ЗИНДЖЕЙ ВОССТАНИЯ 869-883

ЗИНДЖЕЙ ВОССТАНИЯ 869-883 годов - во­оруженное вы­сту­п­ле­ния чер­но­ко­жих ра­бов (зинд­жей) в Ха­ли­фа­те.

Название «зиндж» про­ис­хо­дит от арабского на­име­но­ва­ния о.Зан­зи­бар (Зиндж), яв­ляв­ше­го­ся в сред­ние ве­ка круп­ным не­воль­ничь­им рын­ком. Круп­ней­шие восстания про­изош­ли в Южном Ира­ке и Ху­зи­ста­не, где труд зинд­жей ис­поль­зо­вал­ся при рас­чи­ст­ке со­лон­ча­ков, осу­ше­нии бо­лот и до­бы­че се­лит­ры. Зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие дви­же­ния зин­д­жей ока­за­ли про­по­ве­ди Али ибн Му­хам­ма­да, объ­я­вив­ше­го се­бя по­том­ком Али ибн Аби Та­ли­ба.

При под­держ­ке иракских кре­сть­ян и бе­ду­ин­ских пле­мён зинд­жи в 871 году за­хва­ти­ли Бас­ру и пол­но­стью ра­зо­ри­ли её. Вос­став­шие ос­во­бо­ж­да­ли африканских ра­бов и об­ра­ща­ли в раб­ст­во ме­ст­ное на­се­ле­ние и плен­ных. При под­хо­де войск ха­ли­фа пов­стан­цы ук­ры­ва­лись в бо­ло­ти­стой ме­ст­но­сти, что за­труд­ня­ло борь­бу про­тив них. В конце 870-х годов в сре­де зинд­жей на­ча­лось со­ци­аль­ное рас­слое­ние, что при­ве­ло к рас­ко­лу дви­же­ния. Вос­поль­зо­вав­шись этим, в 879 году вой­ска ха­ли­фа на­ча­ли но­вую во­енную кам­па­нию про­тив зинд­жей, на­нес­ли им ряд по­ра­же­ний и в 883 году взя­ли штур­мом их главный опор­ный пункт - Мух­та­ру.

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