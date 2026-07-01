ЗИТУНА
ЗИТУНА (ЗЕЙТУНА, ДЖАМИ АЗ-ЗИТУНА) - комплекс исламских культовых и учебных заведений в городе Тунис.
Мечеть заложена в 732 году (перестраивалась в 864 году, в X-XI веках и позднее; минарет перестроен в 1894 году; общая реставрация в 1962-1975 годах). С VIII века в Зитуне велось преподавание исламских теологических дисциплин (изучение Корана, Сунны, мусульманского права и др.). Со времён Средневековья Зитуна остаётся одним из ведущих мусульманских университетов в Магрибе.
В середине XX века в Зитуне работали 500 преподавателей и обучались свыше 16 тысяч студентов. В ходе реформ, направленных на секуляризацию образования в Тунисе, Зитуна была объявлена государственным учебным заведением (1958 год), а затем подчинена Тунисскому университету (1960 год) на правах факультета теологии и религиозных наук. Зитуна располагает значительным собранием средневековых рукописей и научной библиотекой, ведёт издательскую деятельность, готовит богословов для Туниса и других стран.