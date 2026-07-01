ЗИНОВЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - священник, регент, церковный композитор, педагог .

Родился в семье диакона Николая Васильевича Зиновьева. Получил образование в Ростовском Димитриевском ДУ (1884-1888 годы) и Ярославской ДС (1888-1894 годы). В 6-м классе семинарии был посвящен в стихарь в Успенском кафедральном соборе г. Ярославля.

18 сентября 1894 года назначен учителем пения, законоучителем в церковноприходскую школу при Югской Дорофеевой пустыни Рыбинского уезда Ярославской губернии и регентом монастырского хора. В Югской пустыни В.Н. Зиновьев написал первые песни для детского хора (всего им было написано более 100 песен для детей на стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова , А.В. Кольцова, И.С. Никитина и ярославских поэтов).

21 октября 1895 года В.Н. Зиновьев был посвящен во диакона к церкви Петра и Павла при Ярославском кадетском корпусе, 21 декабре 1896 года - во священника к Троицкой домовой церкви Николаевского детского приюта Ярославля. В это же время назначен законоучителем и учителем пения в Николаевском и Ольгинском приютах Ярославля.

2 октября 1897 года Московским духовно-цензурным комитетом дано разрешение на публикацию «Шести тропарей покаянного канона» в изд-ве П.И. Юргенсона, с которым он впоследствии сотрудничал.

2 июля 1900 года в Ярославле в здании Ионафановского епархиального училища открылись месячные педагогические курсы для учителей церковных школ, В.Н. Зиновьев пригласили вести на них занятия по пению. В воскресные и праздничные дни слушатели курсов присутствовали за богослужением в семинарском храме, Спасо-Преображенском монастыре, кафедральном соборе и Толгском мон-ре, исполняя церковные песнопения под управлением В.Н. Зиновьева 16 июля курсы посетил прот. Иоанн Кронштадтский, который поблагодарил В.Н. Зиновьева за прекрасное пение хора и отметил его педагогический талант (Приходская жизнь. 1900. № 9. C. 407).

С 13 сентября 1900 года В.Н. Зиновьев - учитель церковного пения в Ярославской ДС. В семинарском хоре было более 100 чел. 23 сентября 1901 года за 5-летнюю отличную и усердную службу в сане священника и за особые труды на должности законоучителя и учителя пения в Николаевском приюте В.Н. Зиновьев был награжден набедренником и фиолетовой скуфьей.

1 января 1906 года его пригласили преподавать пение в ярославскую Мариинскую жен. гимназию, где обучались 5 его дочерей, в апр. того же года по совместительству В.Н. Зиновьев стал учителем Закона Божия и пения в министерском 2-классном училище при ст. Ярославль Северной железной дороги.

Накопленный педагогический опыт был обобщен В.Н. Зиновьевым в изданиях, напечатанных в Москве у Юргенсона и В. Гроссе: «Практическое руководство для начинающего учителя-регента» (1904 год), «Элементарный курс сольфеджио для школы и хора» (1905 год), «36 простейших 2-голосных сольфеджий для развития подвижности и самостоятельности дисканта и альта» (1906 год), «Как учить петь по нотам: Азбука школьного классного пения» в 4 вып. (1906 год).

С 21 августа 1906 года до ухода в армию в 1916 году служил регентом ярославского архиерейского хора. Одновременно оставался настоятелем Троицкой церкви при Николаевском приюте и педагогом в вышеуказанных учебных заведениях. Архиерейский хор активно участвовал в концертной жизни города, напр.: в феврале 1911 года в торжествах по поводу 50-летия освобождения крестьян, в феврале 1913 года в честь празднования 300-летия царствования Дома Романовых в постановке пьесы С. Шатова «Избрание на царство Михаила Федоровича» (Д'Ано М. Юбилейный спектакль в городском театре // Голос. Ярославль, 1913. № 45. С. 3). В декабре 1913 года за литургией в архиерейском доме и в театре им. Ф.Г. Волкова была исполнена «Божественная литургия» П.И. Чайковского в связи с 20-й годовщиной со дня смерти композитора. Помимо юбилейных концертов архиерейский хор участвовал в регулярно проводившихся в городе мероприятиях, напр. в чтениях-концертах, которые устраивал ярославский отдел ИППО. Ежегодно в Ярославле проходили великопостные религиозно-нравственные чтения при братстве свт. Димитрия Ростовского. Хор архиерейских певчих под управлением В.Н. Зиновьева сопровождал их исполнением великопостных песнопений.

На ежегодных собраниях городского духовенства В.Н. Зиновьева выступал с докладами на церковнопевческие темы, проводил дискуссии о совр. состоянии и нуждах церковных хоров.

Наиболее плодотворный период в творчестве В.Н. Зиновьева пришелся на время управления Ярославской епархией архиеп. Тихоном (Беллавиным) (1907-1914 годы). В 1907 году по благословению архиеп. Тихона, обратившего внимание на неудовлетворительное исполнение гласовых песнопений во всей Ярославской епархии, В.Н, Зиновьев гармонизовал для хора церковные гласовые песнопения местного напева. В одном из писем свящ. Василию Металлову В.Н. Зиновьев отмечал: «Пение понаслышке древнее, хорошо знакомо оно и населению, изъять его из употребления скоро нельзя, а если оно имеет даже ценность, как местная особенность, то и следует ли его изгонять, напротив, не следует ли записать его буквами и как «обиход местного напева» издать и по нему изучать в школах свои напевы?» (РГБ. Муз. № 11. 1902. 22 янв.).

Результатом этой работы стало издательство «Воскресное всенощное бдение по напеву Ярославского архиерейского хора» (Ярославль, 1908 год). В предисловии автор писал: «Местный Ярославский распев не самобытен; он имеет много сходства с распевами: сокращенным Киевским («Господи, воззвах»), с Греческим (тропари) и малым знаменным (ирмосы), являясь их вариантом… В предлагаемом труде за основной напев взят старинный напев архиерейского хора, который, местами поддаваясь влиянию обихода Львова и Бахметева, вполне сохраняет черты местного колорита…» (С. 1). В гармонизации догматиков большого знаменного распева ярко выражено стремление автора к сохранению подлинной мелодии и ритма. Архиеп. Тихон высоко оценил труд В.Н. Зиновьева по подготовке и изданию этой книги: 19 марта 1909 года автор был награжден камилавкой, а книга была рекомендована в качестве руководства всем епархиальным хорам и как пособие при изучении церковного осмогласия (которое, согласно распоряжению Святейшего Синода, должно изучаться по местному распеву) в духовных учебных заведениях и во всех школах, где преподается церковное пение. Главная цель издания - введение во всех церквах епархии единообразного осмогласного пения.

Вершиной творчества композитора явилось песнопение «С нами Бог!», в котором отразились главные музыкально-художественные особенности его стиля. К изданной партитуре автором прилагалось пояснение, являющееся великолепным образцом авторской трактовки муз. текста и помогающее певцам в правильном и осмысленном исполнении произведения. 26 декабря 1912 года «С нами Бог!» было впервые исполнено архиерейским хором на молебном пении в архиерейском доме.

16 сентября 1916 года В.Н. Зиновьев записался добровольцем на фронт; до Февральской революции 1917 года служил полковым священником в действующей армии; к этому времени относится создание песни «Спите, орлы боевые».

По возвращении в Ярославль в феврале 1917 года В.Н. Зиновьев служил в Троицкой церкви Николаевского приюта, преподавал пение в Мариинской гимназии, организовал певческую капеллу под названием «Хор Зиновьева» при Сретенской церкви. В 1918 году, в дни июльского ярославского восстания, В.Н. Зиновьев создал песнопение «Великое славословие». Осенью того же года начал преподавать пение в советских школах Ярославля, но через год ему как священнику запретили педагогическую деятельность в школах. С 15 октября 1921 года по 1 октября 1922 года вел курс пения на кафедре эстетического воспитания Ярославского педагогического института, руководил студенческим хором, а также хором учебной дивизионной школы.

В мае 1922 года в Ярославле обновленческим Высшим церковным управлением (ВЦУ) из-за отсутствия на кафедре арестованного в это время митр. Ярославского и Ростовского Агафангела (Преображенского) управление церковной жизнью было отдано «Живой церкви». Правосл. духовенство Ярославской епархии отрицательно отнеслось к самозваной церковной власти. 10 октября 1922 года от имени духовенства и мирян Ярославля В.Н. Зиновьев подписал заявление в ОГПУ о разрешении собрания в церковь Св. Духа. После собрания последовали аресты, 28 октября был арестован В.Н. Зиновьев. Дополнительным поводом для ареста послужила проповедь 17 июня 1922 года в Троицкой церкви, которую он закончил словами: «…когда Николая прогнали - вы спали, Временное правительство свергнули - вы спали, Ленин сидит - спите. Сказал бы больше, да «Коровники» (ярославская тюрьма.- Авт.) недалеко. Меня посадят, и вы тоже будете спать…» (ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773. Л. 60). 22 ноября он был освобожден, поскольку 3 хоровых коллектива Ярославля остались без руководителя. После освобождения В.Н. Зиновьева капелла Сретенской церкви под его управлением активно выступала с концертами, в ее репертуаре помимо русской и западной классики и народных песен оставалась и церковная музыка. В феврале 1923 года В.Н. Зиновьев пригласили преподавать пение в Ярославский государственный университет.

С октября 1924 года служил регентом в церкви прп. Сергия Радонежского на Рогожском кладбище в Москве. Скончался в московской больнице, был перевезен в Ярославль и похоронен на кладбище Тугова Гора, неподалеку от церкви Параскевы Пятницы, рядом с могилами его жены Марии Львовны и сына Николая. На месте погребения установлен гранитный памятник с крестом.

Композиторское наследие В.Н. Зиновьев отличается простотой и ясностью стиля, красотой и богатством мелодий, в которых отражаются глубина и сила его религиозные чувства. Анализ стилевых и художественных особенностей сочинений В.Н. Зиновьев показывает, что их автор обладал глубокими познаниями в области гармонии, полифонии, контрапункта, композиции. Строгая и компетентная критика положительно отзывалась о духовно-музыкальных произведениях В.Н. Зиновьева.

Большая часть музыкальных сочинений опубликована в издательстве «Избранные песнопения» (2002, 2005 годы), среди которых - великая ектения, «Благослови, душе моя, Господа» (на литургии), «Аллилуия» и сугубые ектении, Херувимская песнь e-moll, Херувимская песнь («Народная»), «Милость мира» № 1, 2, «Верую», «Имже образом желает елень» (концерт), «Господи, кто обитает в жилище Твоем?» (концерт), «Видехом свет истинный», «Да исполнятся уста наша», Многолетие «патриаршее», «От восток солнца», «Вошел еси во церковь» (на облачение архиерея), догматики 8 гласов (по Октоиху синод. издано 1900 году), литийная ектения № 1, 2, «Ныне отпущаеши» № 1, 2, «От юности моея» (квартет), «Величит душа Моя Господа», великое славословие, тропари Рождеству и Введению во храм Пресв. Богородицы, тропарь Рождеству Христову № 1, 2, тропари Сретению Господню, Св. Духу и Св. Троице, Донской иконе Божией Матери, свт. Николаю, прп. Сергию, «Ликуют ангели» (стихира на литии Рождества Христова), «Да отверзется дверь» (стихира Сретению), «Днесь благодать Святаго Духа нас собра» (стихира на Вход Господень в Иерусалим), «Преславная днесь» (стихира Пятидесятницы), «Во пророцех» (стихира на литии в день Св. Троицы), кондак акафиста Феодоровской иконе Божией Матери, кондак акафиста прп. Сергию, кондак святым Константину и Елене, светилен на Сретение, «С нами Бог!» (торжественный хор на молебен в Рождество Христово), «Объятия Отча», прокимен «Не отврати лица Твоего», «Слава Страстем Твоим, Господи», «Разбойника благоразумнаго» (трио), «Совлекоша с Мене ризы Моя» (стихиры Великой пятницы), «Искупил ны еси» (тропарь Великой пятницы). Были опубликованы также кантаты «200-летнему юбилею со дня кончины свт. Димитрия» (слова свящ. А. Державина) (Ярославль, 1908 год), «600-летие явления Толгской иконы Божией Матери» (слова В. Зиновьева) (Ярославль, 1914 год).

Некоторые сочинения не обнаружены, но упоминаются в различных источниках. Напр., в издании сочинения В.Н. Зиновьева «С нами Бог!» (Ярославль, 1912 год) указаны следующие песнопения, приписываемые В.Н. Зиновьеву: Херувимская песнь G-dur, «Хвалите имя Господне» № 3 G-dur, тропарь свт. Димитрию Ростовскому, стихира свт. Димитрию Ростовскому, «О, дивное чудо» (глас 1, знаменный распев), кондак Иисусу Сладчайшему, «Ангел вопияше», «Душе моя» (трио; квартет). В.Н. Зиновьев писал также стихи духовного содержания и сочинял к ним музыку.

В настоящее время песнопения В.Н. Зиновьева звучат в храмах и концертных залах. По благословению архиеп. Ярославского и Ростовского Кирилла (Наконечного) в Ярославле с 2006 года ежегодно проводится хоровой фестиваль им. Зиновьева, на который съезжаются церковные и светские хоровые коллективы России.