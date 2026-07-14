ЗИРИДЫ
ЗИРИДЫ - берберская династия, правившая в Ифрикии (ныне Тунис) в 972-1148 годах.
Название «Зириды» - от имени вождя берберской племенной группы санхаджа Зири ибн Манада, оказавшего ранним Фатимидам военную поддержку. Его сын Бологгин ибн Зири в 972 году был назначен наместником в Ифрикии; переезд фатимидского двора в Египет в 973 году позволил Зиридам укрепить свою власть и править самостоятельно. В начале XI века династия арабизировалась, что способствовало расцвету наук, литературы и искусства на подвластных ей землях.
Несмотря на сложное политическое положение, в котором находилась Ифрикия (в 1014 году её западные области отошли к боковой ветви Зиридов - Хаммадидам), зиридский эмир аль-Муизз в 1048 году провозгласил её независимость, отрёкся от шиизма и признал духовное верховенство суннитов-Аббасидов. В ответ Фатимиды спровоцировали набег на Ифрикию арабских кочевых племён бану хиляль и бану сулейм, которые разгромили Зиридов в битве при Хайдаране (14.04.1052 года) и разрушили их столицу - Кайруан.
Опустошение Ифрикии сопровождалось распадом государства Зиридов на отдельные владения. Окончательно позиции династии были подорваны в результате нападений европейцев на ифрикийское побережье: город Махдия, ставший в 1057 году столицей Зиридов, в 1087 году был взят генуэзцами, а в 1148 году полностью разорён норманнами. Боковая ветвь Зиридов правила в Гранаде в 1012-1090 годах.