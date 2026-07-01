ЗИМНО

ЗИМНО - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков сла­вян V-VII веков у села Зим­нее Вла­ди­миро-Во­лын­ско­го района Во­лын­ской области, Ук­раи­на.

Вклю­ча­ет го­ро­ди­ще в уро­чи­ще «Го­ро­ди­ще» на ос­тан­це в пой­ме реки Лу­га и свя­зан­ное с ним «гнез­до» се­лищ, в основном на по­ло­гих мы­сах ко­рен­но­го бе­ре­га, относящихся к праж­ской куль­ту­ре. Го­ро­ди­ще из­вест­но с конца XIX века, изу­ча­лось в 1930-е годы польским ар­хео­ло­гом А. Цин­ка­лов­ским, в 1951-1952, 1956-1964 годах поч­ти пол­но­стью рас­ко­па­но украинскими ар­хео­ло­га­ми Ю. М. За­ха­ру­ком и В. В. Ау­ли­хом. Се­ли­ща от­кры­ты и ис­сле­до­ва­лись российским ар­хео­ло­гом И. О. Гав­ри­ту­хи­ным в 1988-1995 годах.

На зна­чительной час­ти пе­римет­ра го­ро­ди­ща рас­ко­па­ны ос­тат­ки де­ревянных стен и при­мы­каю­щих к ним кон­ст­рук­ций, оча­ги, ямы. Сре­ди на­хо­док - же­лез­ные ору­жие, ору­дия, бы­то­вые пред­ме­ты, ук­ра­ше­ния из брон­зы и се­реб­ра, ви­зантийская мо­не­та VI века. На се­ли­щах - сла­бо уг­луб­лён­ные квад­рат­ные сруб­ные жи­ли­ща с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми в уг­лу, ямы; про­сле­же­ны сле­ды не­од­но­крат­ных ре­мон­тов со­ору­же­ний, за­хо­ро­не­ния ос­тат­ков пе­чей, воз­мож­но свя­зан­ные с куль­том. Ке­ра­ми­ка из по­стро­ек по­зво­ли­ла соз­дать хро­но­ло­гическую шка­лу для праж­ской куль­ту­ры бас­сей­на верх­не­го те­че­ния Западного Бу­га и Западной Во­лы­ни.

В от­но­ше­нии го­ро­ди­ща вы­ска­зы­ва­лись различные ги­по­те­зы: од­но из убе­жищ; центр пле­мен­но­го объ­е­ди­не­ния - пред­ше­ст­вен­ник Вла­ди­ми­ра-Во­лын­ско­го и др. Со­глас­но но­вым ис­сле­до­ва­ни­ям, ком­плекс Зимно воз­ник около второй половины V века, по­гиб около второй-третьей четверти VII века (го­ро­ди­ще функ­цио­ни­ро­ва­ло зна­чительную часть это­го вре­ме­ни), для по­сле­дую­щих бо­лее чем 100 лет сле­дов оби­та­ния в Зимно и ок­ру­ге не об­на­ру­же­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)