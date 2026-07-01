ЗИМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗИМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский те­ат­раль­ный дея­тель, ме­це­нат.

Из ку­печеской ста­ро­об­ряд­че­ской се­мьи (его отец в 1884 году ос­но­вал Товарищество зу­ев­ской ма­ну­фак­ту­ры И. Н. Зи­ми­на - од­но из круп­ней­ших в Рос­сии тек­стиль­ных про­из­водств). В 1896 году окон­чил Ком­мер­че­ское училище в Мо­ск­ве. Брал уро­ки пе­ния, в т. ч. с 1898 года у Н. П. Мил­ле­ра. В 1902 году ор­га­ни­зо­вал кон­цер­ты опер­ной му­зы­ки в дач­ном те­ат­ре в Кус­ко­ве , в 1903 году уст­раи­вал об­ще­дос­туп­ные кон­цер­ты в Мо­ск­ве, опер­ные по­ста­нов­ки в Кус­ко­ве. В 1904 году изу­чал те­ат­раль­ное де­ло в Па­ри­же, Бер­ли­не, Не­апо­ле, Ми­ла­не. В том же го­ду в Мо­ск­ве ор­га­ни­зо­вал Опе­ру С. И. Зи­ми­на - один из луч­ших опер­ных те­ат­ров Рос­сии и Му­зей опер­но­го те­ат­раль­но­го искусства.

Ос­но­ву му­зея со­ста­ви­ли ра­бо­ты ху­дож­ни­ков, оформ­ляв­ших спек­так­ли это­го те­ат­ра (И. Я. Би­ли­бин, А. М. Вас­не­цов, П. П. Кон­ча­лов­ский, В. Д. По­ле­нов, С. Ю. Су­дей­кин, Ф. Ф. Фе­до­ров­ский, Ф. О. Шех­тель и др.), - свыше 1000 эс­ки­зов кос­тю­мов и де­ко­ра­ций, ма­ке­ты, афи­ши, кос­тю­мы, а так­же около 200 кар­тин, главным образом русских ху­дож­ни­ков. В 1908 году для ра­бо­ты с мо­ло­ды­ми пев­ца­ми ор­га­ни­зо­вал те­атр «Ори­он» - фи­ли­ал Опе­ры С. И. Зи­ми­на, в 1916 году - Опер­ную сту­дию, где под­го­тов­ка пев­цов ве­лась по его собственной ме­то­ди­ке. В 1917 году те­атр и му­зей бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, Опер­ная сту­дия ли­к­ви­ди­ро­ва­на.

В 1918-1922 годах заведующий нот­ной биб­лио­те­кой музыкальной сту­дии МХТ , в 1919-1920 годах так­же член ди­рек­ции Ма­лой государственной опе­ры (т. е. сво­его быв. те­ат­ра) и ди­рек­тор сво­его бывшего му­зея (со­б­ра­ние му­зея с 1925 года в основном на­хо­дит­ся в за­пас­ни­ках Центрального те­ат­раль­но­го му­зея имени А. А. Бах­ру­ши­на, кар­ти­ны рас­сре­до­то­че­ны по раз­ным му­зе­ям, в т. ч. в ГТГ на­хо­дит­ся при­об­ре­тён­ное Зиминым у С. И. Ма­мон­то­ва пан­но ра­бо­ты М. А. Вру­бе­ля «Прин­цес­са Грё­за»). В 1922 году на ко­рот­кое вре­мя вос­ста­но­вил свой те­атр под названием «Пер­вая сво­бод­ная опе­ра Зи­ми­на» (в 1924 году за­крыт). С 1936 года до кон­ца жиз­ни ху­дожественный кон­суль­тант московского Боль­шо­го те­ат­ра.

В Мо­ск­ве про­во­дит­ся Кон­курс во­ка­ли­стов име­ни С. И. Зи­ми­на (с 1996 года).