ЗИНОВЬЕВ ГЕОРГИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВ ГЕОРГИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ - жалованный иконописец Оружейной палаты, ученик Симона Ушакова.

Первое упоминание о Г.Т. Зиновьеве зафиксировано в указе царя Алексея Михайловича от 16 мая 1667 года о том, что иконописец «взят в Оружейную палату для иконного воображения» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. № 11538). Еще один документ, от 31 мая того же года, регламентирует условия перехода Г.Т. Зиновьева в Оружейную палату, сообщая, что он являлся крестьянским сыном в вотчине Гавриила Петровича Островского, по воле к-рого обучался иконописи у Симона Ушакова.

Своим наставником Г.Т. Зиновьев характеризовался так: «...святых икон воображение писать искусен и пишет добрым мастерством», за что и был взят у своего хозяина за 100 р. вместе с женой, с детьми и со сродниками и определен иконописцем в Оружейную палату (Там же. № 11232). Сохранились 2 подписные работы Г.Т. Зиновьева из Вознесенской церкви в Москве, датированные 1667 года: «Господь Вседержитель» и Смоленская икона Божией Матери (обе в ГМИР).

В 1668 году Г.Т. Зиновьев с жалованными иконописцами во главе с Симоном Ушаковым писал иконы для иконостаса церкви свт. Григория Неокесарийского в Дербицах. Тогда же ему было дано место для постройки своего двора близ «государева большого аглицкого двора» (РГАДА. № 396. Оп. 1. Ч. 9. № 51389), а в 1675 году его двор был перенесен в район Белого города за Ильинскими воротами. В 1670 и 1671 годы имя Г.Т. Зиновьева встречается в документах Оружейной палаты в связи с распределением иконописных работ. В 1673 году Г.Т. Зиновьев вместе с Симоном Ушаковым, Никитой Павловцем, Федором Козловым, Андреем Ильиным и Иваном Филатьевым (см. ст. Филатьевы) писали иконы праздничного ряда для иконостаса Покровской церкви в вотчине дворян Хитрово с. Братцева (ныне в черте Москвы) (сохр. подписная икона «Распятие», ГТГ).

В 1676 году Г.Т. Зиноьвев упоминается в связи с починкой стенного письма в церкви Нерукотворного образа Спасителя Большого Кремлевского дворца. 1676-1677 годы датированы 2 подписные иконы мастера в иконостасе этого храма: «Распятие с предстоящими» и «Иверская икона Божией Матери, с апостолами на полях» (вместе с Сергеем Рожковым) (обе в ГММК). 1677 годом датирована южная диаконская дверь с изображением архидиак. Лаврентия с надписью о работе Г.Т. Зиновьева: «с товарыщи» (ГММК). В подписи на иконе 1677 г. «Святые Моисей Угрин, кн. Владимир и Аркадий Новоторжский» (ТОКГ), написанной вместе с Симоном Ушаковым, Г.Т. Зиноьвев назван его учеником.

Сохранился ряд работ, выполненных Г.Т. Зиновьевым с учениками. 1678 годом датированы Иверская икона Божией Матери Г.Т. Зиновьева и его ученика Евфимия для московских храмов св. Иоанна Предтечи в Староконюшенном пер. (ГИМ - Музей «Новодевичий монастырь»), образ свт. Власия Севастийского (ГМИР) и икона для Ризоположенского монастыря в Суздале (ГВСМЗ; под записью). В 1679 году Г.Т. Зиновьев с учеником Федором был написан 3-фигурный оплечный Деисус (ГРМ); в 1681 году Г.Т. Зиновьев упомянут с учеником в связи с написанием иконы «Спас Нерукотворный» для Введенской церкви Уздринской Введенской пустыни в Архангельской губ. В 1690 году к Г.Т. Зиновьеву были определены в ученики сыновья иконописца Федора Зубова Алексей и ван (см. ст. Зубовы); в 1694 году Г.Т. Зиновьев с учеником Георгием Торопчениным (Туфановым) писал икону «Царь царем» (ГТГ). На своих местах сохранились иконы мастера, выполненные в 1681 году для иконостаса собора Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале, «Архиерей Великий прошедши небеса» и «Апостолы Петр и Павел» (обе в ГВСМЗ).

Г.Т. Зиновьев дважды по царскому указу отправлялся «для письма святых икон» из «Приказу Оружейной палаты»: в «малороссийские города, в Батурин войска запорожскаго обеих сторон Днепра, к гетману Ивану Самойловичу» - в 1682 году и в 1686 году, очевидно, в период пребывания имеретинского царя Арчила Вахтанговича в Москве, был послан к нему «для иконного письма».

Под 1688 год значится несколько работ, в которых отмечено участие Г.Т. Зиновьева вместе с другими иконописцами. Так, он работал в новом соборе Донского монастыря (Налетов. 1985. С. 67); писал иконы в церкви прп. Иоасафа, царевича Индийского, в Измайлове (Токмаков. 1889 год. С. 21-22); «починивал в соборную церковь Преображения Господня, что на дворце, иконы местныя, деисусы, северную и южную двери» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 16. № 26079).

На рубеже 1688 и 1689 годов Г.Т. Зиновьев «погорел и разорился без остатку»; на восстановление из Оружейной палаты ему было выдано 10 р. (Там же. № 26441). В 1691 году Г.Т. Зиновьев написал диаконские врата для Высокопетровского мон-ря; в 1697 году - для придела св. Иоанна Предтечи в церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в имении Узкое писал иконы, которые сохранялись там вплоть до начала XX века (Гурьянов. 1904 год); в 1698 году для деисусного ряда Спасо-Преображенской церкви в Вязёмах исполнил икону апостолов Петра и Павла (Шереметев. 1916 год).

Последней известной работой Г.Т. Зиновьева в 1700 году стала сохранившаяся до настоящего времени 2-сторонняя икона «Спас на престоле, с припадающим митрополитом Киприаном» с изображением на обороте Голгофского креста (ГММК). Образ конца XIV - начала XV веков был поновлен Г.Т. Зиновьевым (икона, согласно сведениям реставрации 1980 году, была полностью переписана, расчищена), о чем сообщала надпись: «...поновлен сей святый чудотворный образ Спасителев греческаго письма во вторые изографом Георгием Терентьевым сыном Зиновьевым» (цит. по: РИБ. М., 1876. Т. 3. С. 587).

Последние упоминания о Г.Т. Зиновьеве датированы 1701 и 1702 годами в связи с его поручительством об иконописцах Оружейной палаты (РГАДА. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 1029. Л. 123 об., 156; Ед. хр. 1031. Л. 332 об.).