ЗИММИИ
ЗИММИИ - иноверцы под покровительством (зимма) мусульманских государств Средневековья и Нового времени.
Признавая власть мусульманских правителей и уплачивая им подушную подать (джизия), они получали гарантию неприкосновенности личности и имущества, защиты от внешних врагов. Покровительство оказывалось лишь представителям монотеизма - христианства и иудаизма, реже зороастризма.
Первые зиммии упомянуты в договорах пророка Мухаммеда с христианами в 629-630 годах; 632 году и в Коране (9:8, 10). С конца VIII века зиммии не раз заставляли носить особую одежду, запрещая строить храмы и проводить публичные процессии, а с середины IX века находиться на государственной службе, но они продолжали занимать видные посты, контролируя торговлю и финансы Халифата (в особенности в Египте).
В Османской империи зиммии превратились в самоуправляющиеся этноконфессиональные общины православных греков, армяно-григориан и иудеев (миллет).