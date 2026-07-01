ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ

ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ - инок Отен­ско­го Ни­ко­ла­ев­ско­го монастыря,ав­тор цер­ков­но-учи­тель­ных и бо­го­слов­ско-по­ле­мических про­из­ве­де­ний, свя­той Русской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

Воз­мож­но, был уче­ни­ком преподобного Мак­си­ма Гре­ка и не­ко­то­рую часть жиз­ни про­вёл в московских мо­на­сты­рях. Зиновий Отенский - ав­тор со­чи­не­ний: «По­сла­ние дья­ку Я. В. Шиш­ки­ну» (1534-1536 годы), «По­хваль­ное сло­во епи­ско­пу Ипа­тию Гангр­ско­му», «По­сла­ние мо­на­хам Гу­рию За­бо­лоц­ко­му, Кас­сиа­ну и Гу­рию Ко­ро­ви­ным» (1550-е годы), «По­сла­ние о пи­тии». Во­прос о при­над­леж­но­сти Зиновию Отенскому «По­сла­ния мно­го­слов­но­го», а так­же по­хваль­ных слов на от­кры­тие мо­щей нов­го­род­ских ар­хи­епи­ско­пов Ни­ки­ты и Ио­ны яв­ля­ет­ся дискус­си­он­ным.

Из до­шед­ших до на­ше­го вре­ме­ни со­чи­не­ний Зиновия Отенского ос­нов­ное - «Ис­ти­ны по­ка­за­ние к во­про­сив­шим о но­вом уче­нии» (около 1566 года). Оно на­пи­са­но в фор­ме бе­се­ды ав­то­ра с тре­мя кли­ро­ша­на­ми из Ста­рой Рус­сы, ко­то­рые об­ра­ти­лись с прось­бой разъ­яс­нить, пра­виль­но ли «но­вое уче­ние» Фео­до­сия Ко­со­го. Зиновий Отенский при­во­дит раз­вёр­ну­тые до­ка­за­тель­ст­ва основных дог­ма­тов пра­во­слав­ной ве­ры: о Бо­го­во­пло­ще­нии, о Святой Трои­це, о ико­но­по­чи­та­нии, вы­сту­па­ет в за­щи­ту цер­ков­ной ие­рар­хии и мо­на­ше­ст­ва, разъ­яс­ня­ет об­ря­до­вые во­про­сы, а так­же из­ла­га­ет клю­че­вые по­ло­же­ния тео­рии икон­но­го об­ра­за.

В со­чи­не­нии Зиновия Отенского со­дер­жит­ся мно­же­ст­во све­де­ний о ере­тическом уче­нии Фео­до­сия Ко­со­го, о взаи­мо­от­но­ше­нии свет­ской и цер­ков­ной вла­стей, о борь­бе не­стя­жа­те­лей и ио­сиф­лян, о ре­ак­ции ду­хо­вен­ст­ва на ре­ше­ния Сто­гла­во­го со­бо­ра (1551 год).

Да­та ка­но­ни­за­ции не­из­вест­на; па­мять - в со­бо­ре Нов­го­род­ских свя­тых (3-я не­де­ля по Пя­ти­де­сят­ни­це).