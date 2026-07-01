ЗИНГШПИЛЬ
ЗИНГШПИЛЬ - немецкая и австрийская разновидность оперы, как правило, комедийного характера с разговорными диалогами.
Северо-немецкий зингшпиль сложился в XVIII веке под влиянием английской балладной оперы, первоначально как драматический спектакль с музыкальными вставками народно-песенного характера (первый образец - «Чёрт на свободе» И. К. Штандфуса, 1752 год, представлял собой обработку балладной оперы). Воздействие французской и итальянской оперы сказалось на зингшпилях И. А. Хиллера («Лотхен при дворе», 1767 год; «Охота», 1770 год), Й. А. Бенды («Ярмарка», 1775 год; «Ромео и Юлия», 1776 год; «Дровосек», 1778 год), К. Г. Нефе («Аптека», 1771 год; «Раёк Амура», 1772 год).
Этапом на пути к немецкому национальному оперному стилю стал «серьёзный» зингшпиль И. Хольцбауэра «Гюнтер фон Шварцбург» (поставлен на придворной сцене в Мангейме в 1777 году), высоко оценённый В. А. Моцартом. Ряд текстов зингшпиля для постановок придворного театра в Веймаре принадлежит И. В. Гёте. Близкая зингшпилю разновидность музыкально-театрального представления - лидершпиль [«Любовь и верность» (1800 год), «Искусство и любовь» (около 1803 года) И. Ф. Рейхардта].
Становление австрийского зингшпиля тесно связано с воздействием итальянской комедии дель арте, отчасти французской комической оперы, но более всего с традициями народной австрийской импровизированной комедии (в т. ч. с пародийными спектаклями театра марионеток, для которых писал музыку, в частности, Й. Гайдн), с деятельностью актёров старовенской комедии (Й. Ф. Курц-Бернардон, Г. Прехаузер, Й. Страницкий, выступавший в образе Гансвурста). Для Курца-Бернардона Й. Гайдн написал свой зингшпиль «Хромой бес» (1751 год).
Австрийский зингшпиль отличается от немецкого более развитой драматургией: усилены вокальные и оркестровые партии, расширены функции ансамблей (особенно в финалах) - эти тенденции претворены в зингшпилях И. Умлауфа («Рудокопы», 1778 год), К. Диттерсдорфа («Доктор и аптекарь», 1786 год), В. Мюллера («Чёртова мельница», 1799 год). Расцвет жанра связан с творчеством В. А. Моцарта: большое влияние на развитие австро-немецкой оперной культуры оказали его «Похищение из сераля» (1782 год), а также «Волшебная флейта» (1791 год) - новаторское сочинение, насыщенное сложной социальной и философской проблематикой, предромантическими идеями.
Моцартовские традиции нашли продолжение в сочинениях Ф. Шуберта, К. М. фон Вебера, А. Лорцинга, О. Николаи. Путь развития зингшпиля вёл и к венской оперетте И. Штрауса (сына) и его последователей. В XX веке черты зингшпиля возродились в жанрах мюзикла, зонгшпиля (например у К. Вайля).