ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ
ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ - инок Отенского Николаевского монастыря,автор церковно-учительных и богословско-полемических произведений, святой Русской Православной Церкви.
Возможно, был учеником преподобного Максима Грека и некоторую часть жизни провёл в московских монастырях. Зиновий Отенский - автор сочинений: «Послание дьяку Я. В. Шишкину» (1534-1536 годы), «Похвальное слово епископу Ипатию Гангрскому», «Послание монахам Гурию Заболоцкому, Кассиану и Гурию Коровиным» (1550-е годы), «Послание о питии». Вопрос о принадлежности Зиновию Отенскому «Послания многословного», а также похвальных слов на открытие мощей новгородских архиепископов Никиты и Ионы является дискуссионным.
Из дошедших до нашего времени сочинений Зиновия Отенского основное - «Истины показание к вопросившим о новом учении» (около 1566 года). Оно написано в форме беседы автора с тремя клирошанами из Старой Руссы, которые обратились с просьбой разъяснить, правильно ли «новое учение» Феодосия Косого. Зиновий Отенский приводит развёрнутые доказательства основных догматов православной веры: о Боговоплощении, о Святой Троице, о иконопочитании, выступает в защиту церковной иерархии и монашества, разъясняет обрядовые вопросы, а также излагает ключевые положения теории иконного образа.
В сочинении Зиновия Отенского содержится множество сведений о еретическом учении Феодосия Косого, о взаимоотношении светской и церковной властей, о борьбе нестяжателей и иосифлян, о реакции духовенства на решения Стоглавого собора (1551 год).
Дата канонизации неизвестна; память - в соборе Новгородских святых (3-я неделя по Пятидесятнице).