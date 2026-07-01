ЗИМИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский военный деятель, начальник Военной командной академии ПВО в 1966-1981 годах, Маршал авиации (1973), Герой Советского Союза (1943).

Биография

Родился 23 апреля (по новому стилю — 6 мая) 1912 года в Санкт-Петербурге. Рано остался без отца, с семьёй переехал в Калугу. Окончил 10 классов, школу ФЗУ и рабфак, после чего работал сначала на железной дороге, затем на одном из калужских предприятий. Без отрыва от производства учился в МВТУ.

В декабре 1931 года по комсомольскому призыву поступил на службу в РККА. В 1933 году он окончил Ленинградскую ВТШ ВВС, в 1935 году — Энгельсскую ВАШЛ, после чего служил на лётных и командных должностях в различных частях ВВС на Дальнем Востоке. Участвовал в боях на озере Хасан, будучи и. о. командира эскадрильи 40-го истребительного авиационного полка. На своём самолёт «И-16» совершил 32 боевых вылета, его заслуги в тех сражениях были отмечены орденом Ленина. В 1939 году был назначен заместителем командира 53-го истребительного авиационного полка. В 1940 году он был откомандирован на учёбу в Военно-воздушную академию.

Великая Отечественная война

С июля 1941 года - заместитель командира 42-го истребительного авиационного полка. Уже за первые четыре месяца войны он совершил 67 боевых вылетов, сбив лично 7 вражеских самолётов. С ноября 1941 года - командир 127-го, а с января 1942 года — 458-го (72-го гвардейского) истребительных авиационных полков. Участвовал в битве за Москву, под его руководством вверенная ему часть успешно действовала во время боёв под Ленинградом, Демянской и Старорусской операций.

С апреля 1943 года - командир 240-й истребительной авиационной дивизии. Вверенное ему соединение исключительно успешно действовала во время боёв за освобождение Смоленской, Псковской и Витебской областей. Только за период с 20 апреля по 10 июля 1943 года лётчики дивизии произвели 402 боевых вылета, сбив 83 вражеских самолёта. Во время августовско-сентябрьских боёв на Калининском фронте они провели ещё 65 групповых воздушных боёв, сбив 149 вражеских самолётов. Потери среди личного состава и боевой техники в дивизии были в три раза меньше, чем у противника. В боях неизменно проявлял себя как смелый, решительный, инициативный и тактически грамотный офицер, не боявшийся вступать в бой против количественно превосходящих сил врага. Умело использовал внезапность первых ударов, управлял воздушными боями по радио, обеспечивал огневое взаимодействие между отдельными самолётами в группе. На счету его к сентябрю 1943 года числилось 163 боевых вылета, 39 воздушных боях, 13 сбитых вражеских самолётов лично и 4 – в составе группы. За это его уже во второй раз представили к высшей степени боевого отличия, но лишь тогда представление было поддержано вышестоящими инстанциями.

В дальнейшем дивизия успешно действовала при освобождении Белорусской и Литовской ССР, в боях в Восточной Пруссии, в том числе за Кёнигсберг, а также в Берлинской операции. Последний, четырнадцатый по счёту свой самолёт, сбил в районе германской столицы. В тех заключительных боях лётчики его дивизии сбили 9 вражеских самолётов, при этом потеряв лишь 1 свой самолёт без потерь в личном составе. К концу войны на счету Зимина числилось 249 боевых вылетов, 69 воздушных боях, 14 сбитых самолётов личного и ещё 4 – в составе группы. За годы войны освоил целый ряд самолётов – «МиГ-3», «Як-1», «Як-3», «Як-7», «Як-9», а также поставленный в СССР по ленд-лизу самолёт «Харрикейн».

Послевоенная карьера

В 1948 году окончил Высшую военную академию. Долгое время служил на высоких командных и инспекторских должностях в ПВО страны. С 1960 года — первый заместитель Главкома Войсками ПВО страны. Активно занимался оснащением новейшей зенитно-ракетной и радиолокационной техникой, курировал принятие на вооружение реактивных истребителей нового поколения, создание систем РКО.

С 1966 года — начальник Военной командной академии ПВО (ныне – Военная академия ВКО имени Г. К. Жукова). Возглавляя это учебное заведение на протяжении пятнадцати лет, он внёс огромный вклад в развитие учебного процесса, поставив его на должную высоту.

Активно занимался научной деятельностью – так. под его руководством коллектив учёных и педагогов разработал новую теорию оперативного искусства и тактики ПВО в условиях современной войны. Со своими подчинёнными разработал теорию стратегической операции по отражению вероятного воздушно-космического нападения противника с целью недопущения нанесения одновременных ядерных ударов по военным и промышленным центрам Советского Союза. Разработки Зимина и других учёных, работавших в непосредственном контакте с ним, легли в основу современной теории воздушно-космической обороны. Являлся автором, соавтором, редактором многих военных учебников и пособий.

С 1981 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР. В 1992 году, после её расформирования, он был уволен в отставку. Умер 29 марта 1997 года.