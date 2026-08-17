ЗИТТОВ МИХЕЛЬ
ЗИТТОВ МИХЕЛЬ - эстонский и нидерландский живописец.
Учился у своего отца, резчика и живописца, с 1484 года - в Брюгге у Х. Мемлинга. Работал, вероятно, во Франции (1488-1492 годы), при дворах Изабеллы I в Испании (до 1502 года), Филиппа I Габсбурга в Нидерландах, в 1505 году, возможно, в Лондоне, в 1514 году при датском дворе, в 1515 году в Мехелене, в 1515-1517 годах при дворе испанских королей в Вальядолиде. В 1506-1514 годах и с 1518 года жил в Ревеле, в конце 1507 года вступил в гильдию Святого Канута (в 1523 году избран старейшиной).
Алтарные картины свидетельствуют о сильном влиянии Мемлинга - «Успение Марии» (около 1500 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Коронование Марии» (Лувр, Париж), диптих «Мадонна с Младенцем» (Государственные музеи, Берлин) и портрет Диего де Гевары (Национальная галерея искусства, Вашингтон; около 1515-1518 годов).
Многие портреты Зиттова по интерпретации модели напоминают произведения Я. ван Эйка: Екатерина Арагонская (Художественно-исторический музей, Вена), английский король Генрих VII (Национальная галерея, Лондон), датский король Кристиан II (1515 год, Художественный музей, Копенгаген), «Мужчина в красной шапке» (Институт искусств, Детройт), портретные изображения на внешних створках алтаря Святого Антония для церкви Святого Николая (около 1518 года, Художественный музей Эстонии, Таллин).