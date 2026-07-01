ЗИМНО
ЗИМНО - комплекс археологических памятников славян V-VII веков у села Зимнее Владимиро-Волынского района Волынской области, Украина.
Включает городище в урочище «Городище» на останце в пойме реки Луга и связанное с ним «гнездо» селищ, в основном на пологих мысах коренного берега, относящихся к пражской культуре. Городище известно с конца XIX века, изучалось в 1930-е годы польским археологом А. Цинкаловским, в 1951-1952, 1956-1964 годах почти полностью раскопано украинскими археологами Ю. М. Захаруком и В. В. Аулихом. Селища открыты и исследовались российским археологом И. О. Гавритухиным в 1988-1995 годах.
На значительной части периметра городища раскопаны остатки деревянных стен и примыкающих к ним конструкций, очаги, ямы. Среди находок - железные оружие, орудия, бытовые предметы, украшения из бронзы и серебра, византийская монета VI века. На селищах - слабо углублённые квадратные срубные жилища с глинобитными печами в углу, ямы; прослежены следы неоднократных ремонтов сооружений, захоронения остатков печей, возможно связанные с культом. Керамика из построек позволила создать хронологическую шкалу для пражской культуры бассейна верхнего течения Западного Буга и Западной Волыни.
В отношении городища высказывались различные гипотезы: одно из убежищ; центр племенного объединения - предшественник Владимира-Волынского и др. Согласно новым исследованиям, комплекс Зимно возник около второй половины V века, погиб около второй-третьей четверти VII века (городище функционировало значительную часть этого времени), для последующих более чем 100 лет следов обитания в Зимно и округе не обнаружено.