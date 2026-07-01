ЗИНОН (ТЕОДОР)

ЗИНОН (Теодор Владимир Михайлович)​ - а рхимандрит , иконописец , чье творчество во многом определяет пути развития современного церковного искусства.

С детства был приобщен к церкви. Решив стать художником, в 15 лет поступил в Одесское художественное училище (1969-1973 годы); на 2-м курсе начал копировать иконы. Задуманный им дипломный проект (триптих « Андрей Рублёв ») не нашел поддержки у руководителя, потребовавшего сменить тему. После службы в армии (1973-1975 годы) выполнял художественные работы в Успенском соборе Одессы (кафедральный в 1936-2002 годы).

5 сентября 1976 года стал послушником в Псково-Печерском в честь Успения Пресвятой Богородицы мужском монастыре, где в том же году 30 сентября принял монашеский постриг, через 3 дня был рукоположен во диакона, 8 ноября - во иерея.

В 1978 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Пимена, высоко ценившего Зинона как иконописца, был принят в братию ТСЛ, где создал иконостас крипты Успенского собора, расписал закомары, выполнил надвратный образ преподобных Сергия и Никона Радонежских, а также множество небольших икон. В этот период он познакомился с руководителем реставрационно-иконописной мастерской ТСЛ мон. Иулианией (Соколовой; 1981 год), которая с большим уважением отнеслась к творчеству молодого мастера.

Несмотря на прошение Зинон о возвращении его в братию Псково-Печерского монастыря, в 1983 году в силу востребованности иконописца в столице его перевели в переданный РПЦ Данилов монастырь. Там он создал иконостасы нижних приделов церкви св. Отцов семи Вселенских Соборов (совместно со свящ. Вячеславом Савиных), подготовил проект росписи Троицкого собора, ориентированный на византийские образцы (не осуществлен).

В 1985 году Зинон расписывал церкви вмц. Параскевы в с. Пятница во Владимирской обл. В том же году вернулся в Псково-Печерский монастырь, где создал иконостасы храмов прмч. Корнилия Псково-Печерского (1985 год), Покрова Пресв. Богородицы над Успенским собором (1990 год) и Псково-Печерских святых на Горке (1989-1991 годы). В 1987 году выполнил иконостас церкви прп. Евфросинии Полоцкой в г. Карсава (Латвия), а в 1988 году создал иконостас придела прп. Серафима Саровского в Троицком соборе Пскова (в связи с неблагоприятным температурно-влажностным режимом иконостас находился под угрозой разрушения; в результате реставрации облик икон искажен). В 1989 году возведен в сан архимандрита.

Ко второй половине 80-х годов творчество Зинона приобрело международную известность. В 1992 году он расписал братскую трапезную Нововалаамского мон-ря (Финляндия); в 1995 году по заказу Покровского монастыря в Бюси-ан-От (Франция) написал больших размеров икону «Ярославская Оранта»; выполнил фресковую роспись в храме Крестовоздвиженского монастыря (Шевтонь, Бельгия) (в алтарной апсиде «Христос во славе в окружении евангелистов» (1995 год), на восточной стене нартекса «Небесный Иерусалим» (2000 од)). Опыт мастера востребован в иконописных школах, куда его неоднократно приглашали для преподавания (школа прп. Иоанна Дамаскина в Сен-Жан-ан-Руайан (Франция); школы в Венеции и в Сериате, близ Бергамо (Италия), и др.). Воспринимая свою работу как правосл. миссию на Западе, Зинон выполнял заказы для верующих разных христианских конфессий, желающих молиться перед православными образами.

В 1994 году Зинон был переведен из Псково-Печерского в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в Пскове. В нем он организовал Международную иконописную школу, где проводил курсы для учеников из России, Франции, Италии и других стран. В его настоятельство была восстановлена надвратная церковт первомч. Стефана, для которой Зинон создал каменный иконостас с фресковыми иконами (1996 год). По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к 600-летию Сретения в Москве (26 августа 1395 год) Владимирской иконы Божией Матери исполнил ее список (1995 год, ныне в Оптиной пуст.). В 1995 году Зинон был удостоен Государственной премии РФ «За вклад в возрождение иконописной традиции в России» (денежная часть премии передана Высшей Свято-Филаретовской московской православно-христианской школе).

28 ноября 1996 года указом архиеп. Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина) Зинон был запрещен в служении за причащение на католической мессе в неосвященном храме Мирожского монастыря. Указом от 21 декабря 2001 гогда Патриарха Алексия II запрещение было снято.

По запрещении в служении Зинона с монашеской общиной удалился в основанный им скит в дер. Гверстонь (Печорский р-н Псковской обл.). В этот период по заказам духовенства и мирян им было написано множество икон, создано несколько иконостасов для храмов и монастырей. В 2000-2002 годы по проекту Зинона в скиту был построен храм, для которого были выполнены энкаустические (в интерьере) и мозаичная (на фасаде) иконы, а также царские врата в технике золотой наводки по меди.

В 2004-2005 годы Зинон работал над сооружением и росписью фресковой алтарной преграды для церкви прп. Сергия Радонежского в пос. Семхоз (в черте г. Сергиев Посад), основанной на месте гибели прот. Александра Меня. С 2006 по 2008 годы по приглашению еп. Венского и Австрийского Илариона (Алфеева) в Никольском соборе в Вене вместе с выпускниками факультета церковных художеств ПСТГУ, художниками иконописной школы церкви свт. Николая Чудотворца в Клённиках (Москва) и иконописцами из Польши Зинон выполнил стенную роспись; им также были написаны иконы для иконостаса нижнего придела собора.

С 2008 году Зинон пребывает на Афоне, где расписывает храм в монастыре Симонопетра.

Творчество Зинона 70-х - начала 80-х годов было связано с освоением традиций древнерусской иконописи XV - начала XVI веков в значительной мере под влиянием мон. Иулиании (Соколовой). С середины 80-х годов вслед за изучением псковской иконописи XIV-XV веков он обратился к домонгольской культуре Древней Руси и к византийской традиции, с середины 90-х годов - к раннехристианским памятникам Рима, Равенны, Синая.

Помимо работы в традиционной для иконы технике яичной темперы Зинон осваивает и другие техники: энкаустику, мозаику, золотую наводку по меди, различные виды золочения. В технологии иконописи он использует разные системы последовательности работы, напр. возрождает бессанкирное письмо по среднему тону (мембране), под которым виден детально проработанный тональный рисунок по левкасу (гризайль). Зинон постоянно экспериментирует с защитными покрытиями иконы, изучая древние рецепты олифы, составы органических лаков, а также свойства совр. синтетических материалов. В монументальных работах использует технику фрески (альфреско) и росписи на извести с присутствием органических связующих (секко), кроме традиционной технологий применяет силикатные составы. Технологические изыскания Зинона базируются на изучении как структуры древних икон и росписей, так и теоретических трудов авторов разных эпох и культурных традиций (напр., «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини (последняя четверть XIV века), Ерминии иером. Дионисия Фурноаграфиота (около 1730-1733 годов)). Зинон занимается оформлением книг, проектированием храмов и иконостасов, созданием эскизов для церковной утвари и облачений, консультирует учеников по вопросам техники, технологии, смысла и содержания иконописного образа, его связи с церковной традицией.

Иллюстрации:

Спас Нерукотворный Икона. 1983 г. (ц. св. Отцов семи Вселенских Соборов Данилова мон-ря). Архив БРЭ.

Сочинения:

Икона в литургическом возрождении // Памятники Отечества. 1992. № 2/3(26/27): Быль монастырская. С. 57-63;

Об иконе // Рус. провинция. Новгород, 1993. № 1. С. 71-74;

Беседы иконописца / Предисл.: С. С. Аверинцев. Новгород, 1993. Рига, 1997. Псков, 2003;

À propos de l'Icône et de l'Église. La Prade, 1994;

Икона рождается из Литургии // Христианос. Рига, 1995. Вып. 5. С. 140-160