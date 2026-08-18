ЗИТЕК ЙОСЕФ
ЗИТЕК ЙОСЕФ - чешский архитектор.
Учился в Политехническом институте в Праге (1848 год), в Политехническом институте и АХ в Вене (1851-1854 годы). Совершил путешествие в Италию (1858 год), а также в Германию, Бельгию и Францию (1862 год) для продолжения образования. В ранний период был увлечён средневековой архитектурой. С 1857 года работал в Вене (в мастерской Э. ван дер Нюлля и А. Зиккарда фон Зиккардсбурга, затем самостоятельно), где начал создавать проекты в неоренессансном стиле.
Автор здания Национального театра в Праге, возведение которого явилось одним из важнейших событий культурной жизни Чехии второй половине XIX века (1866-1881 годы; частично восстановлен после пожара в 1881-1883 годах Й. Шульцем; на фасаде - скульптура Й. В. Мысльбека, в интерьере - декоративные росписи, 1880-е годы, М. Алеш, Ф. Женишек, Й. Тулька и др.).
Среди др. произведений: ресторан «Рудольфов» в городе Йиндржихув-Градец (1862 год), Музей земли Тюрингия в Веймаре (1861-1868 годы, совместно с К. фон Штегманном; не сохранился), концертно-выставочный зал «Рудольфинум» в Праге (1875-1884 годы; совместно с Шульцем), курортная колоннада в городе Карлови-Вари (1871 год). Преподавал в АХ в Вене (с 1860 года) и в Политехническом институте в Праге (1864-1904 годы).