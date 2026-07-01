ЗИНДЖЕЙ ВОССТАНИЯ 869-883
ЗИНДЖЕЙ ВОССТАНИЯ 869-883 годов - вооруженное выступления чернокожих рабов (зинджей) в Халифате.
Название «зиндж» происходит от арабского наименования о.Занзибар (Зиндж), являвшегося в средние века крупным невольничьим рынком. Крупнейшие восстания произошли в Южном Ираке и Хузистане, где труд зинджей использовался при расчистке солончаков, осушении болот и добыче селитры. Значительное влияние на развитие движения зинджей оказали проповеди Али ибн Мухаммада, объявившего себя потомком Али ибн Аби Талиба.
При поддержке иракских крестьян и бедуинских племён зинджи в 871 году захватили Басру и полностью разорили её. Восставшие освобождали африканских рабов и обращали в рабство местное население и пленных. При подходе войск халифа повстанцы укрывались в болотистой местности, что затрудняло борьбу против них. В конце 870-х годов в среде зинджей началось социальное расслоение, что привело к расколу движения. Воспользовавшись этим, в 879 году войска халифа начали новую военную кампанию против зинджей, нанесли им ряд поражений и в 883 году взяли штурмом их главный опорный пункт - Мухтару.