ЗИММА

Зимма (араб. «покровительство», «опека») — в исламе совокупность норм, определяющих отношения уммы с подвластными ей иноверными сообществами (ахл аз-зимма или зиммии).

Признавая власть мусульман и выплачивая им джизью и харадж , зиммии получали от них гарантии неприкосновенности личности и имущества, защиты от внешних врагов и свободы исповедания собственной веры. Изначально З. применялась только к «держателям Писания» (ахл ал-китаб), занимающим промежуточную позицию между «верующими» (муминун) и «неверными» (куффар), исповедуя иудаизм , христианство и гностицизм (сабии), а также (в соответствии с позднейшими установлениями) зороастризм . Их привилегированный статус определяется тем, что они веруют в того же Бога, что и мусульмане, а их религии основаны предшественниками пророка Мухаммада в деле проповеди единобожия, хотя их священные книги шариат считает искажением божественных заветов. В силу этого приверженцы данных вероисповеданий не могли быть ни принудительно обращены в ислам, ни признаны юридически равными «верующим». Несмотря на правовую фикцию, по которой З. не распространялась на многобожников и идолопоклонников, позднее те же нормы могли применяться и к приверженцам политеистических верований (в частности, индуизма ), если они проживали за пределами Аравии .

З. впервые упоминается (в значении «покровительство сильнейшего слабейшему») в посланиях Мухаммада к различным племенам арабов (629—630) и в Коране (IX: 8,10), а затем (в значении «совокупность взаимных обязательств держателей Писания и мусульман») — в его же договоре с христианами Наджрана в Йемене (632). Дальнейшее ее развитие иллюстрируют договоры военачальников Халифата с покоренными областями и городами: «З. Бога, Его посланника и повелителя верующих (т. е. халифа )» предполагала подсудность иноверческих общин собственным религиозным иерархам, за исключением случаев конфликта с мусульманами, когда право судить стороны имел только кади . С конца VIII в. З. зачастую включала в себя предписания, касающиеся одежды и головных уборов, запреты на строительство культовых сооружений и проведение публичных процессий, а с середины IX в. все чаще предполагала отстранение иноверцев от государственной службы, что не мешало зиммиям занимать видные посты и контролировать торговлю и финансы (особенно в Египте). Несмотря на внешнее ужесточение требований З., отразившееся, в частности, в канонизации апокрифического «Договора Умара ибн аль-Хаттаба», периодически возобновлявшиеся на протяжении X—XII вв. запрещения для зиммиев ездить верхом, носить оружие и т. п. служат косвенным свидетельством слабой практической применимости ограничений в эпоху Омейядов , Аббасидов , Фатимидов , когда немусульмане продолжали играть видную, порой ключевую роль как в фискально-административной, так и в культурно-интеллектуальной сферах.

В Османской империи З. трансформировалась в систему миллетов — самоуправляющихся конфессиональных сообществ: иудейского, ромейского (греко-православного) и армянского (включавшего всех миафизитов ). В законодательстве подавляющего большинства государств современного мусульманского мира такая категория, как З., отсутствует, хотя преимущественное право мусульман на замещение высших постов (президента, премьер-министра и т. п.) оговорено в некоторых конституциях. С конца XX в. концепция З. взята на вооружение целым рядом радикальных (в большинстве своем антиправительственных и террористических) исламистских группировок и используется как инструмент организованного вымогательства и рэкета в отношении немусульманского (прежде всего христианского) населения, например, в таких арабских странах, как Ирак и Сирия.

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