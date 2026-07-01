ЗИММИИ

ЗИММИИ - ино­вер­цы под по­кро­ви­тель­ст­вом (зим­ма) му­суль­ман­ских го­су­дарств Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни.

При­зна­вая власть му­сульманских пра­ви­те­лей и уп­ла­чи­вая им по­душ­ную по­дать (джи­зия), они по­лу­ча­ли га­ран­тию не­при­кос­но­вен­но­сти лич­но­сти и иму­ще­ст­ва, за­щи­ты от внеш­них вра­гов. По­кро­ви­тель­ст­во ока­зы­ва­лось лишь пред­ста­ви­те­лям мо­но­те­из­ма - хри­сти­ан­ст­ва и иу­да­из­ма, ре­же зо­роа­ст­риз­ма.

Пер­вые зиммии упо­мя­ну­ты в до­го­во­рах про­ро­ка Му­хам­ме­да с хри­стиа­на­ми в 629-630 годах; 632 году и в Ко­ра­не (9:8, 10). С конца VIII века зиммии не раз за­став­ля­ли но­сить осо­бую оде­ж­ду, за­пре­щая стро­ить хра­мы и про­во­дить пуб­лич­ные про­цес­сии, а с середины IX века на­хо­дить­ся на государственной служ­бе, но они про­дол­жа­ли за­ни­мать вид­ные по­сты, кон­тро­ли­руя тор­гов­лю и фи­нан­сы Ха­ли­фа­та (в осо­бен­но­сти в Егип­те).

В Ос­ман­ской им­пе­рии зиммии пре­вра­ти­лись в са­мо­управ­ляю­щие­ся эт­но­кон­фес­сио­наль­ные об­щи­ны пра­во­слав­ных гре­ков, ар­мя­но-гри­го­ри­ан и иу­де­ев (мил­лет).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)