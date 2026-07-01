ЗИТУНА

ЗИТУНА (ЗЕЙТУНА, ДЖАМИ АЗ-ЗИТУНА) - ком­плекс ис­лам­ских куль­то­вых и учеб­ных за­ве­де­ний в городе Ту­нис.

Ме­четь за­ло­же­на в 732 году (пе­ре­страи­ва­лась в 864 году, в X-XI веках и позд­нее; ми­на­рет пе­ре­стро­ен в 1894 году; об­щая рес­тав­ра­ция в 1962-1975 годах). С VIII века в Зитуне ве­лось пре­по­да­ва­ние ис­лам­ских тео­ло­гических дис­ци­п­лин (изу­че­ние Ко­ра­на, Сун­ны, му­сульманского пра­ва и др.). Со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья Зитуна ос­та­ёт­ся од­ним из ве­ду­щих му­сульманских уни­вер­си­те­тов в Маг­ри­бе.

В середине XX века в Зитуне ра­бо­та­ли 500 пре­по­да­ва­те­лей и обу­ча­лись свыше 16 тысяч сту­ден­тов. В хо­де ре­форм, на­прав­лен­ных на се­ку­ля­ри­за­цию об­ра­зо­ва­ния в Ту­ни­се, Зитуна бы­ла объ­яв­ле­на государственным учеб­ным за­ве­де­ни­ем (1958 год), а за­тем под­чи­не­на Ту­нис­ско­му университету (1960 год) на пра­вах факультета тео­ло­гии и ре­лигиозных на­ук. Зитуна рас­по­лага­ет зна­чительным со­б­ра­ни­ем средневековых ру­ко­пи­сей и на­учной биб­лио­те­кой, ве­дёт из­дательскую дея­тель­ность, го­то­вит бо­го­сло­вов для Ту­ни­са и других стран.

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