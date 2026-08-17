ЗИТТЕ КАМИЛЛО
ЗИТТЕ КАМИЛЛО - австрийский архитектор, теоретик градостроительства, художник-монументалист.
Сын архитектора-реставратора Франца Зитте (1818-1879 годы). Учился в Вене - в Политехническом институте у архитектора Г. фон Ферстеля (с 1863 года); в Венском университете изучал археологию и искусствоведение (у профессора Р. Эйтельбергера фон Эдельберга), механизмы зрительного восприятия на медицинском факультете. Иллюстрировал монументальную историю искусства Эйтельбергера фон Эдельберга и А. Илга (18 томов, 1871-1882 годы).
Профессионально занимался музыкой (играл на виолончели); был увлечён творчеством Р. Вагнера. Путешествовал по Италии и Германии, посетил Францию, Грецию, Малую Азию и Египет. Построил церкви: мхитаристов в Вене (1873-1874 годы, стенные росписи выполнены Зитте около 1900 года), в Тимишоаре (Румыния; 1884-1886 годы), в Пршивоце (Чехия, близ Остравы; стенные росписи Зитте), также дом священника и Ратушу в Пршивоце (1891-1899 годы), охотничий дом с оформлением интерьеров и обстановкой в Збироге (Чехия; 1891 год).
Выполнил ряд проектов развития городов, в т. ч. Любляны (1895 год), Оломоуца (1896 год), Остравы (1900 год), Либереца (1901 год), Мальборка (Польша; 1900-е годы). Один из организаторов (также директор) Государственных школ прикладного искусства в Зальцбурге (с 1875 года) и в Вене (с 1883 года). Публиковал статьи по вопросам художественного образования, реставрации памятников и др.
Автор одного из первых трудов по градостроительству, в котором критиковал современные принципы застройки и предлагал собственную концепцию общественных пространств, основанную на идее «визуальной замкнутости» (1889 год). Основал первый журнал по градостроительству «Der St ̈adtebau» (совместно с Т. Гёкке; выходил с января 1904 года в Берлине). Идеи Зитте оказали влияние на творчество Элиель Сааринена, Х. П. Берлаге и др., способствовали осознанию (со второй половины XX века) проблемы психологического восприятия городской среды.