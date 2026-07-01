ЗИМИНЫ

Откуда пошла фамилия Зимины?

Как утверждают исследователи, фамилия Зимины происходит от имени Зима. Это имя было довольно распространенным для XVII в., что в свою очередь сделало популярной и фамилию.

Зимины – крупная купеческая династия, которая на протяжении многих десятилетий занималась производством хлопчатобумажной продукции.

Династия Зиминых имеет много ответвлений. Из пяти образовавшихся ветвей главой семьи был сын основателя династии.

У ученых нет единого мнения, кто был основателем династии Зиминых. По одним данным, это был Павел Семенович Зимин. Другая, более распространенная версия, связана с Семеном Григорьевичем Зиминым (1760 – 1840), выходцем из крепостных крестьян. Его сыновья – Киприян, Павел, Никита, Степан – занимались производством шелковых тканей.

Откуда пошла купеческая династия?

Зимины происходили из дер. Зуево, которая располагалась у р. Клязьмы неподалеку от Москвы.

В 1838 г. братья Иван и Киприян Семеновичи начали собственное производство. Своим трудом на ручных станках они изготавливали первую продукцию, открыв контору для выдачи пряжи кустарям.

После смерти Киприяна дело перешло Ивану. В семейное дело вошли Макарий Иванович (1844 – 1871), Петр, Филипп и Яков Киприяновичи. Совместно с ними Иван организовал «Торговый дом И., М., П., Я. и Ф. Зиминых».

Стараниями Ивана в 1868 г. была построена Подгорная механическая ткацкая. С 1876 г. действовала черная красильня.

После смерти Макария Ивановича дело перешло его сыновьям – Ивану и Николаю. Будучи инженером-механиком, Николай в 1908 г. создал бумагопрядильную фабрику. Накануне событий 1917 г. управление фабрикой осуществляли Яков и Филипп Киприяновичи и их племянник – Иван Макарович.

Фабриканты

Из всех сыновей Семена Григорьевича только Никита Семенович пошел по стопам отца и занимался шелковым делом до 1850-х гг., после чего заинтересовался ткачеством бумажных тканей. В 1858 г. он приступил к окрашиванию пряжи, позднее – тканей в красный адриапольский цвет (пунцовый). Именно с его именем связано создание первой Зиминской фабрики. После его смерти фабрикой управлял его сын – Иван Никитович (1818 – 1867). С 1868 г. фабрика стала именоваться «Зуевская мануфактура И.Н. Зимина». В 1884 г. было организовано «Товарищество Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина». После революции товарищество перешло в народное достояние.

Революция 1917 г. фактически лишила династию всех предприятий.