ЗИМРИЛИМ

Зимрилим (Зимри-лим) (ок. 1775 — 1761 до н.э.) — царь государства Мари на Среднем Евфрате.

Принадлежал к аморейскому (см. Амореи ) племени си’маль; сын Хадни-Адду, родственник одного из царей Мари, «сыном» которого впоследствии именовался официально. Правление З., детально освещенное документами государственного архива Мари, проходило в условиях ожесточенной борьбы за гегемонию в Месопотамии верхнемесопотамской державы Шамши-Адада I , Вавилона , Элама , Эшнунны , Ларсы и др. В начале XVIII в. до н. э. Шамши-Адад захватил Мари и, низвергнув власть царского дома, к которому принадлежал З., посадил на трон Мари своего сына Ясмах-Адду. З. укрылся у Ярим-лима, царя сирийского Ямхада . По смерти Шамши-Адада З. с помощью Ярим-лима (на дочери которого З. женился) вернулся в пределы царства Мари и захватил его (ок. 1775 до н. э.). В первой половине 1760-х до н. э. конфликты Мари с Эшнуннойпобудили З. вступить в союз с царем Вавилона Хамураппи и вместе с ним и Ларсой признать зависимость от правителя Элама Сивепалархухпака. Однако, после того как Элам разгромил Эшнунну (1765 до н. э.), З. в союзе с Хамураппи обратился против Элама (1764 до н. э.) и, победив его, оказал помощь Хамураппи в разгроме и аннексии Ларсы (1763 до н. э.). Тем не менее в 1761 до н. э. Хамураппи оказался в конфликте с З., разгромил его войско, без боя занял Мари и дворец З., аннексировав все царство Мари. В 1759 до н. э. Хамураппи (вероятно, в ответ на попытки Мари отложиться от него) разрушил стены и дворцы Мари (после чего то навсегда потеряло свое политическое значение). Дальнейшая судьба З. неизвестна; вероятно, он погиб в связи с событиями 1761 или 1759 до н. э.

Лит.: Heimpel W. Letters to the King of Mari. Winona Lake, 2003; Charpin D., Edzard D.O., Stol M. Mesopotamien: Die altbabylonische Zeit. Göttingen, 2004.