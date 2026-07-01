ЗИМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЗИМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский театральный деятель, меценат.
Из купеческой старообрядческой семьи (его отец в 1884 году основал Товарищество зуевской мануфактуры И. Н. Зимина - одно из крупнейших в России текстильных производств). В 1896 году окончил Коммерческое училище в Москве. Брал уроки пения, в т. ч. с 1898 года у Н. П. Миллера. В 1902 году организовал концерты оперной музыки в дачном театре в Кускове, в 1903 году устраивал общедоступные концерты в Москве, оперные постановки в Кускове. В 1904 году изучал театральное дело в Париже, Берлине, Неаполе, Милане. В том же году в Москве организовал Оперу С. И. Зимина - один из лучших оперных театров России и Музей оперного театрального искусства.
Основу музея составили работы художников, оформлявших спектакли этого театра (И. Я. Билибин, А. М. Васнецов, П. П. Кончаловский, В. Д. Поленов, С. Ю. Судейкин, Ф. Ф. Федоровский, Ф. О. Шехтель и др.), - свыше 1000 эскизов костюмов и декораций, макеты, афиши, костюмы, а также около 200 картин, главным образом русских художников. В 1908 году для работы с молодыми певцами организовал театр «Орион» - филиал Оперы С. И. Зимина, в 1916 году - Оперную студию, где подготовка певцов велась по его собственной методике. В 1917 году театр и музей были национализированы, Оперная студия ликвидирована.
В 1918-1922 годах заведующий нотной библиотекой музыкальной студии МХТ, в 1919-1920 годах также член дирекции Малой государственной оперы (т. е. своего быв. театра) и директор своего бывшего музея (собрание музея с 1925 года в основном находится в запасниках Центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, картины рассредоточены по разным музеям, в т. ч. в ГТГ находится приобретённое Зиминым у С. И. Мамонтова панно работы М. А. Врубеля «Принцесса Грёза»). В 1922 году на короткое время восстановил свой театр под названием «Первая свободная опера Зимина» (в 1924 году закрыт). С 1936 года до конца жизни художественный консультант московского Большого театра.
В Москве проводится Конкурс вокалистов имени С. И. Зимина (с 1996 года).