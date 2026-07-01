ЗИНГШПИЛЬ

ЗИНГШПИЛЬ - немецкая и австрийская раз­но­вид­ность опе­ры, как пра­ви­ло, ко­ме­дий­но­го ха­рак­те­ра с раз­го­вор­ны­ми диа­ло­га­ми.

Северо-немецкий зингшпиль сло­жил­ся в XVIII веке под влия­ни­ем английской бал­лад­ной опе­ры, пер­во­на­чаль­но как дра­ма­тический спек­такль с музыкальными встав­ка­ми народно-пе­сен­но­го ха­рак­те­ра (пер­вый об­ра­зец - «Чёрт на сво­бо­де» И. К. Штанд­фу­са, 1752 год, пред­став­лял со­бой об­ра­бот­ку бал­лад­ной опе­ры). Воз­дей­ст­вие французской и итальянской опе­ры ска­за­лось на зинг­шпи­лях И. А. Хил­ле­ра («Лот­хен при дво­ре», 1767 год; «Охо­та», 1770 год), Й. А. Бен­ды («Яр­мар­ка», 1775 год; «Ро­мео и Юлия», 1776 год; «Дро­во­сек», 1778 год), К. Г. Не­фе («Ап­те­ка», 1771 год; «Ра­ёк Аму­ра», 1772 год).

Эта­пом на пу­ти к немецкому национальному опер­но­му сти­лю стал «серь­ёз­ный» зинг­шпиль И. Хольц­бау­эра «Гюн­тер фон Шварц­бург» (поставлен на при­двор­ной сце­не в Ман­гей­ме в 1777 году), вы­со­ко оце­нён­ный В. А. Мо­цар­том . Ряд тек­стов зингшпиля для по­ста­но­вок при­двор­но­го те­ат­ра в Вей­ма­ре при­над­ле­жит И. В. Гё­те. Близ­кая зингшпилю раз­но­вид­ность музыкально-те­ат­раль­но­го пред­став­ле­ния - ли­дер­шпиль [«Лю­бовь и вер­ность» (1800 год), «Ис­кус­ст­во и лю­бовь» (около 1803 года) И. Ф. Рей­хард­та].

Ста­нов­ле­ние австрийского зингшпиля тес­но свя­за­но с воз­дей­ст­ви­ем итальянской ко­ме­дии дель ар­те, от­час­ти французской ко­мической опе­ры, но бо­лее все­го с тра­ди­ция­ми народной австрийской им­про­ви­зи­ро­ван­ной ко­ме­дии (в т. ч. с па­ро­дий­ны­ми спек­так­ля­ми те­ат­ра ма­рио­не­ток, для ко­то­рых пи­сал му­зы­ку, в ча­ст­но­сти, Й. Гайдн), с дея­тель­но­стью ак­тёров ста­ро­вен­ской ко­ме­дии (Й. Ф. Курц-Бер­нар­дон, Г. Пре­хау­зер, Й. Стра­ниц­кий, вы­сту­пав­ший в об­ра­зе Ган­свур­ста). Для Кур­ца-Бер­нар­до­на Й. Гайдн на­пи­сал свой зингшпиль «Хро­мой бес» (1751 год).

Австрийский зингшпиль от­ли­ча­ет­ся от не­мец­ко­го бо­лее раз­ви­той дра­ма­тур­ги­ей: уси­ле­ны во­каль­ные и ор­ке­ст­ро­вые пар­тии, рас­ши­ре­ны функ­ции ан­самб­лей (осо­бен­но в фи­на­лах) - эти тен­ден­ции пре­тво­ре­ны в зинг­шпи­лях И. Ум­лау­фа («Ру­до­ко­пы», 1778 год), К. Дит­терс­дор­фа («Док­тор и ап­те­карь», 1786 год), В. Мюл­ле­ра («Чёр­то­ва мель­ни­ца», 1799 год). Рас­цвет жан­ра свя­зан с твор­че­ст­вом В. А. Мо­цар­та: боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ав­стро-немецкой опер­ной куль­ту­ры ока­за­ли его «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» (1782 год), а так­же «Вол­шеб­ная флей­та» (1791 год) - но­ва­тор­ское со­чи­не­ние, на­сы­щен­ное слож­ной со­ци­аль­ной и фи­лософской про­бле­ма­ти­кой, пред­ро­ман­тическими идея­ми.

Мо­цар­тов­ские тра­ди­ции на­шли про­дол­же­ние в со­чи­не­ни­ях Ф. Шу­бер­та , К. М. фон Ве­бе­ра, А. Лор­цин­га, О. Ни­ко­лаи. Путь раз­ви­тия зингшпиля вёл и к вен­ской опе­рет­те И. Штрау­са (сы­на) и его по­сле­до­ва­те­лей. В XX веке чер­ты зингшпиля воз­ро­ди­лись в жан­рах мю­зик­ла, зон­г­шпи­ля (например у К. Вай­ля).

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