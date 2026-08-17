ЗИТТЕ КАМИЛЛО

ЗИТТЕ КАМИЛЛО - австрийский ар­хи­тек­тор, тео­ре­тик гра­до­строи­тель­ст­ва, ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист.

Сын ар­хи­тек­то­ра-рес­тав­ра­то­ра Фран­ца Зит­те (1818-1879 годы). Учил­ся в Ве­не - в По­ли­тех­ническом институте у архитектора Г. фон Фер­сте­ля (с 1863 года); в Вен­ском университете изу­чал ар­хео­ло­гию и ис­кус­ст­во­ве­де­ние (у профессора Р. Эй­тель­бер­ге­ра фон Эдель­бер­га), ме­ха­низ­мы зри­тель­но­го вос­при­ятия на медицинском факультете. Ил­лю­ст­ри­ро­вал мо­ну­мен­таль­ную ис­то­рию искусства Эй­тель­бер­ге­ра фон Эдель­бер­га и А. Ил­га (18 то­мов, 1871-1882 годы).

Про­фес­сио­наль­но за­ни­мал­ся му­зы­кой (иг­рал на вио­лон­че­ли); был ув­ле­чён твор­че­ст­вом Р. Ваг­не­ра . Пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии и Гер­ма­нии, по­се­тил Фран­цию, Гре­цию, Ма­лую Азию и Еги­пет. По­стро­ил церк­ви: мхи­та­ри­стов в Ве­не (1873-1874 годы, стен­ные рос­пи­си вы­пол­не­ны Зитте около 1900 года), в Ти­ми­шоа­ре (Ру­мы­ния; 1884-1886 годы), в Прши­во­це (Че­хия, близ Ост­ра­вы; стен­ные рос­пи­си Зитте), так­же дом свя­щен­ни­ка и Ра­ту­шу в Прши­во­це (1891-1899 годы), охот­ни­чий дом с оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ров и об­ста­нов­кой в Зби­роге (Че­хия; 1891 год).

Вы­пол­нил ряд про­ек­тов раз­ви­тия го­ро­дов, в т. ч. Люб­ля­ны (1895 год), Оло­мо­уца (1896 год), Ост­ра­вы (1900 год), Ли­бе­ре­ца (1901 год), Маль­бор­ка (Поль­ша; 1900-е годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров (так­же ди­рек­тор) Государственных школ при­клад­но­го искусства в Зальц­бур­ге (с 1875 года) и в Ве­не (с 1883 года). Пуб­ли­ко­вал ста­тьи по во­про­сам ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния, рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков и др.

Ав­тор од­но­го из пер­вых тру­дов по гра­до­строи­тель­ст­ву, в ко­то­ром кри­ти­ко­вал современные прин­ци­пы за­строй­ки и пред­ла­гал собственную кон­цеп­цию об­щественных про­странств, ос­но­ван­ную на идее «ви­зу­аль­ной замк­ну­то­сти» (1889 год). Ос­но­вал пер­вый жур­нал по гра­до­строи­тель­ст­ву «Der St ̈adte­bau» (совместно с Т. Гёк­ке; вы­хо­дил с января 1904 года в Бер­ли­не). Идеи Зитте ока­за­ли влия­ние на твор­че­ст­во Эли­ель Саа­ри­не­на, Х. П. Бер­ла­ге и др., спо­соб­ст­во­ва­ли осоз­на­нию (со второй половины XX века) про­бле­мы пси­хо­ло­гического вос­при­ятия городской сре­ды.