле­жи­ва­ет­ся связь с лу­ри­стан­ски­ми брон­за­ми, искусством Ас­си­рии , Урар­ту, Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья, часть из­де­лий от­но­сят к ме­ст­ной тра­ди­ции, раз­ви­вав­шей­ся в гос-ве Ма­на (во­шло в дер­жа­ву Ми­дии). Не­ко­то­рые изо­бра­же­ния вы­пол­не­ны в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле; во­прос о том, от­ра­жа­ют они один из его ис­то­ков или зо­ну влия­ния, оста­ёт­ся дис­кус­си­он­ным.

Тра­ди­ции, пред­став­лен­ные в Зивие, име­ют про­дол­же­ние в искусстве ахе­ме­нид­ско­го Ира­на. На хол­ме - го­ро­ди­ще с сыр­цо­вы­ми сте­на­ми, есть слои VII века до н. э., гла­зу­ро­ван­ные из­раз­цы и др. Основная часть Зивие свя­зы­ва­ют с кла­дом или по­гре­бе­ни­ем VII века до н. э. мест­но­го пра­ви­те­ля или за­вое­ва­те­ля, часть ве­щей - с куль­тур­ным сло­ем го­ро­ди­ща.