ЗИНОВAЦ, ФРЕД

Зиновац (нем. Sinowatz), Фред (05.02. 1929, Нойфельд на Ляйте — 11.08 2008, Вена) — австрийский политик и государственный деятель, социал-демократ.

Родился в рабочей семье. Окончил исторический факультет Венского университета, защитил диссертацию по истории протестантизма и Контрреформации (1953). Некоторое время работал в правительстве земли Бургенланд и земельном архиве. В 1961 избран депутатом земельного ландтага, в 1964—1966 — его Президентом, в 1966—1971 — министр культуры земельного правительства, в 1971—1983 — министр образования и искусств в правительстве Б. Крайского . Находясь на этом посту, провел школьную реформу, облегчившую получение образования широким слоям населения, а также отменил вступительные экзамены в вузы. В 1981—1983 занимал также пост вице-канцлера и заместителя председателя Социал-демократической партии Австрии (СПА). В 1983 избран Председателем СПА. В 1983—1986 — бундесканцлер Австрии. Свидетельствовал против К. Вальдхайма во время его президентской кампании. После поражения СПА на президентских выборах в 1986 ушел с поста канцлера, в 1988 — с поста председателя СПА.

Соч.: Reformation und katholische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt. Eisenstadt, 1957; Kulturpolitik für alle. Wien, 1976

Лит.: Zeiler L. M. Was bleibt? Das politische Wirken und Vermächtnis von Dr. Fred Sinowatz. Frankfurt am Main, 2011.