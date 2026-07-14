ЗИРИДЫ

ЗИРИДЫ - бер­бер­ская ди­на­стия, пра­вив­шая в Иф­ри­кии (ны­не Ту­нис) в 972-1148 годах.

Название «Зириды» - от име­ни во­ж­дя бер­бер­ской пле­мен­ной груп­пы сан­хад­жа Зи­ри ибн Ма­на­да, ока­зав­ше­го ран­ним Фа­ти­ми­дам во­енную под­держ­ку. Его сын Бо­лог­гин ибн Зи­ри в 972 году был на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком в Иф­ри­кии; пе­ре­езд фа­ти­мид­ско­го дво­ра в Еги­пет в 973 году по­зво­лил Зиридам ук­ре­пить свою власть и пра­вить са­мо­стоя­тель­но. В начале XI века ди­на­стия ара­би­зи­ро­ва­лась, что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­цве­ту на­ук, литературы и искусства на под­вла­ст­ных ей зем­лях.

Не­смот­ря на слож­ное по­ли­тическое по­ло­же­ние, в ко­то­ром на­хо­ди­лась Иф­ри­кия (в 1014 году её западные об­лас­ти ото­шли к бо­ко­вой вет­ви Зиридов - Хам­ма­ди­дам), зи­рид­ский эмир аль-Му­изз в 1048 году про­воз­гла­сил её не­за­ви­си­мость, от­рёк­ся от ши­из­ма и при­знал ду­хов­ное вер­хо­вен­ст­во сун­ни­тов- Аб­ба­си­дов . В от­вет Фа­ти­ми­ды спро­во­ци­ро­ва­ли на­бег на Иф­ри­кию арабских ко­че­вых пле­мён ба­ну хи­ляль и ба­ну су­лейм, ко­то­рые раз­гро­ми­ли Зиридов в бит­ве при Хай­да­ра­не (14.04.1052 года) и раз­ру­ши­ли их сто­ли­цу - Кай­ру­ан.

Опус­то­ше­ние Иф­ри­кии со­про­во­ж­да­лось рас­па­дом го­су­дар­ст­ва Зиридов на отдельные вла­де­ния. Окон­ча­тель­но по­зи­ции ди­на­стии бы­ли по­дор­ва­ны в ре­зуль­та­те на­па­де­ний ев­ро­пей­цев на иф­ри­кий­ское по­бе­ре­жье: город Мах­дия, став­ший в 1057 году сто­ли­цей Зиридов, в 1087 году был взят ге­ну­эз­ца­ми, а в 1148 году пол­но­стью ра­зо­рён нор­ман­на­ми. Бо­ко­вая ветвь Зиридов пра­ви­ла в Гра­на­де в 1012-1090 годах.

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